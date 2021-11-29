Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю, - министр экономики Свириденко

2021 год Украина завершает с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю: ориентировочно 195 млрд долларов.

Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко по итогам онлайн-встречи с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину.

"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель - обеспечить постоянство основных показателей: роста ВВП, увеличения золотовалютных резервов, сдерживания инфляции в допустимых пределах", – рассказала Свириденко.

По ее словам, правительство работает над тем, чтобы довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов.

"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", - отметила министр экономики.

Со своей стороны, министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба, также присутствовавшие на встрече, заверили инвесторов, что ситуация на границах Украины остается стабильной.

"Дмитрий Кулеба отметил, что интенсивные попытки российской дезинформации навредить нашему государству, в частности, его экономике и инвестиционной привлекательности, не будут успешными и заверил, что дипломаты прилагают максимум усилий для формирования позитивного имиджа Украины за рубежом", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что подобные онлайн-встречи будут проводиться регулярно.

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