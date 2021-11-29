Журналистка Дуцик о деле Бутусова: Президента накручивают и толкают на ложный путь, проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Бутусова Комиссии журналистской этики абсолютно манипулятивны.
Об этом в Facebook сообщила блоггер, заслуженная журналистка Украины, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Диана Дуцик, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Юрия Бутусова Комиссии журналистской этике абсолютно манипулятивны.
"Сейчас я высказываю личную позицию, которая не является официальной позицией КЖЭ. Манипулятивны они по следующим причинам: ситуация уже вышла из плоскости этики и стала политической, поскольку возбуждено уголовное дело. Я считаю это дело давлением на журналиста и давлением на свободу слова. КЖЕ могла бы рассмотреть видео Бутусова и саму ситуацию, если бы не было уголовного дела и к нам обратились бы за разъяснениями по поводу такой практики в условиях войны", - отметила Дуцик.
Она подчеркнула, что рассмотрение ситуации сугубо в нравственной плоскости невозможно.
"Мы можем по-разному относиться к Бутусову или к его действиям. Но я точно знаю, мы входим в сложный период, когда проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком. И они уже несут угрозу безопасности страны. Мне очень досадно, что власть не понимает этого, и отдельные представители накручивают президента и толкают его по ложному пути. История показывает, что это всегда плохо заканчивалось для страны", - подытожила Дуцик.
28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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Яркий пример патия ЗЕ СН - сборище извращенцев, подонков и наркоманов.
А ты ваще кто??? Перец!
НО!!!!!! Случилось так ,как случилось и уверен Пан Порошенко держал все под контролем!!! Предателю он бы точно власть не передал!!!!
******....ить меня можно , но мы тут не мышцами играем , а мысли пишем!!!Труба не причем!!!!
На фронте порядок, путин не в Киеве, Америка помогает!!! В чем у тебя проблема?????
Проблема, что Савик с Гордоном и с Бутусовым и парни из Силы и Чести или Ахметов - недоволен???? Так при чем тут мы????Пусть идут в суд!!!!
Я не защищаю предателей, я 40 лет прожил в РФ!!! Служил в первую Чеченскую в ФСБ , потом еще в разных структурах!! Я знаю , что такое разведка и что такое провокация!!!
Когда я приехал и получил гражданство , в военкомате я все рассказал про себя!!! И встал на учет , без этого паспорт не получишь!!!
Я не хочу ругаться с вами из - за Бутусова, Гордона или Савика!!!!
Я не буду ругаться с вами!!!!! Бутусов - не в себе !!!!! Парни тут что то не так!!!!!
свобода слова заважає нюхати кокс
Да-да-да. Бубочка очень добрая и безобидная. Просто его окружают злые и нехорошие люди.
Не надо ля-ля. ЗЕ сам по себе тупой, мелкий мстительный гандон.
а может элите надо думать КАК законно избавиться от этого Буратино?