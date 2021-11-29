НАТО должно пересмотреть отношения с Беларусью. Ее военные все больше интегрируются в вооруженные силы РФ, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Североатлантический альянс переосмыслить отношения с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В Вильнюсе на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен президент Литвы заявил, что белорусские военные все больше интегрируются в вооруженные силы РФ.

"Это новые вызовы для НАТО, и Альянс должен приспособить свои планы, стратегию и тактику, чтобы быть готовым ответить на них", - отметил Науседа.

Он выразил убеждение, что Беларусь и дальше будет испытывать единство НАТО и ЕС – в том числе на способность реагировать и отражать гибридные атаки.

Урсула фон дер Ляен в свою очередь выразила солидарность с Литвой в контексте миграционного кризиса. Для обеспечения охраны границ этой стране, а также Латвии и Польши в следующем году Европейский Союз выделит 200 миллионов евро.

Столтенберг также выразил солидарность с союзниками Альянса и подчеркнул, что кризис не завершился, поэтому Альянсу нужно быть готовым.

Также читайте: Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

В 1992 году Беларусь присоединилась к Совету Североатлантического сотрудничества, а с 1995 года является участником программы НАТО "Партнерство ради мира". В 2021 году Североатлантический союз приостановил практическое сотрудничество с Беларусью, призвав власти страны соблюдать нормы международного права и уважать права человека и основные свободы.

С мая 2021 года Польша, Литва и Латвия столкнулись с увеличением потока мигрантов из стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в ЕС через Беларусь. Руководство Евросоюза обвиняет режим Лукашенко в гибридной атаке, рассматривая это как месть за введенные против Минска санкции.