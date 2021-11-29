РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4350 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 726 21
Армения (798) Госпогранслужба (5387) паспорт (1134) подделка (413)

В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В аэропорту

В пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков, во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев - Барселона", охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев – Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта приобрели у неизвестного в Украине за 10 000 долларов США.

Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат, - прокуратура

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:01
+5
Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 08:58
+5
вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
показать весь комментарий
29.11.2021 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...виявили п'ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України..."

Це як зрозуміти?
показать весь комментарий
29.11.2021 08:38 Ответить
вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
показать весь комментарий
29.11.2021 09:46 Ответить
А як це зрозуміти коли кожна курва дозволяє собі підробляти українські документи і не має за це кримінальної відповідальності?
показать весь комментарий
29.11.2021 08:43 Ответить
Яких "п'ять вірмен"?
Тяжко на українську переходити, розумію вас.
показать весь комментарий
29.11.2021 08:55 Ответить
Выявили пять армян с поддельными норвежскими паспортами...
показать весь комментарий
29.11.2021 08:57 Ответить
Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 08:58 Ответить
Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:01 Ответить
На рынках в Украине значительно больше азеров чем армян 10:1
показать весь комментарий
29.11.2021 09:49 Ответить
Вы лично вели подсчёт?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:10 Ответить
А бывают ли честные армяне? рузины? даги? азеры?
показать весь комментарий
29.11.2021 09:11 Ответить
А кацапи?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:13 Ответить
армяне дружною толпой толкали жопой паравоз
показать весь комментарий
29.11.2021 09:13 Ответить
хитрожопость хоев их же и подвела.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:22 Ответить
«Поди ты прочь - ты мне не сын,
Ты не чеченец - ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!»
А.С. Пушкин
показать весь комментарий
29.11.2021 09:24 Ответить
"...Пошел ты нахер, бляха-муха!"
показать весь комментарий
29.11.2021 09:26 Ответить
Ты есть кацап, ****** в ухо.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:15 Ответить
Грыша, встань с бутылки, иди родину с колен поднимать!
показать весь комментарий
29.11.2021 10:35 Ответить
Поэма А. С. Пушкина - "Тазит"
1829-1830

показать весь комментарий
29.11.2021 09:43 Ответить
Странно, что армяне. В основном азеры живут по поддельным украинским паспортам.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:58 Ответить
$10к за фальшиву ксиву? А хтось базікав що вірмени дуже хитрий народ.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:01 Ответить
Армянский хайтек напечатал паспорта с одним номером и одним фото 10 раз подряд. Пограничники насторожились.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:56 Ответить
 
 