"Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента
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Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, существует план по ликвидации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Арестович заявил, что Бутусова якобы "используют черные политические аферисты". Кроме того, он назвал журналиста "черным пропагандистом".
"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из орудия показала это совершенно точно", - заявил советник главы. ОП.
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. ... Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку", - добавил Арестович.
"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго- счёт пошёл на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе", - акцентировал советник Ермака.
"Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Заодно, я специально озвучил это как возможный сценарий. То, что публично озвучено кем-то, потом режиссёрам этого действа сложнее реализовывать, а граждан - сложнее вводить в заблуждение", - подытожил Арестович.
Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.
В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.
Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.
Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
Пожалуйста, подождите...
Хотілось би, щоб вони нарешті повбивали одне одного, бо мудрий нарід щось дуже довго запрягає.
Дайте Арестовичу вийти на зупинці!
Його марення трагічні перш за все для нього самого.
Бутусову рєспект та повага!
Згадаймо, Гонгадзе вбив тодішній перший заступник начальника Головного управління кримінального пошуку Міністерства внутрішніх справ України, полковник міліції Пукач О.П., який діяв разом із своїми підлеглими та за завданням свого керівництва.
А, отже, таке повідомлення має серйозне значення.
Із цього повідомлення випливає, що Арестович, який має доступ до Офісу Президента, отримав відомості, що готується замах на вбивство.
Таке повідомлення - підстава для відкриття кримінального провадження та проведення невідкладних слідчих дій.
Ну кто такой Бутусов?! Создал площадку Цензор для удобного общения в интернете.
Допускаю, что финансово помогал, как гражданин своей стране, как и многие из нас. Все.
Его жизнь никоим образом не повлияет на развитие Украины.
це Люська верзе про українського військового журналіста !
нехай почитає репортажі сера Черчіля з англо-бурської війни
Зеленский - как преступник, коррупционер и позор Украины.
Арестович, Лещенко, Подоляк - как проститутки, работавшие на тех, кто больше заплатит.
А если что то с Люсей случится?
Удивительное перевоплощение за два года, с Алексея Арестовича в Люсю Арестовича зама Ермака(Швондера)
К Ермаку(Швондеру) других бы замов не назначили.
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...
Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
Жабо - гадюкінг у розпалі…
З оцінкою Бутусова майже згодний - флюгєр той ще…
але ж хто за це каже? - Люся абдристовіч - лакей і шлюха в одному флаконі…
всратись можна зі сміху…
То что
теперь многие "слуги народа" с удовольствием пользуются "номерами прикрытия" , а некоторые даже вертолетами ДСНС как своим личным транспортом-- к этому я уже начинаю привыкать. Но вот оружие.... хм....
Хоч би язик не стерся від лизання....