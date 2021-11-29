Pfizer готов адаптировать свою COVID-вакцину к штамму "Омикрон": понадобится 100 дней, - Еврокомиссия

Если опасность вируса будет доказана, Pfizer адаптирует препарат в течение 100 дней.

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон". Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако в это время Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.

Если опасность вируса будет доказана – Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