Послы G7 призвали избежать ситуации с отсутствием нового директора НАБУ: Процедура отбора должна быть прозрачной

Послы G7 встретились с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс НАБУ по борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы послов G7 в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институций Украины.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки, чтобы избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", - сказано в сообщении.

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