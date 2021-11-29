Pfizer готов адаптировать свою COVID-вакцину к штамму "Омикрон": понадобится 100 дней, - Еврокомиссия
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Если опасность вируса будет доказана, Pfizer адаптирует препарат в течение 100 дней.
Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон". Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.
Также Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако в это время Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.
Если опасность вируса будет доказана – Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.
Пожалуйста, подождите...
Шоб потом срубить 100 млрд.
ах как молоды они были
Ну от і все.. Знову в строю, готова заробляти бани на Цензорі за неполіткоректні дописи щодо штиркальної процедури.
Нам тепер с этим вырусом всю жизнь жить,он никуда не денется.Тем более есть такая клоака как россия,которая может сеять по всему миру вирус на право и на лево,что бы создать хаос,да она это уже и делает.Посмотрите на карту мира,те страны которые ввели санкции против русского мордора,те больше охвачены эпидемией.
И причем тут ковидла,если тест не сдан?"щось"-хороший диагноз
12:28:14 - на седьмом баобабе 14-й линии в Патагонии, поперхнувшись табачным дымом, чихнула мышь...
12:31:16 - глава Pfizer сообщил, что вакцина от насморока патагонских мышей будет выпущена через 15 дней...
12:32:28 - главы минздравов ведущих стран мира сообщили о сокращении срока действия сертификатов от насморока патагонских мышей до 1 месяца...
12:40:02 - ВОЗ рекомендовал ввод вакцин от насморока патагонских мышей не менее двух раз в квартал...
13:17:22 - Украина объявила о лишении через два месяца гражданства всех, получивших менее четырех доз вакцины от насморока патагонских мышей...
И если уж ты так любишь статистику - то моя такова - из чел 50 близких (пенсионеры в том числе) никто не болел ковидлой ( ща конечно понесутся предположения, так я их тоже вертел, все уже забыли что есть грипы и орви сезонные), ни умер за все 2 года, активно передвигаються на общественном транспорте без масок (да и вообще везде без масок окромя на касе продуктового), еще под сотню знакомые/знакомыезнакомых если кто и болел все живы. Согласно такой стате - ковид если и есть - то в моей жизни он не смертелен, так выходит???
И хватит подменами говорить, ковидло если и есть - оно не так смертельно как преподносят.
Знал. В прошедшем времени. Сейчас уже не знаю.Не, я их не забыл, у меня хорошая память.Они просто умерли.
Лбьіе дєньгі за ваксину от Ботсвани !
Укалітє, ато йя баюся німагу
Ага,поэтому евреи колятся уже по третьему разу.должны остаться только африканцы и тупые кацапы с подвываюшими им хохлами.для продолжения рода человеческого самый отборный биомусор
Звучит пафосно и бредово? Ну-ну ребятки, когда вам запретят выходить из собственного подъезда из-за просроченного на 5 минут куар-кода, я буду улыбаться комментам биомассы, которая даже тогда не будет вкуривать суть, и по-прежнему чморить кого то типа "антиваксерами".
А по поводу статистики от ковидных смертей - я на кую вертел и ее, причем с усиленной скоростью. Под это дело записывают любую бабку, любого инсультника или инфарктника. очень удобно. Короче, можете меня клевать. но я еще раз говорю - я категорически ЗА прививки. Но не за то, что делается сейчас.
За счёт невакцинированных :DD
Теперь вопрос - вакцина от ковидла запатенована,прошла все испытания?Когда коляться люди обследуються,анализы хотя б крови сдают? В графике вакцинации согласно моз есть ??
"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим???
"ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют." - В каких таких "положительньіх случаях", неужели есть перечень утвержденньіх "положительньіх случаев"? Что тебе и твоим детям мешает сдать "анализ крови" и по каким показателям можно принять решение о показаням или противопоказаниям к вакцинаци? Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза?
Надеюсь на развернутьій ответ от "светила медициньі".
"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности? - Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта. - На примере кацапского бездейственного спутника єто ярко видно,когда стырили разработку и не до конца ее доделали. Опятьже патент - это гарантия (ибо его защищает государство).
На сегодня идет пропаганда отмены патентов, именно для массовости шмурдяков по примеру спутника и пр. хрени которая не защищает от заражения (а именно такое направление у прививок - защита от будущих заражений).
"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим??? -
Да,за этим, но этого небудет так как в противном случае вакцину нужно признать ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ согласно графика прививок и государство должно взять на себя ВСЮ ответственность за проведение, и за случаи когда вакцина нанесет вред включая смертельные.
Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза? - банальные лимфоциты скажут о многом хорошему семейнику.
Дальше консультация платная,скажи куратору перевести кеш и отстранить тебя от работы, ибо ты необразован и беспробудно глуп.
Не угадал,часто патентуют такую хрень,что она даже до опытных образцов не доходит.о каком качестве можно говорить?