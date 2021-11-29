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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) Шабунин (263) САП (524) Татаров Олег (297)

Зеленский сказал неправду, когда заявил, что в комиссии по избранию руководителя САП нет людей Офиса Президента, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сказал неправду, когда заявил, что в комиссии по избранию руководителя САП нет людей Офиса Президента, - Шабунин

Комментируя блокировку конкурса на руководителя САП, президент Владимир Зеленский сказал неправду.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, в комиссии нет людей Офиса Президента.

"Это неправда и вот почему. В последний раз для кворума не хватило, например, Евгения Соболя, которого в комиссию делегировала фракция "Слуги народа". Указание его делегировать фракция получила непосредственно от Офиса Зеленского (конкретно от Татарова). Последнее заседание комиссии ОПэшный Соболь сорвал, потому что якобы готовился к 100-летию вуза, в котором работает... Кстати, всю квоту ВРУ в комиссии (согласованную Татаровым) сначала протащил комитет Монастырского, а затем - большинство Зеленского в Раде", - объяснил Шабунин.

"Ну, и конечно, вполне "случайно" Татаровские члены комиссии начали блокировать конкурс, как только из него вылетел кандидат Банковой – депутат СН Андрей Костин. Зеленский добавил: "Если сегодня вы спросите наших уважаемых послов, они вам скажут откровенно, благодаря кому продвигается и реформа САП". Я прошу медиа послушать президента и выяснить, кто по мнению послов блокирует конкурс на руководителя САП", - отметил глава ЦПК.

Шабунин напомнил, что в совместных обязательствах с Байденом Зеленский пообещал "немедленно" завершить тот конкурс.

"Это "немедленно" Зеленского тянется уже почти 90 дней. Девяносто! И если президент забил на собственное обязательства американцам, то с какой стати они должны выполнять свои? Такой откровенный "бросок" "ключевых партнеров безопасности" (со слов Зеленского), по-моему, является чистой воды игрой в интересах врага. Как думаете, кто кого разводит о непричастности ОП к блокированию конкурса на руководителя САП: Татаров - Зеленского или Зеленский - нас?" – подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Власть киданет МВФ", - Шабунин об обязательстве избрать нового руководителя САП до декабря 2021 года

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Топ комментарии
+32
Він взагалі колись каже правду?
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29.11.2021 12:49
+24
Зеленський хронічний брехун. Йому вірити себе не поважати.
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29.11.2021 12:50
+19
Патологичний брехун і блазень !!!! Дійство відбувається згідно сценарія !!!)))
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29.11.2021 12:51
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Він взагалі колись каже правду?
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29.11.2021 12:49 Ответить
Лжец лжёт и тогда, когда не имеет для этого повода, в силу одной лишь привычки. (Сенека)
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29.11.2021 13:41 Ответить
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29.11.2021 13:46 Ответить
Нахіба взагалі ускладнювати щось, писати зайві слова??

Вистачить і так: "Зеленський сказав неправду, коли заявив, що ..."
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29.11.2021 14:07 Ответить
Алла з Новым годом!
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01.01.2022 13:36 Ответить
Дякую. Хотілось би сподіватись, що він буде кращим, ніж попередній, але щось не дуже віриться.
Трохи оптимістичного )

ШаЛєна Місія
@dneprlena

31 груд. 2021

Правильні відьми, обізнані в тонкощах Місячного календаря кажуть, що Новий рік прийде до нас в час Тризуба, що дає надію на повернення в Україні українського.
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01.01.2022 14:14 Ответить
Зелене чмо розводить і нічого тут гадати.
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29.11.2021 12:50 Ответить
Зеленський хронічний брехун. Йому вірити себе не поважати.
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29.11.2021 12:50 Ответить
Патологичний брехун і блазень !!!! Дійство відбувається згідно сценарія !!!)))
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29.11.2021 12:51 Ответить
Зеленський в більшості випадків бреше,чим говорить правду,ось черговий випадок доведений Шабуніним.
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29.11.2021 12:51 Ответить
Зафіксована брехня президенту Америки Байдену.
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29.11.2021 12:52 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!! Зебілоїди їжте локшину ,не обляпайтеся !!!)))
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29.11.2021 12:54 Ответить
Если бы кто нибудь привел пример, когда он сказал правду, это уже был бы эксклюзив. )
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29.11.2021 12:55 Ответить
та льогко: він казав, що він - єврей
можна давати нагороду в номінації "найправдивіша людина у світі"
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29.11.2021 13:10 Ответить
воно вже бреше без зупину
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29.11.2021 13:07 Ответить
Злобний карлік , брехун і патологічний наркоман , а не президент !

