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Pfizer готов адаптировать свою COVID-вакцину к штамму "Омикрон": понадобится 100 дней, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Если опасность вируса будет доказана, Pfizer адаптирует препарат в течение 100 дней.

Компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон". Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Риге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы убеждены, что для того, чтобы принимать правильные решения и действовать своевременно и активно, нам нужны правильные информационные и аналитические возможности во всем ЕС. И поэтому ЕС нужен собственный Совместный центр по анализу ситуации", - заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение следующих 2-3 недель ученые будут собирать всю информацию о штамме "Омикрон", однако в это время Европа должна активизировать вакцинацию и санитарные меры.

Если опасность вируса будет доказана – Pfizer адаптирует свой препарат к новому штамму в течение 100 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ

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Топ комментарии
+8
знадобиться 100 днів,

Шоб потом срубить 100 млрд.
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29.11.2021 09:41
+7
за 100 днів дійдуть до Омеги. Це ніколи вже не скінчиться....
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29.11.2021 09:45
+7
я і не коловся , і перехворів , і не помер
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29.11.2021 09:53
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антиваксеры фас !
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29.11.2021 09:40 Ответить
а модерна уже заявила что всё сделала как так
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29.11.2021 09:41 Ответить
знадобиться 100 днів,

Шоб потом срубить 100 млрд.
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29.11.2021 09:41 Ответить
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Ніхто не заважає вам не колотись і померти від ковіду.
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29.11.2021 09:44 Ответить
я і не коловся , і перехворів , і не помер
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29.11.2021 09:53 Ответить
а у меня знакомые знакомых - четыре трупа от Ковида
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29.11.2021 09:59 Ответить
Даже самый ярый ваксер вам скажет, что от Ковида не умирают. Умирают от осложнений других заболеваний.
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29.11.2021 10:08 Ответить
Не обязательно. Умирают в основном молодые от легечной недостаточности. Какое тут осложнение? Просто 80-100% поражение.
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29.11.2021 10:43 Ответить
Средний возраст умерших от короновируса в Украине 70 лет!!!
ах как молоды они были
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29.11.2021 10:47 Ответить
И что? У меня полно знакомых померло 40-60 лет.
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29.11.2021 11:06 Ответить
Имелось ввиду у молодых осложений может и не быть. Умирают от поражения легких.
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29.11.2021 11:07 Ответить
если умер один 40 летний то должно было умереть ШЕСТЬ 75 летних что бы был средний возраст умерших 70 лет
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29.11.2021 12:31 Ответить
Тебе полегчает если ты будешь среди 6 бабулек? Бред какой-то.
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29.11.2021 12:32 Ответить
Я теж не кололась і на щось теж перехворіла. Температура 37,5-38,9 з тиждень трималась. Три дні не було запаху. Хотілось тільки лежати.

Ну от і все.. Знову в строю, готова заробляти бани на Цензорі за неполіткоректні дописи щодо штиркальної процедури.
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29.11.2021 10:01 Ответить
Вкус и запах это не показатель,на антитела сдавали?если нет? То вы Светлана полная ......а.Ставить себе диагноз
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29.11.2021 10:04 Ответить
Знаю что не показатель. А зачем мне тест? Что он мне даст?
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29.11.2021 10:06 Ответить
В будущем как не крути,без справки о вакцинации вы даже из двора не выйдете.
Нам тепер с этим вырусом всю жизнь жить,он никуда не денется.Тем более есть такая клоака как россия,которая может сеять по всему миру вирус на право и на лево,что бы создать хаос,да она это уже и делает.Посмотрите на карту мира,те страны которые ввели санкции против русского мордора,те больше охвачены эпидемией.
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29.11.2021 11:45 Ответить
Ну это мы еще поборемся, чтобы не допустить такого будущего. Ходят слухи, что потерпеть нужно до апреля, а там могут бананофикус перевести в категорию обычных распираторных.
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29.11.2021 12:00 Ответить
Так это не последний раз вы переболели. Будут и следующие разы, причем исследования показывают что в среднем следующие разы более страшные. Люди которые переболели прекрасно болеют и 2 и 3 раз.и на каждом разу огромные риски.
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29.11.2021 10:33 Ответить
Это если читать "исследования" политиков и журналистов. А если поинтересоваться мнением ученых, то окажется, что переболев раз бананофикусом, второй раз болеешь, если болеешь еще, намного легче.
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29.11.2021 12:04 Ответить
Это как раз не мнение, а исследование. Ну вам то лучше знать чем какой то ВОЗ https://www.who.int/news/item/28-11-2021-update-on-omicron
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01.12.2021 10:00 Ответить
щас все переобулись. банят ваксеров наоборот.
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29.11.2021 11:35 Ответить
Это люди спамят, ваксеров, а Цензор, банит на три дня если писать уж очень нелицеприятную правду о колющей процедуре.
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29.11.2021 12:01 Ответить
і на щось теж перехворіла

