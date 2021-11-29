РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
55376 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5683 44
ВР (9407) заявление (130) Разумков Дмитрий (1314) Слуга народа (2141) Шуляк Елена (41)

В "Слуге народа" не могут найти заявление Разумкова на вступление в партию. Заявления о выходе тоже не было, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В "Слуге народа" не могут найти заявление Разумкова на вступление в партию. Заявления о выходе тоже не было, - Шуляк

В "Слуге народа" до сих пор не могут найти заявление бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата Дмитрия Разумкова на вступление в партию.

Об этом глава политсилы Елена Шуляк рассказала в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне до сих пор непонятно (является ли сейчас Разумков членом партии "Слуга народа". - Ред.). Пока не можем найти его заявление", - сказала она.

Шуляк уточнила, что его заявления о выходе из партии не было. В то же время она отметила, если Разумков был главой партии, должно быть хотя бы заявление на вступление, которое пока не удается найти. "Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", - констатировала глава политсилы.

Отвечая на вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата, Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично, однако, по ее мнению, не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Она также сообщила, что этот вопрос не обсуждался на съезде партии "СН".

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+15
Виртуальная партия, какие нафиг заявы?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:05
+11
Не ВР а чёрная дыра. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:08
+10
Я на 100500% уверен, что если порыться, то и всех остальных документов по вашей партии "Слуг" - НЕТ!
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виртуальная партия, какие нафиг заявы?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:05 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 11:28 Ответить
на что рассчитывает идиот буббочка.. так вы придурковатая фрикция Служивых подстилок прочитайте стенограмму по вопросу выдвижения Разумкова на пост Главы Рады...
показать весь комментарий
29.11.2021 11:29 Ответить
Ты это мне?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:40 Ответить
виртуальные)))
показать весь комментарий
29.11.2021 11:29 Ответить
ПОНЕДІЛОК, 22 ЛИСТОПАДА 2021, Корнієнко: у "Слузі народу" зараз до 1000 членів партії по всій країні.
т.е. 250 мудаков в Раде, штук 50 в ОПе, штук 500 депутаты в облсоветах и горсоветах, + несколько обкуренных членов семей. Радует))))
показать весь комментарий
29.11.2021 11:53 Ответить
Примазався втихаря? Який передбачливий чувак.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:06 Ответить
не бумаги - нет человека а был ли мальчик собственно ?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:12 Ответить
Зеленый помойный цирк гастролирует по стране.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:06 Ответить
"минуточку! так как же он мог работать заведующим отдела очистки?!" (тм)
показать весь комментарий
29.11.2021 11:06 Ответить
Не ВР а чёрная дыра. В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан.Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:08 Ответить
Предвидя скорую гибель некогда красивого корабля под названием "Слуга народа" нынешние зе-подданые уже начали втихаря уничтожать свои заявы.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:09 Ответить
Он был изначально ржавой шхуной из порношута ,мегаворюг , шулеров ,бандюганов из 90-х ……
показать весь комментарий
29.11.2021 11:35 Ответить
Який лідер така і партія--партія дегенератів і недоумків
показать весь комментарий
29.11.2021 11:10 Ответить
Та заява в смартфоне ж!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:11 Ответить
Бо він альфа і омега. Він нікуди не входив, бо він вас створив
показать весь комментарий
29.11.2021 11:11 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2021 11:13 Ответить
Тут все зрозуміло , хотять забрать мандат депутата і знайшли таку схему. Викинули заяву.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:17 Ответить
Ще заяву подивіться чи є заява ЗЄшмарклі до ЦВК та чи є всі підписи у відповідних документах клоуна, що надають повноваження президента. Можливо країною керує голограма.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:20 Ответить
