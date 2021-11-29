Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 18 областей, в 10 регионах превышен уровень COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 29 ноября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при нормах не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 524. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (829) и Николаевской (814).

В то же время в 10 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 28 ноября, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 56,7 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 10 областях.

Также в Украине занято 47,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

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По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в двух областях - "оранжевой", в четырех - "желтой". Вместе с тем, в отнесенных к "красной" зоне Львовской и Луганской областях полностью стабилизировались все показатели, а в Черкасской, Одесской и Донецкой областях не в норме только по одному показателю.