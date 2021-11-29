В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США
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В пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков, во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев - Барселона", охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев – Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.
Поддельные паспорта приобрели у неизвестного в Украине за 10 000 долларов США.
Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.
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Це як зрозуміти?
Тяжко на українську переходити, розумію вас.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
Ты не чеченец - ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!»
А.С. Пушкин
1829-1830