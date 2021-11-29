За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 45 человек, среди них четырехмесячный младенец, выявили 431 новый случай, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 45 человек. Выявили 431 новый случай заболевания.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

С начала пандемии обнаружены 297 173 случаев.

Среди заболевших за прошедшие сутки 234 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 12 мальчиков от 9 месяцев до 16 лет.

Зафиксированы 45 летальных случаев от вируса (в общей сложности 7493).

Среди умерших 28 женщин от 50 до 93 лет, 16 мужчин от 47 до 86 лет и один мальчик в возрасте 4 месяцев.

В то же время 65 человек с диагнозом коронавирус были госпитализированы в больницы столицы, а 116 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

252 жителя Киева преодолели коронавирус (в общей сложности 253 635).

Больше всего случаев заболевания выявили в Святошинском (98), Днепровском (63) и Соломенском (57) районах.

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