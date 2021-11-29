РФ в случае нападения на Украину понесла бы огромные потери: украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году, - посол Германии Фельдгузен
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РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии против Украины, поскольку украинские войска сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь", - сказала Фельдхузен.
Она напомнила, что была в Украине в 2014 году. "Как очень многие украинцы, многие сотрудники нашего посольства, я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", - добавила Фельдхузен.
Посол подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.
"В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", - пояснила она.
На вопрос о том, о каких последствиях для РФ может идти речь в случае нападения, Фельдхузен также указала на возможные шаги в финансовой сфере. "Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять", - сказала она.
Кроме того, дипломат заверила, что Украина уже в течение длительного времени находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.
Пожалуйста, подождите...
да,народ у нас сплотиился в целом,да,мы можем противостоять в войне окопной,но давайте быть честными,-у нас нет ресурсов!
если рашка решится напасть,то это будет не штыковая атака уже,а удар авиационный и ракетный по всем местам скопления техники и солдат. так же будут уничтожаться инфраструктура военная. на Киев сбросят пару дивизий десантуры,и учитывая их законсервированные группы в Киеве,возьмут его на раз.
пока сраная ВР будет в течении 2-3 часов собираться(если будет),то Левобережная Украина уже будет захвачена!
я не паникёр,я реалист!
у них что,бенефис сегодня?
щелкать буду мразей, как тараканов, при включенном свете !
зачем?-маЦкве нужна буферная зона,вот и всё.
Наличие сегодня великолепной коммуникации между украинцами значительно упрощает процесс самоорганизации.
Этот фактор может спутать любую игру с неизвестными последствиями.
Стоит ли будить этого зверя, который с 2014 года стал и сильнее, и опытнее?
Кроме гугл хрома есть ещё куча браузеров.
Даже если вся возможная связь пропадёт - между украинскими городами максмимум 2 часа на авто.
в случае нападения на Украину" - важно, чтоб никто не успел убежать в Ростов.
Норвежская компания Nammo создала дрон с противотанковым гранатометом М72 LAW.
В настоящее время прямая видеотрансляция с камер на дроне передается обратно оператору. Максимальная дальность действия около 3-4 километров, но с улучшенным уровнем сигнала компания рассчитывает получить дальность до 50 км.
То ж стріляти будуть без помилок та тремтінні у руці. Запевняю.
Білоруси, візьміть до відома...
1 ч
бабусі, мами і дочки війни
отак вона виглядає, війна в Україні.
на цьому тлі я як згадаю до непристойності цинічного листа влади Німеччини до Конгресу США (ну, того що з приводу санкціонування Північного потоку), нещодавно виритого
@zacharybasu
, -- стаю германофобом.
Черненко Кристина@Chernenko_Kris
телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: дарма ми защемили хвоста Ахметову.
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
З 27 млн загиблих громадян срср , у тій війні , десь - половина мабуть , не були росіянами . ***** як завжди - видає бажане за дійсне . .
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