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Новости Политика Украины
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Стефанчук относительно заявления Зеленского о госперевороте: Любая озвученная президентом информация - взвешенная и проверенная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук относительно заявления Зеленского о госперевороте: Любая озвученная президентом информация - взвешенная и проверенная

Если президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне в пятницу озвучил информацию о возможном государственном перевороте, то он учел, стоит ли это делать.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Он (президент. - Ред.) совершил те действия, которые считал необходимым. Могу ли я или кто-то другой оценивать? Не уверен, но я считаю, любая информация, которая распространяется президентом - взвешенная, проверенная и имеющая соответствующие юридические и фактические основания. А нам надо думать, как этому (госперевороту. - Ред.) противодействовать", - заметил он.

Стефанчук напомнил, что сегодня на согласительном совещании ВР единогласно был поддержан вопрос заслушивания в пятницу на часе вопросов к Правительству министра обороны Алексея Резникова, чтобы выяснить, какие опасности могут угрожать Украине.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

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Топ комментарии
+45
Что ни говорите, а у нас мощный препиздент. Всего за 2,5 года два переворота-путча анонсировал и даже один пережил.
Шах и мат вам порохоботы. Шах и мат.
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29.11.2021 13:30
+36
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29.11.2021 13:39
+34
Молодець, хороший бобік, візьми з полки конвертик пиріжок
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29.11.2021 13:30
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Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
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29.11.2021 15:22 Ответить
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29.11.2021 15:24 Ответить
Москаль повідомляв про одного із заколотників, а другий сам озвався. Два генерали часів Януковича, давно на пенсії. А тут заколот. А в Греції були полковники, правда чорні. А у нас генерали. Переворот генералів. тепер будуть ггенерали -пенсіонери ходити джоводити всім, що вони не верблюди.
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29.11.2021 15:32 Ответить
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29.11.2021 16:12 Ответить
Стефанчук казав, що вони (СН) усе роблять самі: зваживають, перевіряють і перевертають...
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29.11.2021 16:56 Ответить
................сосать - не мешки ворочать.. понавибирали лайна, дебіли-сватовЄди....
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29.11.2021 17:06 Ответить
Нам бы ночь простоять да день продержаться. До гос переворота дожить.
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29.11.2021 17:26 Ответить
Якщо першого грудня в Україні не буде державного перевороту, то нехай другого грудна Стефанчук з трибуни Парламенту заявить, що наш Клоун 3,14здун.
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29.11.2021 17:46 Ответить
Хвалився кіт,
Що він убрід
Дніпро перебреде.
Та як пішов -
І не прийшов,
Нема кота ніде (
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29.11.2021 18:23 Ответить
хорошо шрек лизнул
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29.11.2021 20:49 Ответить
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