В "Слуге народа" не могут найти заявление Разумкова на вступление в партию. Заявления о выходе тоже не было, - Шуляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В "Слуге народа" до сих пор не могут найти заявление бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата Дмитрия Разумкова на вступление в партию.
Об этом глава политсилы Елена Шуляк рассказала в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мне до сих пор непонятно (является ли сейчас Разумков членом партии "Слуга народа". - Ред.). Пока не можем найти его заявление", - сказала она.
Шуляк уточнила, что его заявления о выходе из партии не было. В то же время она отметила, если Разумков был главой партии, должно быть хотя бы заявление на вступление, которое пока не удается найти. "Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", - констатировала глава политсилы.
Отвечая на вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата, Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично, однако, по ее мнению, не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Она также сообщила, что этот вопрос не обсуждался на съезде партии "СН".
Пожалуйста, подождите...
т.е. 250 мудаков в Раде, штук 50 в ОПе, штук 500 депутаты в облсоветах и горсоветах, + несколько обкуренных членов семей. Радует))))
Вся "партия" - сплошная профанация и надувательство.
не можуть знайти, бо Розумков ту заяву точно не писав (на "співбесіді" при вступі такі питання не обговорюють, їм є про що поговорити і заява то питання №100500 в темі тих розмов).
і зараз проблема в тому , що :
1. якщо Розумков не писав і потрібно , щоб заява була, то як Розумкову підсунути ту заяву, щоб вона "знайшлась", коли розумков побив горщики з партією.
2. якщо заява потрібна партії СН, а Розумков її не писав, отже під сумнівом всі питання РВ поки він був при посаді, то як заяву "знайти", бо потрібно буде підробляти підпис і якщо Розумков її не писав, то при "знаходженні" заяви точно подасть заяву на екпертизу для виявлення підробки і знов буде у СН зашквар...
і це я лише 2 варіанти навів