В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году

В Верховной Раде зарегистрирован как безотлагательный проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Документ №6359 зарегистрирован сегодня, 29 ноября. Отмечено, что он передан на рассмотрение руководству ВР.

Впрочем, сам текст законопроекта отсутствует. Отметим, что инициатором данного проекта является президент Владимир Зеленский.

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