За що нам таке горе....?😒
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29.11.2021 13:07 Ответить
***** = Синепалый = Зеленский, эту троицу по брехне не отличить.
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29.11.2021 13:12 Ответить
Голобородькин рейтинг обвалится в феврале до 5 %...Зуб даю...,но сейчас его спасет теплая зима в Украине...
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29.11.2021 13:13 Ответить
Главная ошибка Зеленского,это жопа. Которая хочет усидеть даже не на двух стульях. А такого не бывает. Спустя год,нужно было обрывать все связи с криминалом и идти под американским управлением. А так,он запутался. Тем более ума небольшого. А старые политические аферисты уже приготовились его сожрать на тех ошибках,которые ему достались после них.
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29.11.2021 13:14 Ответить
А ,позвольте спросить ...зачем вам был ,в войну,нужен президент небольшого ума,ещё и с наркотической зависимостью?
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29.11.2021 13:21 Ответить
"Зеленский сказал неправду"...Ну вот в принципе и всё.
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29.11.2021 13:14 Ответить
Тут интересное другое...в феврале марте Путлер кони двинет...
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29.11.2021 13:14 Ответить
Уже пять лет такое делает, если не больше.
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29.11.2021 13:58 Ответить
В московії путлерів неміряно як ветеранів "ВОВ".
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29.11.2021 14:57 Ответить
Чувак Голобородькин живе в 95 говноквартале и из этой роли он так и не выйдет... и через 20 лет....колроче Шут Карма такая...
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29.11.2021 13:17 Ответить
Не правду сказал?да оно вообще ,на прессухе,выдало,что госдачи сиротам отдал и они там уже давно живут ...а тут вместо сирот Богатырева обратно въехала
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29.11.2021 13:17 Ответить
Про сирот-это было класс ! Думаю никто такого не ожидал! А Богатырёва тоже сирота?
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29.11.2021 13:34 Ответить
Татаров Татаров Татаров... скрізь Татаров... що таке незамінне у цьому потенційному зеку...
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29.11.2021 13:20 Ответить
Зе сумел катастрофически быстро опустить свой и без того 8процентником, сомнительно высокий рейтинг, два варианта, либо он тщательно скрывал.8 шо он патологичкский лжец, либо у него пошли соматические отклонения с психикой, тогда нужны авторитетные специалисты медицины.
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29.11.2021 13:20 Ответить
а Шабуня вже змив з себе бруд "баригогейту" ??????? доречі - "барига" - тюремний лексікон. . .. той хто застосовував проти Порошенка цей лексікон мають звязки з засудженими за злочини чи вже вміють розмовляти на "фені" . . .
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29.11.2021 13:23 Ответить
Порошенко не хочет быть президентом где 73 % баранов и овец...Розумков может сменить Голобородьку ...
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29.11.2021 13:28 Ответить
Не дай Боже, міняти клоуна на лихваря?
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29.11.2021 15:00 Ответить
А когда Зеля говорил правду ? В школе ?
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29.11.2021 13:31 Ответить
Фишка в том что в марте будет Парад планет,6 небесных объектов выстроятся в одну линию...,очень опасный и редкий небесное явление...,США кстати запустили спутник-убийцу в космос который должен поразить Астероид который подойде к Земле...
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29.11.2021 13:38 Ответить
Может хватит жевать сопли, и толочь воду в ступе, лично я, не вижу на посту преза никого, кроме Яроша.
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29.11.2021 13:42 Ответить
Я бы еще на Турчинова согласился...
Но новый сериальчик для быдла все поменяет.
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29.11.2021 13:58 Ответить
Сколько можно этого предателя обсуждать? когда на майдан?
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29.11.2021 14:47 Ответить
Зе-істота що не дихне, то і збрехне.
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29.11.2021 14:54 Ответить
 
 