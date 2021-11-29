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РФ в случае нападения на Украину понесла бы огромные потери: украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ в случае нападения на Украину понесла бы огромные потери: украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году, - посол Германии Фельдгузен

РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии против Украины, поскольку украинские войска сейчас гораздо сильнее, чем в 2014 году.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери. То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь", - сказала Фельдхузен.

Она напомнила, что была в Украине в 2014 году. "Как очень многие украинцы, многие сотрудники нашего посольства, я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", - добавила Фельдхузен.

Читайте: Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

Посол подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.

"В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все – и в Украине, и вместе с партнерами – уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", - пояснила она.

На вопрос о том, о каких последствиях для РФ может идти речь в случае нападения, Фельдхузен также указала на возможные шаги в финансовой сфере. "Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

Кроме того, дипломат заверила, что Украина уже в течение длительного времени находится в постоянном в контакте с Германией по ситуации на границе с РФ.

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Топ комментарии
+25
А для чого це їм? Чого вони цим добьються? Якщо й нападати, то потрібно брати під контроль території, займати обєкти. Їм потрібен проросійський переворот, приведення до влади своїх агентів. У випадку ударів по території України народ вимушений буде обєднатися навіть при такому жалюгідному президентові, які нинішній. Але взамін Росія отримає потужну міжнародну ізоляцію та непідйомні санкції.
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29.11.2021 11:45
+24
Йшов восьмий рік походу хуйловців на Київ за два дні.
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29.11.2021 11:42
+16
Правда половина этого хлама упадет на территории рашки. Прости, если разбил розовые очки.
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29.11.2021 11:49
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О,герцог кацапский вещает с голой жопой. Пшел вон.))
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29.11.2021 12:20 Ответить
"герцог кацапскій... " - бугагаааа🤣
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29.11.2021 12:30 Ответить
Особисто я ціню свою свободу більше за гроші. Я народивя українцем, я ним і помру. Ніколи я не буду на боці Росії не за гроші, не за паспорт, не за маячню про радянське щастя. Немає нічого, що змусило б мене перейти на її бік, або просто бути до неї нетральним. Для мене Росія ворог і нічого доброго для цієї країни і її населеня від мене не буде.
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29.11.2021 12:24 Ответить
Подписываюсь под каждым вашим словом
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29.11.2021 18:28 Ответить
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я конечно жажду чтобы этот сраный лепрозорий канул в небытие,но шапкозакидательством заниматься не стоит!
да,народ у нас сплотиился в целом,да,мы можем противостоять в войне окопной,но давайте быть честными,-у нас нет ресурсов!
если рашка решится напасть,то это будет не штыковая атака уже,а удар авиационный и ракетный по всем местам скопления техники и солдат. так же будут уничтожаться инфраструктура военная. на Киев сбросят пару дивизий десантуры,и учитывая их законсервированные группы в Киеве,возьмут его на раз.
пока сраная ВР будет в течении 2-3 часов собираться(если будет),то Левобережная Украина уже будет захвачена!
я не паникёр,я реалист!
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29.11.2021 12:10 Ответить
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Зачем России захватывать Киев???
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29.11.2021 12:12 Ответить
Потому что без Киева вы ничто. Стадо баранов без роду-племени,которое без ненависти к внешнему врагу начнет пожирать само себя.
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29.11.2021 12:23 Ответить
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Я украинец и живу в Украине. Просто на всё надо смотреть реально, а не жить в иллюзиях. Пока россияне жили с нами одной страной они жили гораздо хуже украинцев. Сейчас живут сами, и живут гораздо лучше. Поэтому им Киев не нужен.
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29.11.2021 12:26 Ответить
Довольно забавный анекдот)
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29.11.2021 12:33 Ответить
и глянь,кто номерную петушню лайкает..
у них что,бенефис сегодня?
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29.11.2021 12:44 Ответить
Отлично живут! Правда унитаз у них еще большая диковинка, чем интернет в сельской глубинке.
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29.11.2021 12:57 Ответить
Ифан , приступай уже к постройке кАмунизЬма -2 ,трется оно тут ,животное и пытается пугать ,украинцы уже пуганые с 14го ,будете лететь ,пердеть и не радоваться...
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29.11.2021 13:45 Ответить
Прокатись. ущербный, за мкад! Посмотри на "лучшеживущих," лишнехромосомных!!! Киздеть с дивана-ты as!
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29.11.2021 15:53 Ответить
Жители Галичины без Киева давали отпор лаптеногим более 18 лет.
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29.11.2021 12:54 Ответить
Эгоисты, думаете только про себя)
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29.11.2021 14:46 Ответить
ГАНДОНЫ потому что!
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29.11.2021 15:49 Ответить
З Жиріком ва главе
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29.11.2021 12:14 Ответить
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И мобильная связь, свет, интернет, ничего не будет. Начнётся мародерство и паника.
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29.11.2021 12:35 Ответить
да,в расии завсегда так было,ухли ты удивляешься..
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29.11.2021 12:45 Ответить
На лаптестане всегда так
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29.11.2021 18:32 Ответить
Ватный рашистский длбб ,захватить вы сможете только с глубоким заглотом
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29.11.2021 13:42 Ответить