И причем тут ковидла,если тест не сдан?"щось"-хороший диагноз
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29.11.2021 16:03 Ответить
Хм... у тебе еще все впереди....)))
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29.11.2021 11:04 Ответить
Завидуешь, что люди умеют работать мозгами, а не сидеть сутками за компом )
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29.11.2021 09:44 Ответить
І так щопівроку
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29.11.2021 09:44 Ответить
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29.11.2021 09:45 Ответить
за 100 днів дійдуть до Омеги. Це ніколи вже не скінчиться....
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29.11.2021 09:45 Ответить
Там еще буквы комбинировать можно)
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29.11.2021 10:02 Ответить
через 100 дней будет уже омега+
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29.11.2021 09:45 Ответить
Теперь люди не смогут жить без ширева
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29.11.2021 09:52 Ответить
16 марта 2023-го...
12:28:14 - на седьмом баобабе 14-й линии в Патагонии, поперхнувшись табачным дымом, чихнула мышь...
12:31:16 - глава Pfizer сообщил, что вакцина от насморока патагонских мышей будет выпущена через 15 дней...
12:32:28 - главы минздравов ведущих стран мира сообщили о сокращении срока действия сертификатов от насморока патагонских мышей до 1 месяца...
12:40:02 - ВОЗ рекомендовал ввод вакцин от насморока патагонских мышей не менее двух раз в квартал...
13:17:22 - Украина объявила о лишении через два месяца гражданства всех, получивших менее четырех доз вакцины от насморока патагонских мышей...
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29.11.2021 10:01 Ответить
За все два года вакханалии -нЕ кололся, не болел (хотя при таком подходе хз, ща любое недомогание списывают на ковид, орви уже не модно ), не помер, мое окружение дом/работа/знакомые практически также, езжу каждый день в переполненом транспорте без маски , стою на кассах атб в толпе - вопрос - ЗАЧЕМ МНЕ КОЛОТЬСЯ??????? Вот реально,без подь...бов? ради мифического а вдруг? так и с уколом это авдруг тоже вероятно .
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29.11.2021 10:02 Ответить
А если бы умер, то кололся бы? С каких это пор личные впечатления стали доказательством. Так и представляю, как Эйнштейн в доказательство теории относительности говорил: "время относительно! Мамай клянусь, у всех моих знакомых время течет по разному,один спит 8 часов в сутки, другой 9." Извините, но есть как бы статистика, о чем ещё спорить? Можно сколько угодно считать себя уникальным, а когда до вас дойдет что это не так, будет уже поздно. 8 из 10 умерших от ковида были невакцинированны и свято верили в свою исключительность.
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29.11.2021 10:38 Ответить
оф статистику я вертел на одном месте, на прошлой неделе только писал - по открытой стате янв-сент у нас уменьшение онкологии и пр. болячек там где всегда цифра росла и была прогрессия из года в год. Статистику вертят как удобно и верят ей сейчас только лохи.
И если уж ты так любишь статистику - то моя такова - из чел 50 близких (пенсионеры в том числе) никто не болел ковидлой ( ща конечно понесутся предположения, так я их тоже вертел, все уже забыли что есть грипы и орви сезонные), ни умер за все 2 года, активно передвигаються на общественном транспорте без масок (да и вообще везде без масок окромя на касе продуктового), еще под сотню знакомые/знакомыезнакомых если кто и болел все живы. Согласно такой стате - ковид если и есть - то в моей жизни он не смертелен, так выходит???
И хватит подменами говорить, ковидло если и есть - оно не так смертельно как преподносят.
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29.11.2021 10:57 Ответить
Ну да, все страны подделывают статистику. Глобальный сговор. Доктора наук тупые, наука отстой, пора тебе в ланцет со своей выборкой в 50 пенсионеров.
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29.11.2021 11:11 Ответить
наивный чукотский вьюноша??? у пиндосов фармы ежегодно до 3 ярдов вливают в политику, как и оружейники они имеют огромный вес, и вертят штаты как хотят , а штаты вертят все свои колонии : я так понимаю вы и "незалежнисть " верите вы случаем в те 75% которые наполеончика привили к рулю не входите? Можете не отвечать, просто посоветуйте мне согласно методичке шапочку из фольги и идите отрабатывайте пайку дальше.
