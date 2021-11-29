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Новости Политика Украины
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ГБР работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды, - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды, - нардеп "Голоса" Рудик

Глава партии "Голос" Кира Рудик считает, что ГБР совершает выборочное правосудие.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

По словам нардепа, сейчас ГБР не расследует дела Майдана, а также ни одно из представлений по делу "вагнеровцев".

"Но оно очень быстро реагирует, когда речь идет о людях, оскорбляющих президента, или главу его офиса. Это касается и журналиста, господина Бутусова, достаточно правдиво и открыто говорившего с президентом на пресс-конференции, и Гео Лероса, довольно неудачно реагировавшего на выступление президента и т. д. Вопрос уже не в том, что происходит, а в том, что у нас ГБР не является независимым органом и работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды", - подчеркнула Рудик.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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Топ комментарии
+6
А сейчас вообще деятельность всех правоохранительных органов направлена на защиту власти от общества.
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29.11.2021 11:05
+5
Зелене ДБР.
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29.11.2021 11:00
+4
Янелох наробив і набазікав стільки лайна, що можна ставити лайк під кожною викривальною статею, незалежно від симпатій чи антипатій до її автора.
"Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
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29.11.2021 11:09
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Зелене ДБР.
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29.11.2021 11:00 Ответить
ГБР - Гавкнула Банковая - Работайте!!!
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29.11.2021 11:23 Ответить
А сейчас вообще деятельность всех правоохранительных органов направлена на защиту власти от общества.
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29.11.2021 11:05 Ответить
Бред!!! Все заняты своим делом!!!!
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29.11.2021 11:12 Ответить
Янелох наробив і набазікав стільки лайна, що можна ставити лайк під кожною викривальною статею, незалежно від симпатій чи антипатій до її автора.
"Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
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29.11.2021 11:09 Ответить
А мне кажется наоборот!!! А желание президента пригласить на открытый разговор всех закипевших ребят- открытый , честный в прямом эфире!!! Мне кажется вы или не понимаете, ну или преследуете цель исказить действительность !!
Мне кажется так!!!
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29.11.2021 11:15 Ответить
найди нормальную работу
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29.11.2021 11:19 Ответить
А моя чем плоха?
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29.11.2021 11:20 Ответить
Ложью, восхвалением неадеквата, унижением украинцев.
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29.11.2021 12:20 Ответить
Перекрестить,да иди на бутылочку присядь.
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29.11.2021 11:25 Ответить
Зачем мне это? Почему ты мне это советуешь? Тебе было приятно сидеть ? Или есть другая причина?
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29.11.2021 11:30 Ответить
Потому что это твоя повседневность.
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29.11.2021 11:32 Ответить
Моя повседневность - это что?
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29.11.2021 11:33 Ответить
ГБР надо распускать. Такие охранки стране не нужны.
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29.11.2021 11:15 Ответить
А мне нужны!!! Я страна!!! С чего ты решил - что ты страна!!!!
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29.11.2021 11:21 Ответить
ермак ты? перелогинся)
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29.11.2021 11:31 Ответить
Как это? Что конкретно мне нужно сделать, что бы вам стало лучше и удобнее?
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29.11.2021 11:32 Ответить
мммм.... дай подумать... так-так...
может... эээ... можно начать включать мозг например, критическое мышление там... эволюционировать до мысли, что если в ГБР по щелчку готовы организовывать против известного журналиста криминал сегодня, то почему против вас нельзя делать это будет завтра? и отмазка "а я тут при чем, я ниче не сделал уже врятли кого волновать будет") Зеленского ж не волнует армия и ситуация на границе, раз он вместо работы гонял бухать на вертолетах)
да... все таки первое пожелание включить голову) потом советую начать вычерпывать майонез из головы
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29.11.2021 11:37 Ответить
Я мозг не могу не включить не выключить он в работе 24 часа!
Щелчка в ГБР я и не видел и не слышал- может у вас больше информации, кем был сделан щелчок или что щелкнуло!
Почему гос органы в рамках закона не могут , делать то для чего они созданы! Пока я не вижу нарушения закона!! И Новичок в карман Бутусову никто не подсыпал!!! Хотя наши московские товарищи в данный момент времени могли бы устроить такую фигню!!! И тупики подумали бы на другого!!! Ну это пусть спец службы стерегут!!
Зеленский уже два года рулит и я не вижу , что ситуация на фронте , в армии и на границе- стала катастрофической!! Все контролируемо!!!
Про вертолеты президент рассказал - там мах. подробно и понятно. Не вижу смысла повторять!
Если бы у меня в голове был майонез - я бы точно не общался с вами! Это нереально!!!
Пока есть время готов писать!!! Если занят не сердитесь ! По возможности!
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29.11.2021 11:51 Ответить
ваши московские товарищи лучше бы собрали свои монатки с банковой и пошли бы на рАстов.
гос органы в рамках закона почему то после пятничного пресмарафона за 2 суток резко нашли уголовщину в фейсбуке Бутусова. Не, конечно, это все совпадение чистой воды! Разобраться по Трухину 3 месяца не получается, а по соцсетям неугодно журналиста мгновенно! никакого ручного управления. И по вертолетам там не подробно. А мутно. И не обьяснил по сути ничего кроме того что у него самолет сломался.... так бы он на нем ганял бы через полстраны... сначала на пьянку, потом для галочки возложить цветы и дальше на бухарезево... так что считай сэкономили стране... Миндич вот говорят таки на чартере прилетел поздравить.
И не надо этого ляля, типа "у нас все хорошо"... у нас все НЕ хорошо, потому что у нас правит не зеленский, а Ермак. А он руский... по папе, по папе агенте ГРУ РФ
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29.11.2021 12:04 Ответить
И не только самолет сломался, а и вертолет. Нет, два вертолета, ведь ему положено на двух летать. И не объяснил, как он в резиденцию попал (не дача, а резиденция), ведь в пятницу вертолеты туда не летали, а только самолет с Миндичем.
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29.11.2021 12:25 Ответить
в целом по сути все равно. но они врут, потому что траты не целевые, тут впору декларировать, а это делать никто не будет... то есть очередное нарушение закона... отсюда и вранье такое и такие психи в ответ Михаилу Ткачу.
Я уже не говорю, что в это сложное время для страны, с нависшими угрозами в сфере военной безопасности, енергетического кризиса, пандемии, огромного финансового кризиса в стране наш гарант занят тем что б попасть на днюху своего ... блин я даже не знаю кто у нас этот Ермак, какой то полупрезидент по сути... что кстати тоже нарушение конституции, Президент не имеет права передавать свои обязанности другим людям
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29.11.2021 12:34 Ответить
после пятничного пресмарафона за 2 суток резко нашли уголовщину в фейсбуке Бутусова.
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потому нашли, через 2 суток, резко, что именно тогда и было опубликовано видео/фото в фейсбуке. Если бы не было опубликовано именно это видео/фото - не было бы никакого действия со стороны спецслужб.
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29.11.2021 13:57 Ответить
каких еще спецслужб, вася? там формулировку обвинения ты читал?) там военная статья для военных же преступников) которую сразу же всыпали журналисту посмевшему скзать в лицо президенту что тот врет)
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29.11.2021 14:44 Ответить
Понапридумали контор "рога и копыта". Сидят-деньги бюджетные просерают. Как будто мало было прокуратуры,судов и прочей коррумпированной швали.
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29.11.2021 11:21 Ответить
подавайте заявление в соответствующие спецслужбы.
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29.11.2021 13:51 Ответить
 
 