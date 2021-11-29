Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"

Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", впервые обнаруженного в ЮАР, в отличие от других вариантов, проявлялись в легкой форме.

Об этом The Telegraph сообщила южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила о новом штамме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.



Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.



По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были "очень уставшими", около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

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