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29.11.2021 11:17 Ответить
Если бы ты немного мог считать, то быстро бы понял что 3млрд у.е. это копейки, на которые даже один авианосец не построишь, и аргументировать этой суммой смешно. 3млрд стоит любая мусорная криптовалюта из первой 30тки. С каких это времён статистикой скажем рашки стали вертеть США, большая загадка...из твоих слов я ещё понял что америкосы на часть из этих несчастных 3 млрд ещё и китайцев купили. Настолько же обнищали китайцы, ппц
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29.11.2021 11:26 Ответить
Уже трое человек которых я лично знал, вот так бахвалились неуязвимостью.
Знал. В прошедшем времени. Сейчас уже не знаю.Не, я их не забыл, у меня хорошая память.Они просто умерли.
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29.11.2021 11:15 Ответить
CРОЧНО!
Лбьіе дєньгі за ваксину от Ботсвани !
Укалітє, ато йя баюся німагу
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29.11.2021 10:04 Ответить
Судя по тому,что и как ты написал,вакцина тебе уже не поможет.
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29.11.2021 16:05 Ответить
а кому она поможет? может тебе?
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29.11.2021 18:37 Ответить
Слышал, что омикрон косит в основном молодежь. Вакцинировать людей во время эпидемии преступление. Вирусы быстро приспосабливаются и мутируют, становятся еще опасней, а значит вакцинация бесполезна и вредна Я считаю, что вакцинация имееи другую цель. Цель уменьшить народонаселение. Гитлер жалкий мелкий маньяк в сравнении с нынешними убийцами. Как спастись? Почитайте методику Неумывакина. У него есть рациональные мысли.
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29.11.2021 10:05 Ответить
Файно висловився Комаровський про медицину
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29.11.2021 10:09 Ответить
Вы уже определись, убивает вирус или вакцина? А то у вас получается что вирус который убивает две сотни тыс человек в сутки на планете это херня, а вакцина, от которой суммарно за все время умерло человек 30 это Гитлер. Если бы Гитлер такими темпами убивал людей, ему бы пришлось это делать до 2 пришествия.
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29.11.2021 10:41 Ответить
Дураку объяснять бессмысленно.
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01.12.2021 08:22 Ответить
"Цель уменьшить народонаселение."
Ага,поэтому евреи колятся уже по третьему разу.должны остаться только африканцы и тупые кацапы с подвываюшими им хохлами.для продолжения рода человеческого самый отборный биомусор
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29.11.2021 16:10 Ответить
тьі там свечку держал, чем они колются?
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29.11.2021 18:39 Ответить
т.е. ты настолько тупой, что считаешь евреев колят какой то особенной,кошерной вакциной?
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30.11.2021 20:07 Ответить
Будуть возити з метою адаптації вакцину "Пфайзер" по місцях розповсюдження нового штамму.
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29.11.2021 10:07 Ответить
Каждый шмурдяк будет адаптироваться под новый штамм и в принудительном порядке вкалываться поголовью. Будет 300 штаммов - по 2 прививки каждому + 1 бонусная бустерная доза. Итого 700 прививок за шкуру.
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29.11.2021 10:08 Ответить
скоро, криво-аби бабло.
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29.11.2021 10:11 Ответить
Вакцина є вакцина і кожен повинен добровільно вирішувати вакцинуватися чи не вакцинуватися
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29.11.2021 10:17 Ответить
вот именно а когда увольняют и не пускают в транспорт это не добровольно
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29.11.2021 10:27 Ответить
Наша пестня хороша - начинай сначала На йху я вертел эту ковидобесию, при том что я 100% ЗА прививки. Традиционные, которыми меня кололи с детства. Но то что делается эти 2 года - это сплошной, дикий, фарс. Антиковидные вакцины - какая то неведомая куерга, цель которой не привнесение здоровья, а просто быть одной из ключевых реквизитов нового мироустройства, с которой удобно ограничивать людей, разделять большие группы на кучки или даже отдельные индивиды.
Звучит пафосно и бредово? Ну-ну ребятки, когда вам запретят выходить из собственного подъезда из-за просроченного на 5 минут куар-кода, я буду улыбаться комментам биомассы, которая даже тогда не будет вкуривать суть, и по-прежнему чморить кого то типа "антиваксерами".
