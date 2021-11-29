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Новости Политика Украины
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охрана (270) убийство (2307) Бутусов Юрий (2395) Офис Президента (1325) Арестович Алексей (223)

"Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, существует план по ликвидации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Арестович заявил, что Бутусова якобы "используют черные политические аферисты". Кроме того, он назвал журналиста "черным пропагандистом".

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из орудия показала это совершенно точно", - заявил советник главы. ОП.

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. ... Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку", - добавил Арестович.

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"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго- счёт пошёл на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе", - акцентировал советник Ермака.

"Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Заодно, я специально озвучил это как возможный сценарий. То, что публично озвучено кем-то, потом режиссёрам этого действа сложнее реализовывать, а граждан - сложнее вводить в заблуждение", - подытожил Арестович.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 01
Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 02
Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 03

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Топ комментарии
+157
люся ти дебіл.
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29.11.2021 11:18
+75
Похоже, в ОП кокса на всех не хватает.
И некоторые "радники" плотно сидят на героине!
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29.11.2021 11:20
+68
Стули пельку, зрадофыл!
Адепт "массонских заговоров".
Никто, не делает больше для начала Майдана-3, чем САМ ЗЕЛЕНСКИЙ!
И наратив "а то Путин нападет" - НЕ РАБОТАЕТ вот уже 8 лет!
Напал, УЖЕ ДАВНО НАПАЛ.
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29.11.2021 11:23
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Страница 4 из 4
Чебурашкин! Ваше стремление навесить ярлыки - свидетельство завышеного самомнения.
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29.11.2021 13:55 Ответить
Арестович действует, как кремлевские разбойники - свои планы приписывают противостоящей им стороне. Если кто и приближает Майдан, делая его практически неизбежным, то это Зеленский и его банда.
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29.11.2021 13:16 Ответить
Арестович - бовдур ОП. А ще - нарцис.
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29.11.2021 13:20 Ответить
Арестович, вы окончательно пошли в услужение к предателям страны, к бездарным, наглым, лживым персонам, к агенту ФСБ. Нет смысла с вами дискутировать и не стоит обращать внимание на ваши заявления. Презрение - и больше ничего.
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29.11.2021 13:27 Ответить
Ох,придурок люська. Статью за подготовку к совершению преступления уже заработал.
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29.11.2021 13:27 Ответить
а якщо тебе арестович-кіношна шалава вбьють ніхто і не згадає . . . . тому ти і залишив "слід" культури у кіно і на більше тебе режисер і не призначатиме. . . тьі пьіль вугілля на сапогах українських шахтарів . . .
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29.11.2021 13:30 Ответить
Дегенерат. Зе выбирает себе соратников по IQ - чем ниже, тем лучше?
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29.11.2021 13:32 Ответить
с так званим президентом Бутусов ввічливо розмовляв , такої поваги той не заслуговує
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29.11.2021 13:32 Ответить
