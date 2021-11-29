Стефанчук относительно заявления Зеленского о госперевороте: Любая озвученная президентом информация - взвешенная и проверенная

Если президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу озвучил информацию о возможном государственном перевороте, то он учел, стоит ли это делать.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Он (президент. - Ред.) совершил те действия, которые считал необходимым. Могу ли я или кто-то другой оценивать? Не уверен, но я считаю, любая информация, которая распространяется президентом - взвешенная, проверенная и имеющая соответствующие юридические и фактические основания. А нам надо думать, как этому (госперевороту. - Ред.) противодействовать", - заметил он.

Стефанчук напомнил, что сегодня на согласительном совещании ВР единогласно был поддержан вопрос заслушивания в пятницу на часе вопросов к Правительству министра обороны Алексея Резникова, чтобы выяснить, какие опасности могут угрожать Украине.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.