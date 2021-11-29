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Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"

Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", впервые обнаруженного в ЮАР, в отличие от других вариантов, проявлялись в легкой форме.

Об этом The Telegraph сообщила южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила о новом штамме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были "очень уставшими", около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай нового опасного COVID-штамма обнаружили в Европе.

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Топ комментарии
+11
Если устал = инфецирован. Срочно за бустерной устало поплелся.👍
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29.11.2021 11:16
+10
Так это все признаки похмелья Небось мусульманские страны для себя водку открыли
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29.11.2021 10:58
+9
Где то пропустили штам Одибилон, с втратой здорового глузду.
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29.11.2021 10:59
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Так это все признаки похмелья Небось мусульманские страны для себя водку открыли
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29.11.2021 10:58 Ответить
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В женский монастырь со своим усталым не входят
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29.11.2021 11:11 Ответить
Где то пропустили штам Одибилон, с втратой здорового глузду.
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29.11.2021 10:59 Ответить
Хіба? Воно ж пару днів тому навіть по телевізору ж було.
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29.11.2021 11:07 Ответить
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А уже есть статистика, видишь оно как
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29.11.2021 11:13 Ответить
Дебилы смотрят телевизор?
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29.11.2021 11:20 Ответить
Гірше - вони його показують.
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29.11.2021 11:47 Ответить
Если устал = инфецирован. Срочно за бустерной устало поплелся.👍
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29.11.2021 11:16 Ответить
Ну и где тут страшилка?

В статье наоборот расказывают, что заболевание проходит в лёгкой форме.

Если это так то это конец так называемой "пандемии". Омикрон быстро заразит всё население и все будут с естественным имунитетом к короне. Оно кстати всегда так было. Вирусы обычно мутируют в сторону повышения заразности - уменьшения летальности. После чего переходят в разряд ОРЗ/Грипп. История с короной и так сильно затянулась. Вполне может быть, что "омикрон" это её финал.
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29.11.2021 11:40 Ответить
Verter_98
Вы супер оптимист!
Было бы супер 👍 Но что то не очень верится.
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29.11.2021 11:56 Ответить
Он прочитал 10 букв и сильно устал.
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29.11.2021 17:39 Ответить
дай Бог!
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29.11.2021 20:42 Ответить
Ооо, зараз наші зі втомою почнуть в себе нову корону шукати.
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29.11.2021 11:04 Ответить
Меня особенно забавляет что мол от Ковида на какое то время или даже насовсем теряется обоняние... Чёта ржу У меня просто по-умолчанию всю жизнь притупляется или вовсе исчезал нюх, при насморке или простуде. Вообще не парился, через неделю возвращается.
как они выделяют что нюх потух из-за ковида - сие есть для меня тайна. а как от этой навязчивой фобии страдают типичные мамочки из вайбер-чатиков. Не слышу духов, кашель, ааай мама дорогая, на каво я оставлю свою кравинушку
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29.11.2021 11:18 Ответить
Добре, шо поки до переймів в чоловіків ще не дойшли.
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29.11.2021 11:30 Ответить
дійшли
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29.11.2021 11:36 Ответить
Так, але у антищеплеників 15-тирічним хлопцям уже видаляють після щеплення матку разом з яєчниками. Я як прочитав- ледь не встявся зо сміху.
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29.11.2021 12:07 Ответить
Есть идея, если отключить лифты в многоэтажках(ну в целях соблюдения дистанции),то можно будет выявить тысячи уставших разнощиков инфекции.
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29.11.2021 11:28 Ответить
Скорость мутаций прямо пропорциональна количеству вируса, так как заражено миллионы людей, мутации идут: миллионы умножить на количество единиц вирусов (триллионы,квантиллионы) умножить на время. Итого новые штаммы будут появляться чуть ли не каждый день. Если бы был болен 1 человек (условно бессмертный) то для мутации понадобилось бы миллионы лет. В этом то в общем и суть вируса: заразить как можно больше и благодаря этому быстрее мутировать, чтобы иммунитет не успевал адаптироваться=существовать вечно.
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29.11.2021 11:05 Ответить
вірус також жити хоче, а всі агресивні форми помирають разом з носіями - тому виживають тільки слабкі форми віруса
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29.11.2021 11:15 Ответить
Ага, только у вируса нет мозгов чтобы это понимать. Процесс хаотичен. И для настройки нужно много времени. Мы не знаем сколько миллионов вирусов вымерло вместе со своими носителями из за слишком агрессивных мутаций.
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29.11.2021 11:20 Ответить
Тю, 73% пересічних все життя від народження до смерті мають такі симптоми.
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29.11.2021 11:05 Ответить
Цей вірус усіх нас зробить, особливо тих, хто від нього вже втомився гавкати на Цензорі.
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29.11.2021 11:08 Ответить
За словами лікарки, з-поміж її пацієнтів приблизно 20 осіб повідомили про схожі симптоми нового варіанта коронавірусу - це були здорові чоловіки, які були "дуже втомленими", орієнтовно половина з них не була вакцинована проти COVID-19. Джерело: https://censor.net/ua/n3302154