А по поводу статистики от ковидных смертей - я на кую вертел и ее, причем с усиленной скоростью. Под это дело записывают любую бабку, любого инсультника или инфарктника. очень удобно. Короче, можете меня клевать. но я еще раз говорю - я категорически ЗА прививки. Но не за то, что делается сейчас.
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29.11.2021 10:31 Ответить
Именно это я и говорю - то что твориться сейчас , это не забота о здоровье! Это бизнес на прививках с одной стороны и контроль над свободой с другой стороны. Нас загоняют как скот в загон и без спроса колют !
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29.11.2021 10:50 Ответить
Бедняжечка. Обкололи тебя всего. Рога уже выросли или может начали расти? А теперь открой график утвержденных прививок и познай сколько обязательных вакцинации положено сделать человеку, чтобы он преждевременно по своей воле не укатил в гроб. А эти изверги доктора посмели загнать тебя в стоило и вакцинироваться БЦЖ. А ещё от столбняка. Жесть, как ты им это позволил? Ну надеюсь ты хотя бы от туберкулёза не вакцинировался назло кондуктору?
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29.11.2021 11:32 Ответить
Пошел на ***! Я говорю то , что думаю , и не про какие рога и остальную чушь даже не намекал . Я утверждаю что массовая вакцинация в случае ковида как минимум бесполезна в силу его особенностей! И я утверждаю что это на сегодня смесь бизнеса и политики , но никак не науки и медицины! Поэтому тому свои рога и копыта можешь оставить при себе!
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29.11.2021 12:03 Ответить
И о каких таких особенностях коронавируса знает пан кандидат вирусных наук. В чем его отличие например от табачной мозаики? Чел ты же не садишься управлять самолётом всю жизнь прокатавшись в метро, так с чего ты взял что компетентен рассуждать о вирусах?
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01.12.2021 10:06 Ответить
Основное отличие от тех вирусов ,против которых эффективны вакцины - скорость мутаций! Ни против гриппа , ни против ковида вакцины не эффективны из-за высокой скорости мутаций.
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01.12.2021 10:22 Ответить
Меня добивает еще эта шизофрения, все ж украинцы органиески ненавидят и неверят своему правительству. Там воруют и приписыват итд итп, зато это бредовой медицинской статистике все внезапно верят. Это просто жесть!
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29.11.2021 11:53 Ответить
Каким боком украинское правительство до мировой статистики на ковид?
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29.11.2021 16:14 Ответить
Видимо это уже на уровне мирового правительства подделывают) и не забудь что цель : уменьшение населения.
За счёт невакцинированных :DD
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01.12.2021 10:08 Ответить
Очередной съезд шизофреников с тремя классами бурсы рассуждает об вреде вакцинации, своем исключительном иммунитете и о тупых жадных учёных, которые заработали триллионы на бесплатной вакцине. Страна у которой умирает по 600-700 человек в сутки, у которой вакцинировано менее 1/4 населения учит страны у которых умирает по 30-40 человек (с ещё большим населением), что те зря вакцинировались.
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29.11.2021 10:46 Ответить
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Все правильно, коль люди готовьі платить и платят за фальшивьій сертификат о вакцинации, то такой народ должен вьімерти, как вьімерли все ненужньіе на Земли видьі животньіх. Так что , антиваксерьі, ни в коем случае не колитесь вакциной и детей своих не колите - чище на Земле будет и больше места. ))
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29.11.2021 11:15 Ответить
На счет детей только бот на ставке,который бесплоден и фригиден мог такой высер написать, Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ и ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной, ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют.
Теперь вопрос - вакцина от ковидла запатенована,прошла все испытания?Когда коляться люди обследуються,анализы хотя б крови сдают? В графике вакцинации согласно моз есть ??
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29.11.2021 11:56 Ответить
Расскажи єтот свой бред о "ботах на ставке" своему психиатру
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29.11.2021 12:59 Ответить
"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности?

