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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (2395) Арестович Алексей (223)

Журналистка Дуцик о деле Бутусова: Президента накручивают и толкают на ложный путь, проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналистка Дуцик о деле Бутусова: Президента накручивают и толкают на ложный путь, проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком

Призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Бутусова Комиссии журналистской этики абсолютно манипулятивны.

Об этом в Facebook сообщила блоггер, заслуженная журналистка Украины, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Диана Дуцик, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Юрия Бутусова Комиссии журналистской этике абсолютно манипулятивны.

"Сейчас я высказываю личную позицию, которая не является официальной позицией КЖЭ. Манипулятивны они по следующим причинам: ситуация уже вышла из плоскости этики и стала политической, поскольку возбуждено уголовное дело. Я считаю это дело давлением на журналиста и давлением на свободу слова. КЖЕ могла бы рассмотреть видео Бутусова и саму ситуацию, если бы не было уголовного дела и к нам обратились бы за разъяснениями по поводу такой практики в условиях войны", - отметила Дуцик.

Она подчеркнула, что рассмотрение ситуации сугубо в нравственной плоскости невозможно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

"Мы можем по-разному относиться к Бутусову или к его действиям. Но я точно знаю, мы входим в сложный период, когда проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком. И они уже несут угрозу безопасности страны. Мне очень досадно, что власть не понимает этого, и отдельные представители накручивают президента и толкают его по ложному пути. История показывает, что это всегда плохо заканчивалось для страны", - подытожила Дуцик.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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Топ комментарии
+16
Ага... Президента накручують.... Если оно дебильное и набрало себе в команду хитрожопых кацапов то это не накручивают, это закономерный итог.
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29.11.2021 11:26
+14
Знову "сцарь хороший- бояре плохие". Трохи набридло вже
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29.11.2021 11:30
+8
Взрослая тетя, а элементарных вещей не знает - кондом не накручивают, его надевают
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29.11.2021 11:43
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Ага... Президента накручують.... Если оно дебильное и набрало себе в команду хитрожопых кацапов то это не накручивают, это закономерный итог.
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29.11.2021 11:26 Ответить
у нього нeмає знань набрати iнших
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29.11.2021 11:28 Ответить
У него нет желания набирать других. Поэтому оно набирает себе подобных.