А по данным статистики в ЮАР вакцинация ниже 30%. То есть ,получается , вакцинированные чаще заболевают если 50% на 50% ? Это ,конечно , не статистика , но еще год назад прогнозировали , что к концу 2021 года теперешние ватины станут бесполезны! Но все долбо*бы( извиняюсь ,функционеры от медицины) говорят колитесь, колитесь и еще раз колитесь! Если за период пока не вакцинируемая все 7.5 миллиардов вакцины становятся бесполезны , а также если вакцинированные все равно болеют и разносят вирус , то массовая вакцинация не только бесполезна , но и вредна! Вакцинировать надо только группы риска и по желанию! Но тут присутствует другая логика - во-первых надо дать заработать денег фармкомпаниям , и во-вторых - загнать человечество в стойло и ограничить его свободу всякими QR -кодами , делящими людей на 1,2 и 3 сорта ( извиняюсь ,зеленый, желтый и красный сертификаты)!
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29.11.2021 11:09 Ответить
Хто тобі сказало, що РАНІШЕ РОЗРОБЛЕНІ ВАКЦИНИ НЕ ДІЄВІ ДЛЯ ЦЕГО НУЛЬ-МІКРОНА?
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29.11.2021 11:35 Ответить
***, де вас таких гєпанутих роблять? Ти, часом, "нє с Урала"?
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29.11.2021 11:37 Ответить
***, де вас таких гєпанутих роблять? Ти, часом, "нє с Урала"?

Ти слідкуй , за своїми словами , гепанутий! А те ,що розроблені вакцини стануть недієвими до нових штамів прогнозували ще рік тому! І навіть якщо дієвість теперішніх вакцин до омікрону зараз складає хай 60% ,припустимо , хоча у нього більше 30 мутацій саме у кодуванні спайкового білку , на який розраховіно більшість вакцин , прийде ню , зю , і ще інші штами , які будуть мати дієвість 0%!
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29.11.2021 12:09 Ответить
Ще раз для гепанутих антивакцинаторів, у тебе

Є НАУКОВО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані про те, що СТАРІ ВАКЦИНИ НЕ БУДУТЬ ДІЄВИМИ ПРОТИ "0"-МІКРОНА. Ти зрозумів питання , дятле ????
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29.11.2021 23:12 Ответить
Ще раз для дебілів - немає науково підтверджених фактів,що старі вакцини дієві проти омікрона! А тепер ще раз для дятлів - наведи хоч один науково підтверджений факт , що старі вакцини будуть діяти достатньо довгий час і не прийдеться вакцинуватись кожен рік як мінімум , та й ще новою вакциною! Наведи мені хоч один науково доведений факт , що вакцинація виркоренить ковід! Поки я тобі можу невести кілька фактів брехні ВООЗ! На початку пандемії вони закликали їздити до Китаю , чим спровокували скоріше розповсюдження ковіду. Потім вони стверджували , що массова вакцинація викоренить ковід і ми вернемось в доковідний стан речей! Потім вони розповідали , що двох доз буде достатньо для захисту від хвороби , а вакциновані не будуть хворіти ! Потім стверджували, що третьої бустерної дози достатньо для захисту від тяжкого перебігу хвороби! Все це , була брехня з самого початку! Я ще навесні 2020 року усім знайомим казав , що ковід залишиться назавжди і ми будемо з ним жити як з грипом! Єдине ,чого я не спрогнозував ,це повальну примусову вакцинацію! А тепер я стверджую , що ця дія призведе до дуже поганих наслідків!По перше , вакцинуватись буде треба з часом найрідше раз на рік , а скоріше два рази на рік! Увесь час будуть з'являтись нові штами , які будуть обходити нові вакцини ! Замість природного ослаблення вірусу , яке повинно статись по усіх законах вірусологів , ми отримаємо непрогнозовані мутації , бо теперішні вакцини не захищають від зараження і росповсюдження вірусу , а у таких умовах , проводити массову вакцинацію - це злочин! У таких умовах треба проводити вакцинацію достатньо нечисленних вразливих груп населення! Так що ,дятлу, пішов у дупу!
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29.11.2021 23:47 Ответить
Пробач дегенерате, не дочитав твою маячню до кінця, ідіосинкразія до ідіотів і їхнього словесного проносу. Тому коротко:
1. Будуть чи не будуть ефективними вакцини актуальні сьогодня в майбутньому ти не знаєш, але Впевнено ЗТВЕРДЖУЄШ, що НЕ БУДУТЬ. З цього я роблю висновок, ти збрехав.
2. Ти стверджуєш, що нас СПЕЦІЯЛЬНО ПІДСАЖУЮТЬ НА РЕГУЛЯРНУ ВАКЦИНАЦІЮ, задля бабла, не виключаю, але нагадаю тобі дятле, що дія вакцин відповідно БАГАТЬОХ хвороб обмежені в часі, як от від дифтерії, того ж грипу ...Тому ревакцинація - об'єктивна реальність поза будь-якими спекуляціями з ковідом.
3.Вакцини проти ковіду реально захищають людей, як від САМОЇ ХВОРОБИ(ефективність 60%-90%) так і від смерті в наслідок хвороби. На сьогодні відсоток вакцинованих померлих від хвороби не перевищує (1-2)%, згідно даних МОЗ.
Тож агітувати проти вакцинації це ідіотизм на межі з підлістю.

