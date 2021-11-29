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Пророссийский депутат ОПЗЖ Кузьмин сравнил Бутусова с российским террористом Пореченковым, стрелявшим в украинских воинов в Донецком аэропорту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пророссийский депутат ОПЗЖ Кузьмин сравнил Бутусова с российским террористом Пореченковым, стрелявшим в украинских воинов в Донецком аэропорту

Пророссийский депутат партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин прокомментировал действия журналиста Юрия Бутусова, обнародовавшего в соцсетях видео, где производит выстрел из гаубицы.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский актер Пореченков в каске с надписью "Пресса" пальнул из пулемёта в сторону украинских позиций. Реакция властей: уголовное дело, санкции, запрет на въезд. Украинский журналист Бутусов пальнул из пушки в сторону Донецка и разместил в соцсетях радостное сообщение по этому поводу и соответствующее видео. Как думаете, какая будет реакция властей? И будет ли она вообще?" - написал Кузьмин.

Также читайте: ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Пророссийский депутат ОПЗЖ Кузьмин сравнил Бутусова с российским террористом Пореченковым, стрелявшим в украинских воинов в Донецком аэропорту 01

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Топ комментарии
+36
Опожоперов на сук.
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29.11.2021 08:48
+25
Бутусов-держись -Украина с тобой-
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29.11.2021 08:50
+25
Так чого за нього не беруться хлопи із нинішньої влади ?
Бач, вони можуть вчепитись за дрібницю, якщо на те буде політична воля. Тільки от чіпляються вони до українців, а не до ківи, не до оппів , не до зрадників.
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29.11.2021 08:55
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А почему именно в сторону Донецка,а не в сторону подонка и ублюдка ренатки кузьмина?
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29.11.2021 09:16 Ответить
Нинішній владі не якогось там державного перевороту 1 грудня треба боятися, а тихого та неомітного приходу до влади пятої колони із жопоблоківців та регіоналів. Де через суди, де через зрадників при владі, сепари беруть владу у свої руки. На місцях це робиться уже повним ходом. Цьому доказ переворот у Закарпатській обласній раді, де змістили з посади голову облради Петрова, ставленика зелених і обрали медвечуківця Чубірку. В цій області владу фактично вже захопили регіонали та медвечуківці. Це не цікавить ДБР, СБУ і ОП?
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29.11.2021 09:18 Ответить
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29.11.2021 09:23 Ответить
Таке мале, а вже хазяїн (c)

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29.11.2021 09:24 Ответить
От же уроди. Не зліть, бо є відчуття що Громадяни України вже на межі терпіння.
І помилок 2014р, коли всі повтікали, більше не буде
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29.11.2021 09:32 Ответить
В те года слышал, что Кузьмин нагнул семью Кучмы - Пинчука и отбил 1 млрд долларов для Януковоща за не продолжение дела о Гонгадзе, ранее такая сумма пошла Ющенко за то, чтобы жители Донбасса выбрали Президента Бассейна
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29.11.2021 09:33 Ответить
Лицемірна сволота Кузьмін.
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29.11.2021 09:45 Ответить
Це те чмо , яке "мурку" на день дєдиваєвалі нібито співало ? Та відправити його з мішком на голові в динири ! Іншим мудакам буде наука .
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29.11.2021 09:50 Ответить
Ту падлу ригівську вже давно пора під шконку
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29.11.2021 09:50 Ответить
Під чию дудку танцює Кузьмін.
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29.11.2021 09:50 Ответить
Кто дал право еще и этой вражине порочить честное имя журналиста БУТУСОВА???
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29.11.2021 09:55 Ответить
Хороший дуэт получился бы Сцена два рояля за роялями Кузьмин и Зеленский исполняют мурку кто чем умеют
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29.11.2021 09:57 Ответить
Лучше пусть исполняют в кремле танец маленьких лебедей, а хоть и штопаным гордо... кондомом.
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29.11.2021 10:44 Ответить
просьба благородных птиц не обижать там всего скорее будет танец ********
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29.11.2021 11:03 Ответить
Якийсь недоДеланий юрист, цей кузьмін. Як і всі риги та їх плісняві послідовники.
Бо випадки диаметрально протизежні за значенням.
Бутусов, перебуваючи на рідній землі, допустимо, лупить по ворогові, захищаючи Батьківщину.
Мокшанин пореченкоВ, приперся в чужу державу, без дозволу офіційної влади, і лупить по її захисникам.
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29.11.2021 10:17 Ответить
вИпало і парУє..
від купи лайна, яке залишилося після Йаника нічого окрім вОні не доводиться очікувати, що воно вкотре підтвердило мовою окупанта як і належить засланцю, доповідаючи своєму мокшанському начальству: ваше задание выполнено, господин Хйло..
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29.11.2021 10:22 Ответить
3,14дар цаповий…
тобто стрільба Пореченкова по українським військовим з лугандонії та постріл Бутусова з гармати на полигоні є рівнозначними???
велика подяка Зеленському і його кишеньковому ДБР, що дав пас фєдєрастовим інформаційним найманцям…
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29.11.2021 10:31 Ответить
ця падляка повинна на зоні сидіти
а не висловлювати думки )(уйла у пресі
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29.11.2021 10:34 Ответить
С пореченковым понятно - *******, но волну возмущения подняли не только из за того что он стрелял по ВСУ но и как он это делал. Напомню делал он это нацепляв на себя наклеек "PRESS".
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29.11.2021 10:51 Ответить
доболдятел ватный...............................
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29.11.2021 10:52 Ответить
А що, Бутусов також з наліпкою "Преса" був? І стріляв по Донецьку? Попав по рускоязичєскому мальчіку? В трусіках?
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29.11.2021 10:56 Ответить
ГАНДОН- єто единственное более-менее нормально слово, приходящее на ум при упоминании єтого рЬІгЬІАнального вьішкребка.
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29.11.2021 11:39 Ответить
Як такий "фахівець", простіше кажучи долбойоб, ніякий, як юрист, не розуміючий причино-наслідкового зв'язку, був прокурором.
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29.11.2021 13:02 Ответить
Голубозада януківська мразота, яка дійсно стріляла в українців, порівнює незалежних журналістів зі своїми друзяками?
Ну це вже - як "мурку" в президентський спосіб виконати.
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29.11.2021 13:04 Ответить
Подивимося скільки мій комент там провисить серед суцільної, кольорованої вати.

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29.11.2021 13:16 Ответить
Убивать кацапскую свинособаку это не преступление, это как убивать например больное бешенством животное
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29.11.2021 13:27 Ответить
Пореченков стрелял с Украинской территории по украинской
Бутусов стрелял с Украинской территории по украинской
вы не почувствовали разницу?
кто же стрелял по российской территории?
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29.11.2021 17:34 Ответить
их надо на дурке проверять перед выдачей депутатства
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29.11.2021 18:20 Ответить
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