Яркий пример патия ЗЕ СН - сборище извращенцев, подонков и наркоманов.
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29.11.2021 12:16 Ответить
тупиш! чи можe нeандeрталeць хотiти смартфон? нe можe бо про його снування вiн нi слухом нi духом. так i Зe нe можe хотiти того про що нeвєдає
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29.11.2021 13:39 Ответить
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Кто оно Президент Украины - оно???
А ты ваще кто??? Перец!
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29.11.2021 12:08 Ответить
в основном там G2 а после идут кацапы
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29.11.2021 12:15 Ответить
Знову "сцарь хороший- бояре плохие". Трохи набридло вже
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29.11.2021 11:30 Ответить
если по такой терминологии то царь у на нынче или Беня или Ермак а Вовка он так престолодержатель . временно исполняющий обязанности царя
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29.11.2021 12:05 Ответить
вова як був шутом так i зостався
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29.11.2021 13:53 Ответить
Як можна штовхнути на хибний шлях істоту що там все життя пасеться?
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29.11.2021 11:40 Ответить
Взрослая тетя, а элементарных вещей не знает - кондом не накручивают, его надевают
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29.11.2021 11:43 Ответить
Как говорится " не нужно иметь врагов, когда имеешь таких друзей ( советчиков)". Кто посоветовал гражданину президенту проводить именно сейчас пресс конференцию,( на фоне не утихающих скандалов "вагнергейта" и дня рождения Ермака,) да еще расписал ему манеру общения с журналистами, идиотские ответы ( на предполагаемые вопросы), сенсацию о перевороте с участием одного ФСБшника и трех бывших ментов с приплетением к этому Ахметова , а еще и возбуждение дела против Бутусова, а потом еще( на фоне всего этого) в среду выступление в Раде. Не.. у него точно в ближнем окружении враги ( при чем лично его). потому что такого преднамеренного слива патрона даже трудно представить.Каждый следующий шаг, действие только ухудшает позицию. Как в шахматах " цугцванг"
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29.11.2021 11:45 Ответить
да не накручивают его а нанюхивают
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29.11.2021 12:03 Ответить
Этот президент сам лживая собака
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29.11.2021 12:05 Ответить
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Президент Украины не собака!!!! Он президент!!! Собаку ты в зеркале увидишь - но это лишь отражение , а его не существует!!!! Поэтому ты провоктор!!!
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29.11.2021 12:14 Ответить
Это ты как выяснил,кто тебя надоумил? Лично мне это никакой не президент,просто ***** из под ногтей,как и ты )
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29.11.2021 12:19 Ответить
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Тут я с тобой согласен !!!Для тебя лично я может и х...ня , но тут разговор не о тебе!!! Ты же не в одиночестве дро...чишь, а в большой компании!!!!
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29.11.2021 12:22 Ответить
Тебя бы вообще полагалось хорошенько откиздячить ногами и железной трубой,и таких полудурков как ты,которые навязали клоуна уклониста украинцам в президенты.Так вы вместо того,чтоб молча сидеть и сожалеть,еще и что-то ************ себе решили тут.
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29.11.2021 12:29 Ответить
Ну во первых я голосовал за Порошенко !!! И меня тут целая армия полиции в Днепре хотела привлечь за то ,что я поставил свой бус перед АТБ с портретом Порошенко в день голосования!!! Еще я Танцевал на крыше буса с Американским флагом!!! Переживал сильно!!! Так мне хотелось ,что бы Порох победил!!!!
НО!!!!!! Случилось так ,как случилось и уверен Пан Порошенко держал все под контролем!!! Предателю он бы точно власть не передал!!!!
******....ить меня можно , но мы тут не мышцами играем , а мысли пишем!!!Труба не причем!!!!
На фронте порядок, путин не в Киеве, Америка помогает!!! В чем у тебя проблема?????
Проблема, что Савик с Гордоном и с Бутусовым и парни из Силы и Чести или Ахметов - недоволен???? Так при чем тут мы????Пусть идут в суд!!!!
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29.11.2021 12:39 Ответить
Так ты бы сразу сказал,что просто сумасшедший со справкой,я бы говорил с тобой лаяльней. ))
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29.11.2021 12:47 Ответить
Я не знаю !!! У психиатра был , в военкомате признан годен- может они ошибаются , а тебе виднее? Смотри сам !!!! Но я проверялся!!! Голова от жопы ничем особо не отличается, поэтому проверяю периодически все!!!!
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29.11.2021 12:53 Ответить
Это видимо клинический случай вызванный новым штаммом. Выпей полтаблетки анальгина от головы,а вторую от жопы.И не защищай малоросов предателей.
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29.11.2021 13:01 Ответить
Я привился файзером обе дозы!!! В Днепре красная зона , у меня магазин - иначе закроют!
Я не защищаю предателей, я 40 лет прожил в РФ!!! Служил в первую Чеченскую в ФСБ , потом еще в разных структурах!! Я знаю , что такое разведка и что такое провокация!!!
Когда я приехал и получил гражданство , в военкомате я все рассказал про себя!!! И встал на учет , без этого паспорт не получишь!!!
Я не хочу ругаться с вами из - за Бутусова, Гордона или Савика!!!!
Я не буду ругаться с вами!!!!! Бутусов - не в себе !!!!! Парни тут что то не так!!!!!
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29.11.2021 13:09 Ответить
Вот откуда твоё раболепие перед властью. Ты сначала навязывал оккупацию Ичкерии,а теперь мазу тянешь за малороса капитулянта.
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29.11.2021 13:18 Ответить
а когда уже будут футболки про "недорогеньких"?
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29.11.2021 12:07 Ответить
йому давали свободу слова на пресконференції, і шо воно намололо?
свобода слова заважає нюхати кокс
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29.11.2021 12:08 Ответить
Президента накручують та штовхають...

Да-да-да. Бубочка очень добрая и безобидная. Просто его окружают злые и нехорошие люди.

Не надо ля-ля. ЗЕ сам по себе тупой, мелкий мстительный гандон.
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29.11.2021 12:13 Ответить
Ок...зекрысу толкают...так нахрена президент ,которого все толкают!!!???
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29.11.2021 12:14 Ответить
А кто такая Дуцик ? Наш дворник Петр Васильевич тоже жизнью не доволен . А надо было учиться ....
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29.11.2021 12:15 Ответить
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Та припиніть ви надувать муху до розмірів слона. Ви шановні журналісти не всі а половина, точно втратили головний принцип своєї професії - правда. Ви перекручуєте все і вся і так як вигідно. Вводити в оману громадян України перекрученими і без доказними новинами. Вас давно пора притягнути до відповідальності за брехню звісно тільки тих хто бреше, а то ви втратили землю під ногами від свободи слова до такої міри що багато хто з вас навіть не бояться писати брехню навіть коли знаєете що це дійсно брехня. Тому що сієте то і пожинайте.
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29.11.2021 12:17 Ответить
ZE kak eta igrushka -valchok , vse jevo talkajut nakruzhivajut , a on vsjo krutitsa -vertitsja ...
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29.11.2021 13:29 Ответить
ПРЕЗИДЕНТА НАКРУЧИВАЮТ !!!- ПРЕЗИДЕН В ВАННОЙ!!! ПРЕЗИДЕНТОМ ПРАВИТ ЕРМАК!!! ПРЕЗИДЕНТУ НУЖНО МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ!!!

а может элите надо думать КАК законно избавиться от этого Буратино?
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29.11.2021 13:39 Ответить
Президент же у нас не инвалид, чтобы его толкать. Он сам идет на все, что делает. Не надо кивать на лакеев, он сам за все отвечает. Страна катится в пропасть с его подачи. Ничего не подготовили летом для нормальной зимы. Отношение к специалистам во всех институциях государства просто отвратительное. Не говоря уже об отношении к журналистам и вообще к людям, они для них ничто.
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29.11.2021 13:40 Ответить
 
 