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Смоделируем. Ну захватят и что дальше? Им что деньги некуда больше тратить? Зачем России самая бедная страна Европы с разрушенной (и без войны!) промышленностью, деградирующей инфраструктурой и враждебным населением? ЗАЧЕМ???
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29.11.2021 12:15 Ответить
чесно гря не хочу каркать, но скорей бы полезли,
щелкать буду мразей, как тараканов, при включенном свете !
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29.11.2021 12:17 Ответить
Идешнах ,животное ,нах ... Кстати, как тебе уровень мышебратства?
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29.11.2021 13:48 Ответить
Ті. смотрун. в дірку очка, как в родную, смотришь! От того и фекальніми иллюзиями. как сельский нужник дерьмом , наполнен!
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29.11.2021 16:05 Ответить
Уже попрятались в 14м, куча пластиковых мешков на свинособакию отправили
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29.11.2021 18:31 Ответить
Послушай Санек, мне 64 года, последние мои марш- броски с автоматом и пулеметом на полигон были в 1980 году. Я реалист и понимаю, что от меня большого толка в окопной войне не будет. Но я ещё в 14 году для себя решил, если супостат попрет тотально, то я возьму в руки автомат и пока меня завалят я уверен пару тройку ********* отправлю на концерт к Кобзону. И таких как я миллионы. Поэтому дырку от бублика Вы получите в виде тучи гробов, а не Украину. И не факт что после этого, Ваша «тюрьма народов», как утверждала мавзолейная мумия, не начнёт конкретно сыпаться
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30.11.2021 04:43 Ответить
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а дальше просто. повылазят из своих щелей коллаборанты...свидетели колбасы по 2,20,любители самого вкусного цавецкаго мороженного...бабушки и дедушки,цавецкой закалки...
зачем?-маЦкве нужна буферная зона,вот и всё.
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29.11.2021 12:18 Ответить
Пусть оденет протезы- буфера после ампутации цицьок Засраха падлючая
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29.11.2021 13:50 Ответить
ти такій герой тому що в наймах у Польщі? тоді стули пельку,і дихай через раз...бо такі як ти завжди ХЕРої,на словах.
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29.11.2021 14:54 Ответить
Ты китайский уже выучило?
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29.11.2021 18:33 Ответить
Можливо вони мають за мету так звану "фінляндізацію", але у більш жорсткій формі.
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29.11.2021 19:25 Ответить
В Украине просто гигантский уровень недоверия власти и высочайший уровень самоорганизации.
Наличие сегодня великолепной коммуникации между украинцами значительно упрощает процесс самоорганизации.
Этот фактор может спутать любую игру с неизвестными последствиями.
Стоит ли будить этого зверя, который с 2014 года стал и сильнее, и опытнее?
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29.11.2021 12:15 Ответить
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я тебе один секрет открою-все коммуникации Украины,в руках у роССии. даже центральный офис гула и ютуба,тоже в рашке! отключат нах и 3,14дец коммуникациям.
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29.11.2021 12:21 Ответить
Гугл, он же ютуб в московском офисе модерирует только русскоговорящий сегмент. Откройте канал в англосегменте за пару минут.
Кроме гугл хрома есть ещё куча браузеров.
Даже если вся возможная связь пропадёт - между украинскими городами максмимум 2 часа на авто.
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29.11.2021 13:16 Ответить
Феерический долбоюноша)
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29.11.2021 18:34 Ответить
а не пошло бы ты к нехорошей маме,щи хлебать с мудями...
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29.11.2021 18:42 Ответить
Шо лаптеногое, швабра выскальзывает?
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29.11.2021 18:45 Ответить
Путіну цілком до сраки скільки він втратить свого смердючого бидла, так само, як і нам не шкода тіх кацапів, а ось своїх вояків, а також цивільних дуже жаль кожного.
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29.11.2021 12:20 Ответить
Тільки от бидла у ***** не безмежний ресурс. Баби вже по сім не народжують.
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29.11.2021 12:33 Ответить
Щоб відволікти нарід від внутрішніх проблем, вони знайшли чим його зайняти. Пуганием Україною. А ну а чо, якщо працює.
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29.11.2021 13:32 Ответить
*ну а че*, слонячий болт тАбе через плЯчО ,хрюсский оккупант и убийца
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29.11.2021 13:53 Ответить
"
в случае нападения на Украину" - важно, чтоб никто не успел убежать в Ростов.
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29.11.2021 12:46 Ответить
..если только всраный "миротворец"-прездобол Зеля первой не вывесит белый флаг.. императрица и её фаворит д"Ермак - самое слабое звено Украины, бо ИХ дебилы наголосувалы, а теперь морозятся - типа не они нам подсунули это лайно..(
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29.11.2021 12:59 Ответить
при3,14здень,Киеву 1539 лет,всё никак к концу не дойдёт,разбиральщик ты ухев..
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29.11.2021 13:22 Ответить
Животное ,идешнах со своим кАмунизЬмом -2 и вечной нищетой и бесправием!
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29.11.2021 13:55 Ответить
Ты в число этих потерь, я надеюсь, пойдёшь в первую очередь
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29.11.2021 18:36 Ответить
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Тем временем в Карпатах лесовозы шастают туда сюда в горы. Чтобы москалям лес не достался!
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29.11.2021 13:11 Ответить
Армія була сильна і готова до всього за Пороха, зараз вона штучно ослаблена, а в ОП сидять зрадники.
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29.11.2021 13:49 Ответить
як тільки фрау пішла геть з політики вже і посол почала говорити по іншому. Однак таки проговорилась -у 2014 році напад Росії був для Німеччини несподіваним. Ха-ха, Фюрер обговорив це з танцюристом з Вашингтона і Фрау Ріббентроп. і ці персони залишили Україну один на один з Росією. А фюрер тим часом зайнявся Близьким Сходом разом з Фрау. Це вже потім іранці зрозуміли, що їх "уделали". А тепер виправдовуються бо мрийшла новий МІД і може повернути на 180
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29.11.2021 14:37 Ответить
Навіщо їм нападати на Україну, де в керівництві держави сидять штатні співробітники Лубянки?
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29.11.2021 16:31 Ответить
Московским танкам капут!

