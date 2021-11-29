ГБР работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды, - нардеп "Голоса" Рудик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава партии "Голос" Кира Рудик считает, что ГБР совершает выборочное правосудие.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.
По словам нардепа, сейчас ГБР не расследует дела Майдана, а также ни одно из представлений по делу "вагнеровцев".
"Но оно очень быстро реагирует, когда речь идет о людях, оскорбляющих президента, или главу его офиса. Это касается и журналиста, господина Бутусова, достаточно правдиво и открыто говорившего с президентом на пресс-конференции, и Гео Лероса, довольно неудачно реагировавшего на выступление президента и т. д. Вопрос уже не в том, что происходит, а в том, что у нас ГБР не является независимым органом и работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды", - подчеркнула Рудик.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
"Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
Мне кажется так!!!
может... эээ... можно начать включать мозг например, критическое мышление там... эволюционировать до мысли, что если в ГБР по щелчку готовы организовывать против известного журналиста криминал сегодня, то почему против вас нельзя делать это будет завтра? и отмазка "а я тут при чем, я ниче не сделал уже врятли кого волновать будет") Зеленского ж не волнует армия и ситуация на границе, раз он вместо работы гонял бухать на вертолетах)
да... все таки первое пожелание включить голову) потом советую начать вычерпывать майонез из головы
Щелчка в ГБР я и не видел и не слышал- может у вас больше информации, кем был сделан щелчок или что щелкнуло!
Почему гос органы в рамках закона не могут , делать то для чего они созданы! Пока я не вижу нарушения закона!! И Новичок в карман Бутусову никто не подсыпал!!! Хотя наши московские товарищи в данный момент времени могли бы устроить такую фигню!!! И тупики подумали бы на другого!!! Ну это пусть спец службы стерегут!!
Зеленский уже два года рулит и я не вижу , что ситуация на фронте , в армии и на границе- стала катастрофической!! Все контролируемо!!!
Про вертолеты президент рассказал - там мах. подробно и понятно. Не вижу смысла повторять!
Если бы у меня в голове был майонез - я бы точно не общался с вами! Это нереально!!!
Пока есть время готов писать!!! Если занят не сердитесь ! По возможности!
гос органы в рамках закона почему то после пятничного пресмарафона за 2 суток резко нашли уголовщину в фейсбуке Бутусова. Не, конечно, это все совпадение чистой воды! Разобраться по Трухину 3 месяца не получается, а по соцсетям неугодно журналиста мгновенно! никакого ручного управления. И по вертолетам там не подробно. А мутно. И не обьяснил по сути ничего кроме того что у него самолет сломался.... так бы он на нем ганял бы через полстраны... сначала на пьянку, потом для галочки возложить цветы и дальше на бухарезево... так что считай сэкономили стране... Миндич вот говорят таки на чартере прилетел поздравить.
И не надо этого ляля, типа "у нас все хорошо"... у нас все НЕ хорошо, потому что у нас правит не зеленский, а Ермак. А он руский... по папе, по папе агенте ГРУ РФ
Я уже не говорю, что в это сложное время для страны, с нависшими угрозами в сфере военной безопасности, енергетического кризиса, пандемии, огромного финансового кризиса в стране наш гарант занят тем что б попасть на днюху своего ... блин я даже не знаю кто у нас этот Ермак, какой то полупрезидент по сути... что кстати тоже нарушение конституции, Президент не имеет права передавать свои обязанности другим людям
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потому нашли, через 2 суток, резко, что именно тогда и было опубликовано видео/фото в фейсбуке. Если бы не было опубликовано именно это видео/фото - не было бы никакого действия со стороны спецслужб.