Зеленский сказал неправду, когда заявил, что в комиссии по избранию руководителя САП нет людей Офиса Президента, - Шабунин

Комментируя блокировку конкурса на руководителя САП, президент Владимир Зеленский сказал неправду.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, в комиссии нет людей Офиса Президента.

"Это неправда и вот почему. В последний раз для кворума не хватило, например, Евгения Соболя, которого в комиссию делегировала фракция "Слуги народа". Указание его делегировать фракция получила непосредственно от Офиса Зеленского (конкретно от Татарова). Последнее заседание комиссии ОПэшный Соболь сорвал, потому что якобы готовился к 100-летию вуза, в котором работает... Кстати, всю квоту ВРУ в комиссии (согласованную Татаровым) сначала протащил комитет Монастырского, а затем - большинство Зеленского в Раде", - объяснил Шабунин.

"Ну, и конечно, вполне "случайно" Татаровские члены комиссии начали блокировать конкурс, как только из него вылетел кандидат Банковой – депутат СН Андрей Костин. Зеленский добавил: "Если сегодня вы спросите наших уважаемых послов, они вам скажут откровенно, благодаря кому продвигается и реформа САП". Я прошу медиа послушать президента и выяснить, кто по мнению послов блокирует конкурс на руководителя САП", - отметил глава ЦПК.

Шабунин напомнил, что в совместных обязательствах с Байденом Зеленский пообещал "немедленно" завершить тот конкурс.

"Это "немедленно" Зеленского тянется уже почти 90 дней. Девяносто! И если президент забил на собственное обязательства американцам, то с какой стати они должны выполнять свои? Такой откровенный "бросок" "ключевых партнеров безопасности" (со слов Зеленского), по-моему, является чистой воды игрой в интересах врага. Как думаете, кто кого разводит о непричастности ОП к блокированию конкурса на руководителя САП: Татаров - Зеленского или Зеленский - нас?" – подытожил он.

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