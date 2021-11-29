РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45610 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1276 17
журналистика (1196) Бутусов Юрий (2395) ГБР (1635) Железняк Ярослав (214) Янина Соколова

Нардеп "Голоса" Железняк о преследовании журналистов: Не надо превращать ГБР в инквизицию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Голоса" Железняк о преследовании журналистов: Не надо превращать ГБР в инквизицию

Парламент должен отреагировать на преследование журналистов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете заявил нардеп голоса Ярослав Железняк.

"Мне могут не нравиться заявления любого представителя средств массовой информации, но это его право и точно это не зона ответственности ГБР. И не надо превращать ГБР в какую-то инквизицию в отношении тех, кто не согласен с центральной линией власти", - подчеркнул политик и добавил, что сейчас "ГБР почему-то решило гоняться за независимым журналистом Юрием Бутусовым, Яниной Соколовой и др.".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Кроме того, 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикацией расследования журналистки Янины Соколовой о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев" - возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
Я, як платник податків, не можу зрозуміти, чому мої кошти йдуть на виплату зарплати цим лиходіям ? Навіщо вони взагалі державі ? Яка з них користь ?
показать весь комментарий
29.11.2021 12:01
+3
ДБР,як і МВД,ГПУ і СБУ перетворюють у кішенькову організацію зелених слуг.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:21
+1
А страну в квартал 95.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я, як платник податків, не можу зрозуміти, чому мої кошти йдуть на виплату зарплати цим лиходіям ? Навіщо вони взагалі державі ? Яка з них користь ?
показать весь комментарий
29.11.2021 12:01 Ответить
В основном ответ таков....
показать весь комментарий
29.11.2021 13:18 Ответить
А страну в квартал 95.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:02 Ответить
Бандюкович тоже прессовал журналистов. И где он теперь?
Бубочка, тебе мама Римма не говорила, что надо учиться на чужих ошибках, чтобы своих не совершать?
Хотя, этот ЗЕбанутый идиот бубочка и учеба... Смешно.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:03 Ответить
ДБР,як і МВД,ГПУ і СБУ перетворюють у кішенькову організацію зелених слуг.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:21 Ответить
Я за Україну але поти такої влади...
показать весь комментарий
29.11.2021 12:25 Ответить
ДБР виконує злочині накази, працює проти свого народу, мені дивно як люди не розуміють що за копійку яку зараз вхопили ,треба буде розплачуватися усе життя сторіцею.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:33 Ответить
"які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео Джерело"
Ось чому брехунів треба карать а брехунів журналістів впершу чергу. Де ваші локази цих моментів що ви пишете.. Як що це лише ваша думка то тоді ви не журналісти а бабульки на дворовій лавочці (лавочні блогери). Розучились працювать докази шукать половина статей триндьож і пи..добольство. Свобода слова кажете та це не свободні слова це свободне пи..добольство. Журналісти бл... без честі совісті.
показать весь комментарий
29.11.2021 12:33 Ответить
Так огульно на всех журналистов нельзя. Но я и согласен с Вами. Простой пример - за 100 баксов убрали статьи о ДТП Татарова. Это наглядно показало продажность НЕКОТОРЫХ журнашлюх.
показать весь комментарий
29.11.2021 13:14 Ответить
Атепер спамте баньте шо хочете робіть ..Але це моє бачення і моя думка. І хрін вам мене поки переубідити. Це правда моя про вас Журналісти
показать весь комментарий
29.11.2021 12:35 Ответить
кто-нить, разбудите этого железняка и сообщите что дбр давно превратилось в инквизицию против оппозиции
показать весь комментарий
29.11.2021 12:53 Ответить
_____РЕПРЕСІЇ, І ТЕРОР ЗНОВУ ПОВЕРТАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ !!!_____

-Коли продажні ЗЕбіли капітулянти переслідували опозицію, я мовчав: я не був до них в опозиції.
Коли вони на догоду Кремлю ув'язнювали патріотів і націоналістів, я мовчав: я не був націоналістом.
Коли вони вже хапали всіх підряд про-українських громадян, я мовчав, бо був байдужий до політики.
А коли ці кляті ЗЕ ..слуги кремля вже прийшли за мною, підтримати і заступитися за мене було вже нікому ..
Що так і далі мовчки будемо дивитися як продажні кремлівські слуги холуї ці Іуди -ЗЕбіли - капітулянти, планомірно знищують будь-яку опозицію: всі націоналістичні, патріотичні і про-українські сили в Україні. Так тоді якщо ми негайно і жорстко не зупинимо їх, то скоро
і самої України як суверенної держави не буде.
І ще те, що масові репресії ЗЕбілів повністю не загрожують кремлівським агентам яничарам і екс-ригоАналам з банди продажного кривавого ЗЕКА-Іуди, що втік у паРашу. Ці бандити з "життя-сепаратистів". Так вони виродки в опозиції, але не до такої ж, як і вони антиукраїнської, про-кремлівської влади ЗЕбілів-капітулянтів, а в жорсткій опозиції до Української держави та до Українського народу.
показать весь комментарий
29.11.2021 13:00 Ответить
А почему "не треба перетворювати"? Они УЖЕ "перетворили"!!!!
показать весь комментарий
29.11.2021 13:11 Ответить
Когда ЧК основало тюрьму первым арестантом был фабрикант Ленин у которого ранее был похищен загранпаспорт для Ульянова, потом Ленина расстреляли, чё то службы мне чем то напоминают друг друга
показать весь комментарий
29.11.2021 13:24 Ответить
та вже є одна інквізіція ...це рнбо
показать весь комментарий
29.11.2021 13:29 Ответить
НАДО! Нормальной люстрации так и не было.
показать весь комментарий
29.11.2021 16:33 Ответить
в стране, как грибы после дождя, появляются касты неприкасаемых...."Пересичный - ты в ответе за все!"
показать весь комментарий
30.11.2021 15:50 Ответить
 
 