Норвежская компания Nammo создала дрон с противотанковым гранатометом М72 LAW.
В настоящее время прямая видеотрансляция с камер на дроне передается обратно оператору. Максимальная дальность действия около 3-4 километров, но с улучшенным уровнем сигнала компания рассчитывает получить дальность до 50 км.

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29.11.2021 16:36 Ответить
юрий П cf937564 Ну вы загнули, две дивизии десантуры , во-первых где их взять , а во-вторых их полиция задавит в уличных боях , ну если не перейдет на сторону Параши . И в-третьих до Киева надо еще долететь , это вам , не Афган где не было ПВО
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29.11.2021 18:51 Ответить
а тех десантурцев,кому не посчастливится приземлиться на Троещине и Борщаговке РПЦ потом забеётся причислять к лику святыхъ..
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29.11.2021 20:08 Ответить
Після 2014 року у , щойнайменше, 1 мільйона українців (а не тільки громадян України) зникла безвісти та безповоротно таке явище як ілюзія про "мишебратство".
То ж стріляти будуть без помилок та тремтінні у руці. Запевняю.

Білоруси, візьміть до відома...
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29.11.2021 19:42 Ответить
Roman [email protected]

1 ч



бабусі, мами і дочки війни
отак вона виглядає, війна в Україні.

на цьому тлі я як згадаю до непристойності цинічного листа влади Німеччини до Конгресу США (ну, того що з приводу санкціонування Північного потоку), нещодавно виритого
@zacharybasu
, -- стаю германофобом.

Черненко Кристина@Chernenko_Kris



телефонувала тітка.
вперше з осіні 2014-го ***** обстрілами під Щастинською ТЕЦ.
в тітки версія одна: дарма ми защемили хвоста Ахметову.
сиджу, обдумую.
Якщо вона права, то за ці сім років ми звернули кудись не туди, еге ж?
я от про що думаю - моя тітка зараз стоїть у фоє дитячого садка, приїхала за моєю племінницею, донькою брата. А на вулиці *****.
І от я думаю: малій 4 роки, вона виросла, і чула це гівно лише здалеку, як грім.
і шо, знову?
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29.11.2021 21:06 Ответить
Gromadęnka Feldhusen xitrovato lukavitь i lukavo xitruje. Moskva u vypadku zъ napadomъ na Němetčinu vъ rokaxъ 1941-1945 tež zaznala veličeznyxъ utratъ, blizko 27 millionovъ za slovami Putina, ale ž moskovsku armiju se ne zupьnilo.
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29.11.2021 21:33 Ответить
У 1941-45 р , з Німеччиною воювала не рашка а срср . Самі кацапи , без українців , білорусів , грузинів та інших , ту війну б не виграли .
З 27 млн загиблих громадян срср , у тій війні , десь - половина мабуть , не були росіянами . ***** як завжди - видає бажане за дійсне . .
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30.11.2021 01:03 Ответить
Sprava vъ tomъ, ščo vsęka sproba dopisati ukraincamъ zajvyxъ utratъ služitь moskovskojь propagandě, kotra same i pragne povęzati kacapovъ i ukraincovъ spolnoju krovьju. Naspravdě zъ lěta 1941 Ukraina bula podъ německoju occupatieju, tomu ukraincovъ do RKKA ne prizovali až do konca 1943 roku i vtraty ukraincovъ odtakъ ne perevyščovali 6-7% odъ zagalnyxъ utratъ RKKA, kotri skladali blizko 12 mln.
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02.12.2021 22:11 Ответить
3 - 4 млн українців загинули в боях з фашистами . Не враховуючи цивільних . Про які 6-7 % ви говорите ? Де берете такі цифри ?? .
.
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02.12.2021 22:35 Ответить
Продажные немцы за деньги Газпрома скажут что угодно. Наша армия сильна как никогда, нас поддерживает США и Евросоюз, а кацапов ожидает развал и нищита.
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30.11.2021 07:36 Ответить
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