Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю, - министр экономики Свириденко
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2021 год Украина завершает с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю: ориентировочно 195 млрд долларов.
Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко по итогам онлайн-встречи с представителями крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, которые инвестируют в Украину.
"Мы проинформировали инвесторов о постепенном улучшении наших макроэкономических показателей и прогнозах на ближайший год. Наша цель - обеспечить постоянство основных показателей: роста ВВП, увеличения золотовалютных резервов, сдерживания инфляции в допустимых пределах", – рассказала Свириденко.
По ее словам, правительство работает над тем, чтобы довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов.
"В следующем году мы планируем выйти на высокие темпы роста внутреннего валового продукта благодаря старту ряда программ. В частности, масштабная термомодернизация жилых домов, комплексное восстановление систем орошения на Юге Украины, массовое дешевое ипотечное кредитование, активное финансирование экспортеров для дальнейшего наращивания экспорта", - отметила министр экономики.
Со своей стороны, министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба, также присутствовавшие на встрече, заверили инвесторов, что ситуация на границах Украины остается стабильной.
"Дмитрий Кулеба отметил, что интенсивные попытки российской дезинформации навредить нашему государству, в частности, его экономике и инвестиционной привлекательности, не будут успешными и заверил, что дипломаты прилагают максимум усилий для формирования позитивного имиджа Украины за рубежом", - рассказала Свириденко.
Она добавила, что подобные онлайн-встречи будут проводиться регулярно.
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2018 +16,7%;
2019 +17,5% (скорее всего действовал пинок папередников);
2020 +1,2%.
зы: с ростом цен за этот, 2021 год, можно ознакомиться здесь https://biz.nv.ua/economics/rost-cen-na-produkty-v-ukrainu-v-chem-prichina-novosti-ukrainy-50190734.html
1. яйцо - 34,1%; 61%;
2. подсолнечное масло - 3%; 72%;
3. газ - 4,3%; 69%;
4. топливо - 18,9%; 31%.
поэтому ваш тезис, в вашем же сообщении от 10:24 о том, что "Ніякого росту ВВП у попєрєдніків не було, було зростання ціни на один і той же вироблений товар, рога і копита" более всего относится НЕ к папередникам, а к наследникам. прежде, чем нечто утверждать неплохо для начала ознакомиться с цифирями, дабы не попасть в просак.
зы: ссылку на рост цен в 2021 году приводил раннее, а с ростом цен в 2018 году на некоторые товары можете ознакомиться здесь
5. сахар - не подорожал; 88%.
Но я то помню "красивую Украину" с 2000 по 2008-й.
Ту, которая была участником программы "морской старт" и все мы испытывали гордость за запуск наших ракет, почти такую же, как нынче испытывают у нас за успехи Илона Маска и Бренсона.Ту, которая создавала один из лучших военно-транспортных самолетов мира - АН-70.
Ту, которая строила мосты и собственные военные корветы, а не плоскодонные катера, подбиваемые одной учебной болванкой.
Ту, которая росла на 10% и выше в год и которую называли "восточно-европейским тигром", а не восточно-европейским Сомали.
Ту, у которой внешний долг к ВВП был на уровне 12%, а не 60%.
Ту, которая не сотрудничала с МВФ.
Ту, которая при продвижении россиян к Тузле была готова защитить себя, а не ждать помощи извне.
что случилось, то случилось.
Річна фінансова звітність бізнесу за спрощеною системою оподаткування подається до кінця лютого наступного року.
Річна фінансова звітність по міжнародних стандартах МСФЗ подається до 1 червня.
Але зепокидькі талановиті! Вони готові брехати і на місяць, і на рік, і на 100 років вперед.
Таким чином приріст це та дельта, яку Ти не бачиш, а вона є!
НАДО МЕНЬШЕ КРАСТЬ.
Ukraine GDP Growth at 10-Year High
Ukraine's gross domestic product grew 5.7 percent year-on-year in the second quarter of 2021, compared to preliminary estimates of 5.4 percent expansion and following a 2.2 percent drop in the previous period. It was the highest growth recorded since the third quarter of 2011
МВФ удруге за осінь погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році
http://www.ukrstat.gov.ua/
Його підрахують тільки в березні наступного року і максимум буде 165.
Як і млрд дерев.
Треба було в школі вчитись.
Можете суму запам'ятати.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
Є казка для зелохів від зеДебіла.
Данні Мінфіну і Нацбанку ВВП 2020 155,58 млрд доларів США
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020/
Є прогноз від НБУ і Мінфіну ріст максимум 3%
https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/30/680270/
155,58+3%=160,24 млрд доларів США враховуючи занижений курс долара максимум 165
Де 195 млрд? в дурній голові зеДебіла і його прихильників воно хоч Нацбанк і свій Мінфін попередив що треба намалювати 195?
2019 3,2%
2020 -4%
Так що 3,2% 2021 це ще не відновлення 2020
ВВП за 2020 год, составляет 155 миллиардов долларов.
Если предположить ВВП в 195 миллиардов, то получается у нас прогнозируют рост в 25%
Такой брехни, не позволяли себе даже в нацистской германии и ссср...