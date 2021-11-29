Пророссийский депутат ОПЗЖ Кузьмин сравнил Бутусова с российским террористом Пореченковым, стрелявшим в украинских воинов в Донецком аэропорту

Пророссийский депутат партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин прокомментировал действия журналиста Юрия Бутусова, обнародовавшего в соцсетях видео, где производит выстрел из гаубицы.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский актер Пореченков в каске с надписью "Пресса" пальнул из пулемёта в сторону украинских позиций. Реакция властей: уголовное дело, санкции, запрет на въезд. Украинский журналист Бутусов пальнул из пушки в сторону Донецка и разместил в соцсетях радостное сообщение по этому поводу и соответствующее видео. Как думаете, какая будет реакция властей? И будет ли она вообще?" - написал Кузьмин.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".