Это што ж получается? Первый номер не член?Так это фейковая партия?Или теперь Голова ЧЛЕН киня?Повна дурниця.Не може бути дівчинонька ЧЛЕН киня.А хам и ара?Ну он точно ЧЛен!!!А перший номер?Верховний член?!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:20 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
29.11.2021 11:26 Ответить
Я на 100500% уверен, что если порыться, то и всех остальных документов по вашей партии "Слуг" - НЕТ!
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:27 Ответить
То може він її з'їв?!!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:28 Ответить
Что можно найти среди сплошного бардака и хаоса? Путёвку в Трускавец разве что.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:29 Ответить
А кому мог писать заявление глава партии? Сам себе?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:30 Ответить
отлохопетил
показать весь комментарий
29.11.2021 11:31 Ответить
Разумков написал заявление и сразу сжег его))
показать весь комментарий
29.11.2021 11:32 Ответить
Ета новає ліцо ну очєнь новає, даже єщє бєз дакумєнтав.
показать весь комментарий
29.11.2021 11:33 Ответить
Такое впечатление что находишься на огромной сцене квартолоидов!!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 11:35 Ответить
Глава партии очень резво взялась служить народу-ищет заяву папередника
показать весь комментарий
29.11.2021 11:37 Ответить
А какая падла этого субъекта в главлушпайку приняла без ксивы?????
показать весь комментарий
29.11.2021 11:41 Ответить
*У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було* Дуже гарно навчилися працювати з важливими документами.Виходить що він самозванець
показать весь комментарий
29.11.2021 11:43 Ответить
бумажного естественно нету . там же эта . Велика деджитализація :D может попробовать загуглить ?
показать весь комментарий
29.11.2021 11:45 Ответить
так і живемо рішаєм логічні задачі
не можуть знайти, бо Розумков ту заяву точно не писав (на "співбесіді" при вступі такі питання не обговорюють, їм є про що поговорити і заява то питання №100500 в темі тих розмов).
і зараз проблема в тому , що :
1. якщо Розумков не писав і потрібно , щоб заява була, то як Розумкову підсунути ту заяву, щоб вона "знайшлась", коли розумков побив горщики з партією.
2. якщо заява потрібна партії СН, а Розумков її не писав, отже під сумнівом всі питання РВ поки він був при посаді, то як заяву "знайти", бо потрібно буде підробляти підпис і якщо Розумков її не писав, то при "знаходженні" заяви точно подасть заяву на екпертизу для виявлення підробки і знов буде у СН зашквар...
і це я лише 2 варіанти навів
показать весь комментарий
29.11.2021 11:45 Ответить
Ха-ха-ха! Разумков Шредингера! В общем то, как и все "служки"
показать весь комментарий
29.11.2021 11:46 Ответить
Это зебильное стадо,в 19м ,добровольно отправляясь в психушку ,во главе с наркоманом, и нас туда затянуло -каждый день лютый звиздец теперь...
показать весь комментарий
29.11.2021 11:47 Ответить
Но позвольте! Как же он служил в очистке?(с) Гребаное шапито (((
показать весь комментарий
29.11.2021 12:02 Ответить
Какой же бардак у них в документации. Хоть бы не позорились. Она же только что заявила, что партию вел на выборы и возглавлял список человек, который не имел к партии отношения. Подделка избирательной документации?
показать весь комментарий
29.11.2021 12:07 Ответить
Ищите и вам воздастся!
показать весь комментарий
29.11.2021 12:28 Ответить
Так если народ голосовал за документально неоформленную, как полагается по закону партию СН,, то голосование в ВР тоже незаконно и необходимы перевыборы в ВР . Но что-то я не вижу очереди в КС Ураины.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:32 Ответить
Так если народ голосовал за документально неоформленную, как полагается по закону партию СН,, то голосование в ВР тоже незаконно и необходимы перевыборы в ВР . Но что-то я не вижу очереди в КС Украины.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:34 Ответить
Це якась ясельна група. *****, які голосували по приколу, ви хоча б на йоту усвідомили, що ви натворили? Це відноситься і до тих, уродів, а їх більшість, хто не прийшов на вибори. Не можу не згадати ЗСУ: понад 50 відсотків підтримали Зелю.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:47 Ответить
В документах кандидатів у депутати, котрі подавались в ЦВК, там має бути зазначено чи є він членом партії СН.
показать весь комментарий
30.11.2021 09:43 Ответить
Вот что интересно - кого Зеля будет мочить первым - Бутуса или Разумкова?
показать весь комментарий
30.11.2021 11:26 Ответить
 
 