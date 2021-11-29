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Новости Война в Украине
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Минобороны о возможности вторжения РФ в Украину: В обществе сеют страх и панику, мы готовы ко всем сценариям

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны о возможности вторжения РФ в Украину: В обществе сеют страх и панику, мы готовы ко всем сценариям

Угроза полномасштабного нападения на Украину со стороны России вполне реальна.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если мы говорим об обострении, то речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины. Но такое обострение у нас происходит регулярно. То есть ВСУ, наша разведка, министерство обороны – мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории. Таких периодов очень много, когда то увеличивается угроза, то уменьшается. Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно сейчас можно говорить об обострении, но она такая же, как весной это было", - пояснила Маляр.

По ее словам, параллельно с сообщения об обострении ситуации на границе началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику".

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"И на фоне этих заявлений, что действительно есть обострение, что есть информационная мощная кампания, которой скажем, не было весной, Россия ищет любой малейший повод для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому сегодня что угодно может стать тем пусковым крючком и быть использовано Россией ради провокации. Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы", - добавила Маляр.

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Топ комментарии
+13
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29.11.2021 11:08
+8
Звісно ми хвилюємось.
Бо для вас і зима неочікувано прийшла, а з нею і енергетична криза.
Так само і мокші нападуть, а ви неготові.
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29.11.2021 11:13
+8
Так ви з ботоферми Арестовича ?
Не треба погрожувати українцям. Самі під небом ходите. Дивіться, щоб вами не пожертвували.
пс. Передайте через Люську Зеленському - нехай менше істерикує, то і в кацапів не буде претендентів на сакральні жертви.
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29.11.2021 11:15
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Так вы же сами это заявляете... ЗЕде*илы....
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29.11.2021 11:01 Ответить
Так ви з ботоферми Арестовича ?
Не треба погрожувати українцям. Самі під небом ходите. Дивіться, щоб вами не пожертвували.
пс. Передайте через Люську Зеленському - нехай менше істерикує, то і в кацапів не буде претендентів на сакральні жертви.
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29.11.2021 11:15 Ответить
Тыц😂🌷×××
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29.11.2021 11:24 Ответить
Ну так вы сходите в ОП всем министерствоми и постучите по их деревянным головам!
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29.11.2021 11:03 Ответить
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29.11.2021 11:08 Ответить
А Бутусову чистити гаубицю.
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29.11.2021 11:34 Ответить
Звісно ми хвилюємось.
Бо для вас і зима неочікувано прийшла, а з нею і енергетична криза.
Так само і мокші нападуть, а ви неготові.
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29.11.2021 11:13 Ответить
а вы готовы?
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29.11.2021 14:07 Ответить
Готуватись маю не я, а влада.
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29.11.2021 14:09 Ответить
вот так всегда - готуватися повинен хто-то, але не той, хто вказує...
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29.11.2021 18:08 Ответить
Ви при своєму розумі ?
Почитайте обов'язки президента і статут ЗС.
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29.11.2021 18:16 Ответить
ми готові до усіх сценаріїв.-Резников он такой. Готов супостата рвать зубами и резать нещадно. Фамилия «Резников» образована от прозвища «Резник». «Резником» называли мясника, шойхета, забивавшего скот в соответствии с кашрутом.
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29.11.2021 11:16 Ответить
А Сидоров от слова Сидорова коза, которую Сидор лупил.
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29.11.2021 11:35 Ответить
А Сидоров от слова Сидорова коза, которую Сидор лупил. /Иван Петрович Сидоров это ник, каких у него, партизанившего в сайтах РФ, много: Гражданин Митрофан ДДТ Психиатр читатель Северин Тиль Железняк Евлампий историк сталинец Туча Вещун Маркс цензор пионер недовольный Григорий Иванов юный орел психолог Неїжкаша барыга Майор П. Ланжерон Иван алеет восток Ликбез За царя за родину за веру патриот европеец азартный пошехонский смотрящий свой весельчак Толстой горожанин студент Ермак юрист доброжелатель Акадэмик математик Вангащук Шарапов Нестор Ржевский UA бумеранг законник арий виртуальный котик морской запорожец миру мир масквич Нечуйвітер наблюдатель Лавр Капуста от сохи набат Епифан избиратель осторожный Сигизмунд местный таёжник некурящий знающий демократ Тютюнник справедливый Пафнутий Филимон пролетарий Спирант тамбовский Ленин Троцкий суперрусин шкраб Фома чучхе бывалый Криваколиска Мирный атом. Но об этом-никому.
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29.11.2021 11:43 Ответить
то є - спільна праця, майже в унісон
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29.11.2021 11:27 Ответить
с кем "готовы" - с зеленым "ГОВНОКОМАНДУЮЩИМ"???? четырежды уклонистом???
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29.11.2021 11:25 Ответить
