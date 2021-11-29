РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53177 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1989 5
G7 (302) НАБУ (1876) Сытник (542)

Послы G7 призвали избежать ситуации с отсутствием нового директора НАБУ: Процедура отбора должна быть прозрачной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы G7 призвали избежать ситуации с отсутствием нового директора НАБУ: Процедура отбора должна быть прозрачной

Послы G7 встретились с руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс НАБУ по борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы послов G7 в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институций Украины.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки, чтобы избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", - сказано в сообщении.

Также читайте: Новый руководитель САП будет избран до декабря 2021, НАБУ получит оборудование для перехвата информации, – меморандум с МВФ

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В нас всіма справами займається ручне ДБР.
НАБУ цьому презу тільки заважатиме.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:02 Ответить
Обрання нового директора НАБУ, вже півтора року гальмують Зеленський і його так звана монобільшість.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:26 Ответить
Д'ерьмак и сам бы рад возглавить НАБУ,да дел по подрыву национальной безопасности Украины невпроворот.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:45 Ответить
От завжди ключовим у сильних світу цього є - УНИКАТИ СИТУАЦІЇ... Як раз це і провокує війни, перевороти, зговори... Немає стержня... І це хреново...
показать весь комментарий
29.11.2021 13:24 Ответить
 
 