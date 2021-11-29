РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2025 4
Минздрав (3076) статистика (2014) COVID-19 (17312) коронавирус (16230)

Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в 10 регионах превышен уровень COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в 10 регионах превышен уровень COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 29 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при нормах не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 524. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (829) и Николаевской (814).

В то же время в 10 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 28 ноября, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 56,7 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 10 областях.

Также в Украине занято 47,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 297 человек, зафиксированы 5804 новых случая заражения, 10 477 человек выздоровели

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в двух областях - "оранжевой", в четырех - "желтой". Вместе с тем, в отнесенных к "красной" зоне Львовской и Луганской областях полностью стабилизировались все показатели, а в Черкасской, Одесской и Донецкой областях не в норме только по одному показателю.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне остаются Киев и 18 областей, в 10 регионах превышен уровень COVID-госпитализации, - Минздрав 01

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І з якого *** Київ у червоній зоні?
показать весь комментарий
29.11.2021 10:16 Ответить
уровень заболеваемости превышен в 8 раз.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:30 Ответить
Надо отключить лифты.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:27 Ответить
По этой табличке в Киеве нет красных показателей, действительно почему блокаду не снимают.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:56 Ответить
 
 