События вокруг Бутусова подтвержают.что власть ведёт жёсткое целенаправленное наступление на свободу слова и установление авторитаризма в стране. Но тот же Бутусов,выступал во время выборов против Порошенко и энергично поддерживал Зе.Сам себя перехитрил. Очень сумно,что в Украине такой президент,а то что Бутусов один из 73%х, то это трагедия для всех жителей нашей страны.
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29.11.2021 13:35 Ответить
Бутусов критиковал Порошенко- так было за что - Иловайск,Муженко, парад когда наши ужебыли в кольце, "Богданы" поднятие Медведчука ( именно при Порошенко онсталвлиятельным олигархом). Юрий честныйпатриот и НЕ былна службе уПорошено. таким и остался.
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30.11.2021 23:24 Ответить
А результат? Так что, Зеленский лучше президент чем Порошенко? Слушая 112 или 1+1, попадая под пропаганду и полное отсутствие мозгов у 73% от наследия комуняк- есть трагедия нашего общества.Притензий к Порошенко могу предъявить гораздо больше и по существу.Но для меня он временный попутчик в ЕС и НАТО,а вот Зеленский,опзж,регионы,мураевы,шарии,Довира и прочие совковые популисты-борцы за справедливое распределение госбюджета, таковыми быть не могут.При их власти общество будет обречено на отсталость во всех сферах. Можно назвать хоть горшком,но в печку не надо ставить.
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01.12.2021 10:04 Ответить
Ця риторика Арестовича більше виглядає на залякування ніж на попередження. А його стиль дуже нагадує стиль радянської пропаганди в засобах масової інформації щодо дисидентів коли їм "шили" і "розпад особистості" і психічні захворювання і кримінал.
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29.11.2021 13:36 Ответить
Залишилось 2 дні до путчу... чи 3?..
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29.11.2021 13:40 Ответить
"неадекватні" розмови з Президентом, спровокував (в свій час, кандидат в президенти), що розповідав, що усі "президенти" та й він такий самий простий хлопак як усі...
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29.11.2021 13:42 Ответить
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29.11.2021 13:44 Ответить
Жирний терораст...
Хотілось би, щоб вони нарешті повбивали одне одного, бо мудрий нарід щось дуже довго запрягає.
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29.11.2021 16:37 Ответить
Зупиніть світ!
Дайте Арестовичу вийти на зупинці!
Його марення трагічні перш за все для нього самого.
Бутусову рєспект та повага!
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29.11.2021 13:45 Ответить
И почему всякие тыловые крысы и сс-ны любят фоткаться с оружием? Есть где то исследования психиаторов? Типа компенсация , комплексы и тд....
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29.11.2021 13:46 Ответить
Люся, закрой свой брехливый рот. Тебе же лучше потом будет, когда твоего хозяина ермака-Козыря-Тимофеева-Лолиту судить будут! Так что, лучше молчи.
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29.11.2021 13:46 Ответить
Люся стала гавкаючою шавкою офісу Зе.
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29.11.2021 13:50 Ответить
Звучит как угроза и запугивание от недоумка,дермаковского.
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29.11.2021 13:51 Ответить
Не знаю,как с героином, но шизофрения в ОП уже видна нормальным людям. Надо туда направить объективную медкомиссию.
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29.11.2021 13:51 Ответить
Відкриваю цю статтю, і бачу фото Арестовича О.М. з пістолетом. Читаю далі - "...Бутусова уб'ють..." з уст тов. Арестовича О.М. Хм, це вже явка з повинною чи погроза? ДБР, коли за справу візьметеся?
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29.11.2021 13:52 Ответить
Напоминает рассказы Путина про Навального и сакральную жертву... Типа это Запад его чуть не убил для протестов.
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29.11.2021 13:55 Ответить
"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе» - повідомив радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович.