П.С. І так, смертність від вакцини НЕ "0"-ва, але в межах середньостатистичної

Тож іди вчи уроки, дятле.
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30.11.2021 00:37 Ответить
Я не хочу розмовляти з такими недалекими людьми як ви і падати до вашого рівня. Не я , а ви почали мене ображати , а я не хочу цього робити , бо звик розмовляти з розумними людьми, які думають своєю головою , а не повторюють слова з реклам та методичок! Я свої уроки дуже добре вчив , на відміну від вас і не бачу в ваших словах нічого нового.Щожо ваших слів , то на останок насиплю трохи солі
В Великобритании умерли, по меньшей мере, 259 человек, заразившиеся дельта-вариантом коронавируса. По данным агентства Public Health England при министерстве здравоохранения Великобритании, 116 из них были полностью вакцинированы.

По сравнению с предыдущими вариантами, вирусная нагрузкау зараженных вариантом дельта существенно больше - и это один из факторов, повышающих его заразность. Но это не единственная проблема: судя по последним работам, для дельты практически нет отличий в количестве вирусных частиц в дыхательных путях у вакцинированных и у невакцинированных. А это значит, что, скорее всего, и вероятность передать вирус для них примерно одинакова.

В начале вакцинации говорили о необходимости достижения коллективного иммунитета среди населения. Назывались разные цифры. Насколько сейчас это возможно?

Судя по тому, как сейчас меняется вирус, мы можем говорить о том, что коллективный иммунитет - понятие недостижимое. Вариант «дельта» заразен примерно как ветрянка, а она заразна так: вы стоите в одном коридоре с человеком, и вы заразитесь.
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30.11.2021 02:13 Ответить
"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3302161


розумно припустити , певний захист - от ті ''научні " факти на основі яких нас насильно вакцинують!
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29.11.2021 12:13 Ответить
Дурдом на призьбі плять!
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29.11.2021 11:14 Ответить
Если вы устали больше обычного,вполне вероятно,что вы скоро умрете.
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29.11.2021 11:14 Ответить
Сколько там еще букв осталось?
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29.11.2021 11:16 Ответить
Потом пойдут иероглифы майя.
Скучно не будет.
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29.11.2021 11:18 Ответить
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29.11.2021 11:16 Ответить
У этого Омикрона практически нет госпитализаций, все проходит в легкой форме, но панику нагнетают серьезную в СМИ.
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29.11.2021 11:18 Ответить
в цензор.бред , не нагнетают...не нагнтатай свою нагнетафобию
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29.11.2021 11:23 Ответить
Що ж ти такий "нагнітаємо залежний"?
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29.11.2021 11:40 Ответить
Його вже назвали найнебезпечнішим. Треба ж підтримувати.
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29.11.2021 12:57 Ответить
Кацапи, ідітє дамой, здесь воткі нєт !!!
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29.11.2021 11:20 Ответить
А, такзначить, була....
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29.11.2021 11:41 Ответить
У тебе нік кацапський, не пались так явно ватан.
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29.11.2021 11:42 Ответить
Ватан - мій ...уй, ти з ним потолкуй, мангалоїд недорозвинутий...
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29.11.2021 12:39 Ответить
Я с этим чувством усталости такое ощущение что всю жизнь живу))))
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29.11.2021 11:22 Ответить
Уже два года пандемия по миру гуляет. аллё, защитники-ковидники. Где захватывающие видосы про мор людей прямо на улицах, где бесчувственные и умершие тела на остановках, паркингах, электричках, на работе и т.д.?
Кадрами с моргов кормить не надо. там мох и болото, ничего не доказывает. Где. Мор. На улицах?
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29.11.2021 11:28 Ответить
Еще одна особенность нового штамма Омикрон это то, что его симптомы проявляются только по вечерам и только в будние дни.
Если человек вдруг внезапно для себя в конце рабочего дня начинает чувствовать усталость, то ПЦР тест можно и не делать, тут и так все понятно.
Поэтому, чтобы не подвергать себя риску заражения Омикроном необходима вакцинация и чем больше доз тем лучше.
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29.11.2021 11:31 Ответить
В принципе, со временем все человечество должно лежать стационарно под бустерной капельницей с вакциной круглосуточно
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29.11.2021 11:41 Ответить
Чёрт, да у меня это детства. Особенно по утрам такое было, даже маменька говорил, мол так устал вчера, что сил нет в школу идти. Вакцины тогда не было (не дошла ещё наука на тот момент), но маменька легко излечивала меня подзатыльником. Оказывается есть нечто рациональное и в народной медицине...
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29.11.2021 11:54 Ответить
 
 