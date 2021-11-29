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Новости Происшествия
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Винницкая область (454) химия (43)

На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в телеграмме.

29 ноября в 09:05 вблизи г. Немиров на одном из местных предприятий из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС производится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.

От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.

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На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС 01
Фото: ГСНС

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Топ комментарии
+2
в твоей сраке
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29.11.2021 13:06
+1
и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
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29.11.2021 12:53
+1
тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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29.11.2021 13:11
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и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
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29.11.2021 12:53 Ответить
задайте вопрос в профильное министерство причём тут Ермак
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29.11.2021 13:04 Ответить
при том. это же мегабосс. даже босястей чем найвэлычнийшый терпилоид янелохович. потому и "при том".
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29.11.2021 13:05 Ответить
ты ещё спрашиваешь! путин лично проколупал дырку
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29.11.2021 13:04 Ответить
в твоей сраке
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29.11.2021 13:06 Ответить
отож. где укрклаву просрал здобул?
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29.11.2021 13:10 Ответить
тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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29.11.2021 13:11 Ответить
почему рашосавецкие идиомы? параша, проткнутый? тяжёлое детство на малолетке?
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29.11.2021 13:15 Ответить
тебе какая разница маня?

мой парашу не отвлекайся
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29.11.2021 13:16 Ответить
не, таки 13, ладно, дави прыщи, не отвлекайся
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29.11.2021 13:19 Ответить
 
 