"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим???

"ответственые родители детей обследуют, анализы крови и пр. сдают ( да это и к взрослым относится), и только в положительном случае вакциинируют." - В каких таких "положительньіх случаях", неужели есть перечень утвержденньіх "положительньіх случаев"? Что тебе и твоим детям мешает сдать "анализ крови" и по каким показателям можно принять решение о показаням или противопоказаниям к вакцинаци? Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза?

Надеюсь на развернутьій ответ от "светила медициньі".
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29.11.2021 13:39 Ответить

"Прежде чем колоть ЗАПАТЕНТОВАНОЙ" - какое отношение наличие ПАТЕНТА имеет отношение к медицине в целом и к вакцине в частности? - Патент защищает интеллектуальную собственность и на время ограждает изобретателей от конкурентов, которые не тратились на исследования и разработку технологии, но готовы немедленно ею воспользоваться и заработать. По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта. - На примере кацапского бездейственного спутника єто ярко видно,когда стырили разработку и не до конца ее доделали. Опятьже патент - это гарантия (ибо его защищает государство).
На сегодня идет пропаганда отмены патентов, именно для массовости шмурдяков по примеру спутника и пр. хрени которая не защищает от заражения (а именно такое направление у прививок - защита от будущих заражений).

"ПРОШЕДШЕЙ ВСЕ ИСПЫТАНАЯ И допущеной для вакцинации согласно графика вакцинации вакциной," - У тебя есть убедительньіе основания считать вакцину не "прошедшей все испьітания"? Огласите весь список, пожалуйста. Дьік єто проще всего написать график и опубликовать его. Так дело только за єтим??? -
Да,за этим, но этого небудет так как в противном случае вакцину нужно признать ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ согласно графика прививок и государство должно взять на себя ВСЮ ответственность за проведение, и за случаи когда вакцина нанесет вред включая смертельные.

Вот меня конкретно к тебе, как к офигенному спецу в области "ботостроительства", медициньі, вирусологии есть вопрос: какие показатели анализа крови являются противопоказанием к вакцинации от дифтерии, от бешенства или от туберкулеза? - банальные лимфоциты скажут о многом хорошему семейнику.

Дальше консультация платная,скажи куратору перевести кеш и отстранить тебя от работы, ибо ты необразован и беспробудно глуп.
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29.11.2021 13:53 Ответить
Мдя...ответ в стиле" сам дурак" ))
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29.11.2021 16:00 Ответить
"Патент По сути защита КАЧЕСТВЕННОГО продукта."
Не угадал,часто патентуют такую хрень,что она даже до опытных образцов не доходит.о каком качестве можно говорить?
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29.11.2021 16:17 Ответить
Вы наверно СООВСЕМ не вкурсе новых веяней моды, но в США и мире на волне коронобесия ,сейчас идет АКТИВНОЕ продвижение именно отмены патентов (и на вакцину в часности) и именно из за того что бы не нести ответственностей и косить бабло в ускореном темпе ( и байден даже вроде не против, хочет понравится многим, а вот крупные фармы против). Все тот медикаментоз что патентовался ,проходило полное иследование и допускалось к изготавлению был нормальный (говорим сейчас о штатах и о европе) , ибо государство несет ответственность при таком подходе ( скажу по пфайзеру он запатентован и хотя еще не полностью прошел иследования, в его инфобюлетне на августмесяц было четко сказано что в случае побочек и иных ситуаций государство сша несет полную ответственность перед гражданами сша проколотыми на тер. сша). Мы ведь сейчас говорим о "вакцине" которую колят .
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29.11.2021 16:37 Ответить
А вообще вам надо с нашим гидрантом пообщатся, он таким же бредом говорит
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29.11.2021 13:55 Ответить
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29.11.2021 12:12 Ответить
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29.11.2021 18:46 Ответить
 
 