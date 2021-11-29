РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
5777 15
акция (946) война (6246) Киев (10131) марафон (40)

В Киеве 5 декабря в рамках "Марафона, который никто не хочет бежать" состоится забег в бронежилетах

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве 5 декабря в рамках "Марафона, который никто не хочет бежать" состоится забег в бронежилетах

Народный Герой Украины, полный кавалер ордена "За мужество", офицер ВСУ Павел Чайка инициирует проведение в Киеве забега в бронежилетах в рамках акции "Марафон в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Цель "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" - напомнить о войне в Украине.

"Хотелось бы напомнить людям в глубоком тылу о том, что их спокойная жизнь напрямую зависит от тех, кто защищает их на фронте", - пояснил Чайка.

Он инициирует в рамках "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать", забег в Киеве в бронежилетах.

"Если по улицам Киева будет бежать организованная группа людей в бронежилетах, этого почти невозможно не заметить", - пояснил он.

Провести забег планируют 5 декабря в День волонтера и в канун Дня ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 14-й ОМБр Луговой успешно завершил ультрамарафон: пробежал 270 км за 27 часов

"Поэтому я призываю всех собраться 5 декабря в 11:00 возле Военного госпиталя (в Киеве. - Ред.) и подхватить эстафету участия в "Марафоне в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать". Бронежилет каждый подбирает себе по силам, это в первую очередь символ.… Понятно, что пробежать полумарафон с бронежилетом - нелегкая задача, но не все его осилит, но главное всем вместе одновременно собраться в одном месте возле Военного госпиталя, и всем вместе начать забег, и каждый пробежит столько, сколько сможет Так же как и эти 8 лет не все преодолели дистанцию ​​от начала и до конца, но каждый, кто принимал в этом марафоне участие, сделал неоценимый вклад в защиту Украины от российского нашествия", - призвал Чайка.

Каждый желающий может присоединиться к "Марафону в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" и сделать это онлайн.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
снова полгорода в пробку вгоните со своим марафоном.. бегайте по Конче Заспе....
показать весь комментарий
29.11.2021 09:25 Ответить
Ті "полгорода" треба взагалі зробити пішохідною зоною.
Понакупляють відер з гайками і сидять в них нюхають смог)
показать весь комментарий
29.11.2021 09:49 Ответить
Ідея непогана, але тут треба порадитись з лікарями дуже добре, щоб просто не надірвати серце нашим хлопцям-ветеранам.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:25 Ответить
Можна ще видати муляжні автомати та пугачі щоб перформанс був з родзинкою періодично забігати в ТРЦ.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:31 Ответить
Треба підтримати цю ініціативу, особливо якщо забіг буде кількома взводами у повній бойовій амуніції вбік ОПи, ВР та Кабміну.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:31 Ответить
Якщо це престиж, в бронежилетах бігати, то нехай генерали, полковники, підполковники одягнуть на себе бонежилети і побіжать марафон.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:32 Ответить
Во главе с "верховным и главным командующим ".
показать весь комментарий
29.11.2021 10:10 Ответить
буде наказ-побіжуть
показать весь комментарий
29.11.2021 09:59 Ответить
лучше бы 1 декабря )))))
показать весь комментарий
29.11.2021 10:03 Ответить
После таких забегов участились случаи со смертельным исходом …
показать весь комментарий
29.11.2021 10:34 Ответить
Не уверен что кто то пробежит 42км в бронежилет, если только пластины там по вытаскивать...
показать весь комментарий
29.11.2021 10:51 Ответить
А наш Зєля-піяніст буде примати участь у марафоні?Він у броніку,у шоломі виглядав дуже браво...Так ніби готовий тут же кинутись на передову і в рукопашну проти москалів...
показать весь комментарий
29.11.2021 11:01 Ответить
В "корсаре" 4го класса (он самый тяжелый, там металл а не керамика), и воротником и защитой паха. И все это на штаб главнокомандующего напялить. В качестве бонуса комплект выживания на 3 суток в рюкзаке, и весовой эквивалент автомата и тройного бк к нему. Все это в противогазе.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:15 Ответить
Зе-стадо війну 8 років не бачить, і при тому від неї втомилось. А ви хочете, щоб вони звернули увагу на групу людей у броніках, які пробіжать містом?
показать весь комментарий
29.11.2021 13:25 Ответить
Это как вечеринка у Хокинга на которую он никого не позвал и в итоге так никто и не пришел.
показать весь комментарий
29.11.2021 14:12 Ответить
 
 