На Бурштынской ТЭС произошел выброс пара, станция работает в штатном режиме, - пресс-служба станции

В ночь с 28 на 29 ноября на Бурштынской ТЭС произошел выброс пара и смеси газов из топки котла энергоблока № 7.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

"Четыре работника получили ожоги. Работникам была срочно оказана первая помощь, и они доставлены в больницу. Состояние людей оценивается медиками как стабильное. Инцидент произошел во время работы 7 энергоблока. По предварительным данным - из-за разрыва экранной трубы на котле. Причины и обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Предприятие окажет пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщила пресс-служба станции.

Станция работает в штатном режиме, отключение блока не повлияло на тепло- и энергоснабжение региона. Станция работает в составе 7 энергоблоков общей мощностью 1172 МВт. Бурштынская ТЭС скоординировала свои действия с "Укрэнерго". Для компенсации мощности оперативно включен блок № 4. Также ночью энергетики оперативно ликвидировали последствия задымления на кровле над котлом блока № 8, площадью 2 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.