Пришла не пойми кто и умничает. Да ещё и на вражеский канал. Маршал бронетанковых войск,******.
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29.11.2021 11:28 Ответить
готові до любих сценаріїв без пального?
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29.11.2021 11:29 Ответить
Aхметовский клан до сих пор был нейтрален в отношении зелёного режима, и занервничал только сейчас. Поскольку основные ахметовские активы расположены на востоке страны, угроза военного вторжения сейчас по-настоящему реальна: вторжение означало бы конфискацию активов в пользу российского олигархата. Так что да, угроза соверешенно реальна.
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29.11.2021 11:30 Ответить
Так на востоке давно какцапы правят, и все что можно уже оттуда вывезли, Незнайка ты наш Недогонялкин.
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29.11.2021 11:39 Ответить
Из Мариуполя тоже всё вывезли ? У вас "восток" ассоциируется только с ОРДЛО. Разве все активы ахметовского клана расположены на территории ОРДЛО ?
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29.11.2021 11:40 Ответить
Скажите мне (сама то я не местная), вы с Бубочкой-Зеленским Авдеевку с коксохимом, крупнейшем в Европе, то бишь актив Ахметовской группы Метинвест, УЖЕ по факту сдали российским олигархам или только собираетесь?
Также интересуюясь насчет Азовстали, как там, поделили активы в Мариуполе с соседями с востока?
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29.11.2021 13:29 Ответить
Китай розробляє власний атомний реактор для баз на Місяці та Марсі, а Украина при хорошей базе, не может сделать шесть ядерных грязных бомб, для защиты свого государства.
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29.11.2021 11:34 Ответить
А кто разрешит? Есть часть сторан владеющих ядерным оружием. Остальные не имеют права по международным договорам. И потом, главное не сама бомба, а ракета-носитель со всей системой наведения. И скорость работы этой системы-чтоб не успели сбить.
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29.11.2021 11:44 Ответить
Наверное участники Нормандской договорённости ,которые обещали защищать целостность земель Украины
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29.11.2021 11:50 Ответить
договора,говоришь ?
уж не с расией ли ?
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29.11.2021 12:26 Ответить
Если "началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику" в воюющей стране, то куда смотрят засранцы с СБУ? Или они перегружены штампованием дел против активистов, выступающих за восстановление конституционных прав и свобод граждан Украины?
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29.11.2021 11:34 Ответить
А вы помните: кто возглавляет СБУ, и к какому клану он принадлежит ?
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29.11.2021 11:41 Ответить
Я щось не пам'ятаю, щоб скаржився на склероз... Тоді б потрібно було ставили питання: А яку інстанцію в державних структурах влади ще не засрали слуги неукраїнського народу?
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29.11.2021 12:06 Ответить
Трудно сказать - каков расклад сил в армии. Кому служил Хомчак, и почему он в момент вылетел безо всяких вразумительных объяснений ?
Вы задали вопрос: куда смотрит СБУ. Я и попытался на него ответить, в форме вопроса.
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29.11.2021 12:09 Ответить
Хомчак ще під Іловайськом зарекомендував себе шматом нікчемного лайна. А тому був просто покірною, а головне зручною маріонеткою, від якої позбавились, щоб продемонструвати процес бродіння в вигрібній ямі.
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29.11.2021 12:16 Ответить
Oн служил какому-то клану, который потерял часть влияния.
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29.11.2021 12:19 Ответить
Почему бомбоубежища в городах для простого населения не приводят в порядок?
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29.11.2021 11:37 Ответить
Мы дороги для путинских танков строим,а бомбоубежища сам строй.
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29.11.2021 12:15 Ответить
наверное потому, почему инвесторы вкладывают ресурсы в "зеленую энергетику" на атакоопасных направлениях.
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29.11.2021 14:06 Ответить
знову будуть спасати добровольці патріоти котрих більшісь сидить по тюрмах постарались портновитатаровиермакивенедікто тільки якщо добровольці спасуть державу зрадники всі будуть сидіти і влада буде інша
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29.11.2021 11:39 Ответить
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Ніякої війни не буде.Достатньо припинити транзит газу та постачання топлива з Білорусії.і ми піднімемо рук в верх.
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29.11.2021 11:49 Ответить
Хрюсский тупой длбб,в сад, в сад...
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29.11.2021 12:58 Ответить
Як на мене, ця заступниця міністра не схильна панікувати. Тим паче, що скоріш за все, вона добре поінформована. І якщо вона каже не панікувати, бо армія готова, я не бачу підстав не вірити цій офіційній особі високого рівня.
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29.11.2021 11:54 Ответить
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Не треба бути профі ,щоб побачити що Росія готуеться до війни,це призив резервістів,поки що цього не бачимо. Просто розмовами про війну нас відволікають від провалів по підготовці до зими.Давайте поговоримо як ми будемо боротися з зимою,а не Россіею.
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29.11.2021 11:56 Ответить
Горловское, в спам
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29.11.2021 20:32 Ответить
Хорошо быть диванным экспертом, попивая чай лежа на боку.

