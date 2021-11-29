РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1881 9
Беларусь (4104) мигранты (485) НАТО (2695) Столтенберг (484) Урсула фон дер Ляйен (135) Науседа Гитанас (97)

НАТО должно пересмотреть отношения с Беларусью. Ее военные все больше интегрируются в вооруженные силы РФ, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО должно пересмотреть отношения с Беларусью. Ее военные все больше интегрируются в вооруженные силы РФ, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Североатлантический альянс переосмыслить отношения с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В Вильнюсе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен президент Литвы заявил, что белорусские военные все больше интегрируются в вооруженные силы РФ.

"Это новые вызовы для НАТО, и Альянс должен приспособить свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым ответить на них", - отметил Науседа.

Он выразил убеждение, что Беларусь и дальше будет испытывать единство НАТО и ЕС – в том числе на способность реагировать и отражать гибридные атаки.

Урсула фон дер Ляен в свою очередь выразила солидарность с Литвой в контексте миграционного кризиса. Для обеспечения охраны границ этой стране, а также Латвии и Польши в следующем году Европейский Союз выделит 200 миллионов евро.

Столтенберг также выразил солидарность с союзниками Альянса и подчеркнул, что кризис не завершился, поэтому Альянсу нужно быть готовым.

Также читайте: Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

В 1992 году Беларусь присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а с 1995 года является участником программы НАТО "Партнерство ради мира". В 2021 году Североатлантический союз приостановил практическое сотрудничество с Беларусью, призвав власти страны соблюдать нормы международного права и уважать права человека и основные свободы.

С мая 2021 года Польша, Литва и Латвия столкнулись с увеличением потока мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в ЕС через Беларусь. Руководство Евросоюза обвиняет режим Лукашенко в гибридной атаке, рассматривая это как месть за введенные против Минска санкции.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет больше страны Беларуси! Хватит нести чушь! Есть федеральный округ российской федерации - Беларусь
показать весь комментарий
29.11.2021 09:32 Ответить
Білорусія домахалась букетиками.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:34 Ответить
Білорусі не стало ,коли російські мусора та ДШБшники зачищали мітинги і знущались над білоруссю.
В Україні в 2013 теж на базі МВС були російські ДШБ-шники.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:34 Ответить
https://gordonua.com/publications/64028.html
показать весь комментарий
29.11.2021 09:52 Ответить
Все вірно говорить пан Президент Литви. Зараз збройні сили Білорусі - підрозділ ЗС паРаші, яка є головним ворогом Альянсу.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:34 Ответить
зато у хороняк появился широкий выбор -уехать из менцких болот в или пески сурии или шахты дамбаса.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:46 Ответить
Мені просто смішно. НАТО потрібно реформувати, вигнати з відти дармоїдів, які мають право голосу як і США,Канада чи Великобританія. Через такі країни як Угорщина, НАТО імпотент.
показать весь комментарий
29.11.2021 09:52 Ответить
Особенно опасно начавшееся "совместное" патрулирование воздушного пространства РБ российскими стратегическими бомбардировщиками - носителями ядерного оружия. Тут НАТО просто обязан принять упреждающие мерьі военного характера . Имхо
показать весь комментарий
29.11.2021 11:00 Ответить
 
 