Згадаймо, Гонгадзе вбив тодішній перший заступник начальника Головного управління кримінального пошуку Міністерства внутрішніх справ України, полковник міліції Пукач О.П., який діяв разом із своїми підлеглими та за завданням свого керівництва.

А, отже, таке повідомлення має серйозне значення.

Із цього повідомлення випливає, що Арестович, який має доступ до Офісу Президента, отримав відомості, що готується замах на вбивство.

Таке повідомлення - підстава для відкриття кримінального провадження та проведення невідкладних слідчих дій.
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29.11.2021 13:56 Ответить
А ви позиціонували себе з орденом єзуїтів, то що ви робите в ОПі, як військовий радник Єрмака?
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29.11.2021 14:08 Ответить
"Язик мій - ворог мій". Радник має радити, а не вибовкувати.
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29.11.2021 14:09 Ответить
А мені це нагадує Булгакова "Майстер і Маргарита", коли всіх конторських охопив масовий гіпноз і вони співали бо зна що. Те саме і в нас
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29.11.2021 14:15 Ответить
У мене інша ідея сакральної жертви. Відрізати Арестовичц язика.
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29.11.2021 14:17 Ответить
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29.11.2021 14:18 Ответить
Люся, если хоть волосок упадет с Юры, писец будет и сопливому и тебе люсечка и всем всем вам. Ногами вперед вынесем предателей Украины! Запомните суки!
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29.11.2021 14:25 Ответить
Промосковський блазень Арістовіч проліз в ОП саме завдяки вагнергейту. На самім початку був завербований клованом аби відбілити загажений зад дєрьмака і зе. Зняв видиво з новим нач розвідки де розпинався , що ніякої операції буть не могло.Через місяць вже мав крісло радника президента. Шалава…
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29.11.2021 14:26 Ответить
тоже помню то интервью. а главное какое оно было оперативное... да и кто такой арестович тогда? НИКТО а ему пришел давать интервью чиновник такого ранга, буквально на следующий день.. не пришел а прибежал!
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29.11.2021 15:15 Ответить
Люся,спили мушку!
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29.11.2021 14:29 Ответить
А что он тогда будет теребонькать?
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29.11.2021 15:55 Ответить
"Заїзджена платівка". Подібний мотив дестабілізувати суспільство вже "ліпили як горбатого до стіни" обвинуваченим в справі по вбивству Шеремета.
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29.11.2021 14:32 Ответить
Гребанное трепло, за слова отвечать надо , если не дай Бог что случится твои слова будут тебе приговором урод... ты рисуешься фейки запустил умник хуторского разлива, но доболтаешся трепло...
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29.11.2021 14:55 Ответить
Вони там в оп всі на коксі сидять?
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29.11.2021 14:56 Ответить
Арестович - скоморох какой то.
Ну кто такой Бутусов?! Создал площадку Цензор для удобного общения в интернете.
Допускаю, что финансово помогал, как гражданин своей стране, как и многие из нас. Все.
Его жизнь никоим образом не повлияет на развитие Украины.
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29.11.2021 14:58 Ответить
Я б розглядав це як пряму погрозу Бутусову
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29.11.2021 15:01 Ответить
Юра сказал правду в глаза так называемому президенту очень похожему по поведению на Януковича не умеющему двух слов связать Ни одной законченной мысли Такие как Зеленский завидуют умным людям и хотят их унизить приравнять к себе Господи где были наши умы когда выбирали зтого
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29.11.2021 15:06 Ответить
Я не фанат Яныка, но он на фоне новых лиц - глыба интеллекта.
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29.11.2021 19:14 Ответить
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою - він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", - додав Арестович.... а це як зрозуміти? Невже Арестович вважає, що в нинішній час наші, українські, журналісти мають бути нейтральними у російсько-українській війні??? чи це може журналісти вихопили його слова з контексту і перекрутили на свій лад?
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29.11.2021 15:09 Ответить
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою - він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку",

це Люська верзе про українського військового журналіста !
нехай почитає репортажі сера Черчіля з англо-бурської війни
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29.11.2021 15:09 Ответить
Слышал, один извесный проктолог под пытками коньяком признался, что восстанавливал Арестовичу девственность.
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29.11.2021 15:22 Ответить
Если есть инфа что Бутусова будут убивать ну так дайте ему охрану в чем проблема, а если нет такой инфы то кто то занимает не свою должность за длинный язык
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29.11.2021 15:28 Ответить
Дегенерат
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29.11.2021 15:41 Ответить
Бутусов войдет в историю Украины, как честный и правдивый журналист, вставший против предателей и воров во власти.
Зеленский - как преступник, коррупционер и позор Украины.
Арестович, Лещенко, Подоляк - как проститутки, работавшие на тех, кто больше заплатит.
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29.11.2021 15:45 Ответить
безграничная наглость и возмутительное хамство и навряд ли это чмо само по себе на такое решилось бы -тут уши кремля торчат за километр видно что вся эта сучья свора в виде ярмака ,люси,Демченко ,татарова и т.п приставлена к клоуну
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29.11.2021 15:47 Ответить
Люся - пиз да бол, не заслуживает уважения. Если бы Люсю нагнули, то было бы интересней читать новости. Вся страна невидим вруна Люсю. И все с удовольствием наблюдали бы за таким сериалом.
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29.11.2021 15:50 Ответить
Піу-піу !Паф-паф !
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29.11.2021 15:56 Ответить
Арєстовича відсакралять привселюдно, і це стане приводом для масового гуляння.
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29.11.2021 16:04 Ответить
От ведь Балабол.....
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29.11.2021 16:11 Ответить
А що буде якщо вб'ють Аристовича...? Та чи же ж посміють, страшно же жжж, такий відомий діяч, така величина, стратег, аналітик, радник, развєтчік, чи може він як з той "нєуловімий" Джо, "А чого він нєуловім...? "А хто його ловить, нахрен він комусь потрібний.." Сплюнуть, розітруть і забудуть...?!
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29.11.2021 16:46 Ответить
По порядку переворот. потом Бутусов
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29.11.2021 16:18 Ответить
Люся Арестович предлагает план.
А если что то с Люсей случится?
Удивительное перевоплощение за два года, с Алексея Арестовича в Люсю Арестовича зама Ермака(Швондера)
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29.11.2021 16:21 Ответить
Ну як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл,пля...
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29.11.2021 16:22 Ответить
Мое мнение, Люся был завербован в Москве, когда ошивался на съёмочных площадках.
К Ермаку(Швондеру) других бы замов не назначили.
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29.11.2021 16:24 Ответить
На самом деле произошло вот что:
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...

Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
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29.11.2021 16:39 Ответить
Після такого можуть і арестовича замовить-з Росії-щоб розхитають ситуацію--
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29.11.2021 16:42 Ответить
Ого как улей цензорских ботов загудел! "Ци рукы ничого такого" и прочее. В большой политике Раши журналистам подкидывают материалы и идеи, чтобы направлять и управлять. Задача - максимально ослабить власть, снизить ее рейтинг и поддержку. Про это постоянно пишут. Щаз журналистам еще лже-компромата на власть подкинут, те все озвучат, потому как сенсация ж! А часть народа примет за истину и журналистские расследования.
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29.11.2021 16:47 Ответить
а то без журналістів не видно куди ця шобла тягне країну
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29.11.2021 17:35 Ответить
:D

Жабо - гадюкінг у розпалі…

З оцінкою Бутусова майже згодний - флюгєр той ще…
але ж хто за це каже? - Люся абдристовіч - лакей і шлюха в одному флаконі…
всратись можна зі сміху…
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29.11.2021 16:49 Ответить
Заднеприводная Люська возомнила о себе бог весть что. Это использованное резино-техническое изделие еще пробует давать оценки Бутусову! Обдрестович, иди вылизывать зад криворогулю, пока он не рванул на Ростов. Тебе тоже не советую оставаться в Украине, всякое может случиться. Бузина тоже думал, что он бессмертный.
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29.11.2021 16:53 Ответить
Ну теперь, если с Бутусовым что-то, не дай Бог, случится, Арестович первый кандидат в подозреваемые на допрос.
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29.11.2021 17:11 Ответить
Він ,лише,розповів про,свої, плани...
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11.12.2021 16:58 Ответить
Арестовича збираються викрасти інопланетяни,потрібно його терміново рятувати.Сховати потрібно його в дурдомі,крайній випадок в тюрмі,там вони його точно не зайдуть.
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29.11.2021 17:25 Ответить
Так это вы же сами и хотите его убрать, ни кто иной, а лишь вы. Вы и убираете со своего пути всех, кто вам не угоден, кто идёт против вас. Ведь мальчик-еврей, уж слишком мстительный, и об этом знают все.
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29.11.2021 17:36 Ответить
Распад личности говориш.....
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29.11.2021 18:06 Ответить
Пропоную вбити Арестовіча
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29.11.2021 18:14 Ответить
Хворий на голову чоловік. Нормальні управлінці вже нагнали б його подалі.
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29.11.2021 18:48 Ответить
Люся 30 срібняків відробляє
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29.11.2021 20:24 Ответить
Арестович за деньги совесть свою продал. Полное разочарование.
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29.11.2021 20:59 Ответить
А визивати президента України на стадіон і здавати аналізи це не приниження інституту президента?
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29.11.2021 22:31 Ответить
Правильно.
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30.11.2021 04:18 Ответить
интересно, теперь у всех "радников" ОП есть разрешенное табельное оружие ?
То что
теперь многие "слуги народа" с удовольствием пользуются "номерами прикрытия" , а некоторые даже вертолетами ДСНС как своим личным транспортом-- к этому я уже начинаю привыкать. Но вот оружие.... хм....
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30.11.2021 08:32 Ответить
А наступним замочать Люсю!
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30.11.2021 08:53 Ответить
Ще один "експерт" хренов....
Хоч би язик не стерся від лизання....
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01.12.2021 13:07 Ответить
Арестович планує вбивство ЮБутусова,массові заворушення, й знищення України!!! Де кримінальне провадження?
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11.12.2021 16:54 Ответить
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