Острить и тролить замшу МО дело- не хитрое, А не дай бог война, кто страну защищать пойдет.

Все патриоты в инете.
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29.11.2021 12:08 Ответить
нехитрое
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29.11.2021 13:45 Ответить
Для того что бы не было паники и нагнетания страха люди должны быть уверенны в своём Верховном Главнокомандующем и верить что он на случай опасности среагирует вовремя,адекватно угрозе и способен принять на себя всю ответственность за страну. Очень сильно сомневаюсь что Зеленский соответствует этим требованиям. В лучшем случае вовремя среагирует ВСУ и организует оборону страны и без приказа Зеленского,на это и надежда людей,а в худшем Зеленский просто в самый ответственный момент самоустранится а приказы будет раздавать агент ФСБ "Тимофеев",как они будут звучать надеюсь все понимают.....не провоцировать,не стрелять,отступить с позиций в глубь страны,артиллерию не применять,Байрактар не поднимать в воздух ну и так далее.
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29.11.2021 12:10 Ответить
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Хочеш миру,готуйся до війни.Нехай влада розкаже ,що вона робить щоб протидіяти россійським системам РЕБ (Системи Радіо електронної боротьби) за допомогою яких нам вимкнуть звязок,інтернет,електроэнергію іт.п. Негайно необхідно демонтувати нашу систему РЕБ із під м. Мукачево та смонтувати її на Піденно-західній території Харківської області,также необхідно відновити систему РЕБ під м.Прип"яттю.
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29.11.2021 12:11 Ответить
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Дорогі друзі ми повинні бути готовими до того ,що в Травні чи червні місяці буде нанесенний удар по дамбам Північно -кримського каналу.Дамби каналу можуть знищити,як задопомогою деверсійної команди ,що нібито буде складатися з КРИМСЬКИХ козаків з Українськими паспортами.Ящо наземна диверсія не вийде то будуть застосовані літаки МІГ 31.які зараз тренуються в Сирії вражати наземні цілі гіпернадзвуковими ракетами КИНДЖАЛ.та сліпити космічні розвідувальні супутники ракетами КОНТАКТ. Ці літаки вилитівши з Криму з Летовища Більбек не заходячи на територію України використовуючи засліплення наших РАДАРІВ за допомоголю РЕБ на протязі двох хвилин наносять ракетнний удар і через Азовське море летять під прикриттям цивільних літаків до цивільного летовища імені Отамана Платова ,Що розташоване за м.Таганрог (Россія) де зникають в підземних АНГАРАХ,
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29.11.2021 12:37 Ответить
Ах ты ж проклятый манкуртяка рашистский коллаборант падлючий ,30 сребреников тебе в глотке застрянут...
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29.11.2021 13:03 Ответить
Феерический долбоюноша))
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29.11.2021 20:34 Ответить
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Росія не буде вести проти України широко масштабну війну.а буде провокувати військові конфлікти,та блискавичні військові операції,щоб принизити українців як волелюбну націю.
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29.11.2021 12:45 Ответить
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Війни як такої не буде, будуть блискавичні військові операції.наприклад в травні,або в червні ,кримські козаки знищать дамби Північно-кримського каналу.Якщо наземна операція не вдасться то будуть використані літаки МІГ-31,з литовища Більбек ,які зараз навчаються в Сірії поражати наземні цілі гіпернадзвуковими ракетами КІНДЖАЛ.
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29.11.2021 13:11 Ответить
Тупое лаптеногое, казламордое, неграмотное, ходи отсюда
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29.11.2021 20:35 Ответить
началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику". Источник: https://censor.net/ru/n3302155
-------------------------------------
адепты секты "Свидетели второго прихода" стараются изо всех сил
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29.11.2021 14:02 Ответить
А в рашкестане?
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29.11.2021 16:47 Ответить
А на свинособакии ягель и бояра, давай бегом, не успеешь
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29.11.2021 20:36 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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29.11.2021 14:12 Ответить
Сеет Буданов и Зеленбуд (1 000 000 000 деревьев).
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29.11.2021 16:28 Ответить
Ничего! Если начнется, всех паникёров к стенке!
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29.11.2021 16:45 Ответить
Багатоцільовий винищувач Typhoon, призначений для Повітряних сил Катару (QEAF) вперше піднявся у повітря. Літак збудований BAE Systems розпочав випробувальні польоти з аеродрому Вартон у Великій Британії.

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29.11.2021 16:54 Ответить
"Не раскачивайте лодку, а то Путин нападёт!" - и что это мне напоминает ??
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29.11.2021 18:28 Ответить
...ага.... иностранные разведки сеют панику... а на самом деле , никаких 100 000 солдат и бронетанковых корпусов на границах Украины нет и близко...
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29.11.2021 20:08 Ответить
Сейчас у нас в регулярных частях побольше
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29.11.2021 20:37 Ответить
 
 