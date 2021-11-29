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война (6246) ВР (9407) законопроект (1095) Зеленский (10027) военные учения (1450)

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году

В Верховной Раде зарегистрирован как безотлагательный проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Документ №6359 зарегистрирован сегодня, 29 ноября. Отмечено, что он передан на рассмотрение руководству ВР.

Впрочем, сам текст законопроекта отсутствует. Отметим, что инициатором данного проекта является президент Владимир Зеленский.

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Топ комментарии
+3
так тож віська хла і лукашенко як раз і будуть, зелефіл ти наш зелеботний))
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29.11.2021 12:56
+2
Це про кацапські війська,чи як?
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29.11.2021 12:44
+2
Да ну, разве можно ожидать зрады от такого патриота как Зеля? Он же: 1) не лох, 2) ему 42+1 годика, 3) он ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий, 4) найвэлычнишый лидер современности, 5) и от повесток в рашке он не прятался. Ни одного раза из тех четырёх.
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29.11.2021 12:58
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Це про кацапські війська,чи як?
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29.11.2021 12:44 Ответить
И про лукашенковские бандформирования, танцующие под кремлёвскую дудку....
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29.11.2021 13:54 Ответить
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Ну деж ви зрадошукачі кричить "Зрада..Зеленський сдає Україну ХЛУ.." Ну скалкошукачі бревнонебачащі
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29.11.2021 12:46 Ответить
так тож віська хла і лукашенко як раз і будуть, зелефіл ти наш зелеботний))
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29.11.2021 12:56 Ответить
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О.. з'явились....****...он воно як.... Як все хріново ви читать можете.. чи тільки тещо пишуть на цензрі..))) Бл... скільки дятлів Боже вбережи Україну від дятлів...
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29.11.2021 13:00 Ответить
Ти сам і є - дятел. А Зеленський - такий як і ти.
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29.11.2021 13:07 Ответить
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Добре .. Але вас вже дятлів двоє а я один... Хто зробить більше гівна я один чи вас двоє.. Думаю що ви двоє.
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29.11.2021 13:09 Ответить
Да ну, разве можно ожидать зрады от такого патриота как Зеля? Он же: 1) не лох, 2) ему 42+1 годика, 3) он ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий, 4) найвэлычнишый лидер современности, 5) и от повесток в рашке он не прятался. Ни одного раза из тех четырёх.
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29.11.2021 12:58 Ответить
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Добре давай розмірковувати як ти. Скажи ти ЛОХ??? ....Звісно ні так же скажеш. Тобі скільки років точно не 43 а десь 27 І що в цьому поганого ? а що в цьому хорошого? Та це взагалі не грає ролі . Далі Ти хоть чимсь командував ну хоть чимсь ну хоть мухами.. НІ. Ти хоть щось зробив хорошого в своєму житті крім себе Ні хріна .. ти навіть дітям хворим хрін поможеш червонцем. І тепер скажи лідер муж і гівна ти в армії служив чи відмазався ?? Давай порівняєм тебе і інших нехороших..
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29.11.2021 13:07 Ответить
Не розбий клавіатуру, дятел =) Віддай її хворим дітям.
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29.11.2021 13:09 Ответить
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Вже. Що ти зробив ? Послав їх ? Як і мене ... Ну я ще розумію мене а дітей то навіщо посилаєш?
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29.11.2021 13:11 Ответить
На чому тоді друкуєш? Чим друкуєш? Навіщо? Віддав клавіатуру? Молодець, тепер пий йод =)
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29.11.2021 13:13 Ответить
"Давай порівняєм тебе і інших нехороших.. "

Давай лучше начнём с тебя. Я слишком скромен, чтобы хвастаться своими успехами
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29.11.2021 13:10 Ответить
Кацап і скромний.. це нонсенс)))
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29.11.2021 13:12 Ответить
Хорошо лижешь . Зеля наверное доволен
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29.11.2021 13:14 Ответить
А вообще - хорошо работаешь . Это называется перевод стрелок. Обсырается постоянно Зеля, но обсуждать ты предлагаешь не его, а меня .
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29.11.2021 13:11 Ответить
Обсуждают уроди і балаболи. А нормальні люди роблять висновки. Запам'ятай балабол.
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29.11.2021 13:14 Ответить
Не, я ошибся. Таки на тебе Зеля съэкономил. Как нечего стало ответить так сразу хамить. Ну действительно. Разве мог Арестович нанять бота умнее чем он сам?
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29.11.2021 13:16 Ответить
А что,надо каждый год отдельный Закон об этом подавать? Ведь учения и так происходили.
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29.11.2021 12:56 Ответить
Треба туди включить пункт "Крім Росії та Білорусі"
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29.11.2021 13:00 Ответить
+1500
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29.11.2021 18:14 Ответить
В законе должно быть указано крупными буквами , что войска кремлёвкой шизанутой крысы подлежат полному уничтожению, для чего и проводятся вышеуказанные международные учения....
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29.11.2021 13:58 Ответить
 
 