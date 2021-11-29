Пророссийский депутат ОПЗЖ Кузьмин сравнил Бутусова с российским террористом Пореченковым, стрелявшим в украинских воинов в Донецком аэропорту
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пророссийский депутат партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин прокомментировал действия журналиста Юрия Бутусова, обнародовавшего в соцсетях видео, где производит выстрел из гаубицы.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Российский актер Пореченков в каске с надписью "Пресса" пальнул из пулемёта в сторону украинских позиций. Реакция властей: уголовное дело, санкции, запрет на въезд. Украинский журналист Бутусов пальнул из пушки в сторону Донецка и разместил в соцсетях радостное сообщение по этому поводу и соответствующее видео. Как думаете, какая будет реакция властей? И будет ли она вообще?" - написал Кузьмин.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
І помилок 2014р, коли всі повтікали, більше не буде
гордо... кондомом.
Бо випадки диаметрально протизежні за значенням.
Бутусов, перебуваючи на рідній землі, допустимо, лупить по ворогові, захищаючи Батьківщину.
Мокшанин пореченкоВ, приперся в чужу державу, без дозволу офіційної влади, і лупить по її захисникам.
від купи лайна, яке залишилося після Йаника нічого окрім вОні не доводиться очікувати, що воно вкотре підтвердило мовою окупанта як і належить засланцю, доповідаючи своєму мокшанському начальству: ваше задание выполнено, господин Хйло..
тобто стрільба Пореченкова по українським військовим з лугандонії та постріл Бутусова з гармати на полигоні є рівнозначними???
велика подяка Зеленському і його кишеньковому ДБР, що дав пас фєдєрастовим інформаційним найманцям…
а не висловлювати думки )(уйла у пресі
Ну це вже - як "мурку" в президентський спосіб виконати.
Бутусов стрелял с Украинской территории по украинской
вы не почувствовали разницу?
кто же стрелял по российской территории?