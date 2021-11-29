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"Когда государство - преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало", - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Когда государство - преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало", - Грозев

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, как ему удалось создать собственный расследовательский проект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Одним из важных факторов Грозев назвал смелость пробовать вещи, которые другие пробовали и у них не получалось.

"Понимание, что можно еще что-то сделать, чего разведка, полиция, прокуроры не могут сделать. Это понимание, что есть дырки в системе, что они из лени или невозможности, например, пересекать границы… Я всегда говорю, что одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы – это то, что они могут работать только по букве закона. И из-за того, что есть понятие суверенности правовых систем, когда государство нарушает международное право, ему нельзя ничего сделать. То есть когда Россия совершает убийства или организует взрывы складов, единственное, что им удается, – это задать вопрос России: "Вы это сделали?" И получают ответ: "Нет, это не мы". И все закрывается на этом", – отметил журналист.

По его словам, именно это позволило расследователям найти свою нишу – можно искать доказательства любыми средствами.

"Когда государство – преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало. Так что, может быть, это смелость пробовать то, что другие не пробовали. Это одна из причин. Вторая – отсутствие лени. То есть когда человек работает с девяти до пяти и работа требует разрешить какой-то казус или преступление, то это одно дело. А когда это твое хобби, ты можешь и вечер, и выходной, и каникулы посвятить этому. Это дает намного больше возможностей решить такой казус. Ведь чтобы его решить, ты должен его понять. А чтобы понять, ты должен держать в голове все эти факты постоянно, а не только приходить на работу и смотреть, что было. И вот, я думаю, многие из нас именно этим и занимаются. Поэтому получается", – рассказал Грозев.

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Топ комментарии
+15
З роіською треба діяти по росіски. Лупити кувалдою.
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29.11.2021 13:35
+13
Это правильно. Ибо у нас себе все, а людям закон.
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29.11.2021 13:34
+8
И если за ВСЕ в стране надо Платить. то зачем платить налоги? Содержать ДУС, ЛП, КМ, Раду и прочую армию упырей чиновников?! Только армию, Мчс и полицию .
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29.11.2021 13:35
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Это правильно. Ибо у нас себе все, а людям закон.
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29.11.2021 13:34 Ответить
З роіською треба діяти по росіски. Лупити кувалдою.
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29.11.2021 13:35 Ответить
И если за ВСЕ в стране надо Платить. то зачем платить налоги? Содержать ДУС, ЛП, КМ, Раду и прочую армию упырей чиновников?! Только армию, Мчс и полицию .
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29.11.2021 13:35 Ответить
"Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава."
Давно пора убрать подчёркнутое как ширму для упырей.
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29.11.2021 15:13 Ответить
Ещё один "помощник" .
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29.11.2021 13:36 Ответить
Держава це влада і якщо вона злочинна, то іде лісом зі своїми законами.
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29.11.2021 13:38 Ответить
В Украіні злочинна , фсбшна влада та антиукраінська , от і маємо те що маємо , поки що 😒
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29.11.2021 13:38 Ответить
Директорка Інституту масової інформації заступилась за Бутусова

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заступилася за журналіста та головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова після того, як щодо нього Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження.



Понеділок, 29 листопада 2021, 12:46



Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили - "на ходу придуманими".
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29.11.2021 14:48 Ответить
так само говорили під час Майдану у 2014 році . . . а ворог чекає щоб захопити Київ - ВР з Зе-депутатами і прийняти закон з зеленими депутатами щоб розпустити на усі боки області України . . .
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29.11.2021 13:39 Ответить
Сказано вірно, в нас ворожа до українців і держави влада і прикро, але і ті спецслужби, які мають за цим дивитися служать виключно владі. В всі вони не мовчать, а тупо ще і брешуть.
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29.11.2021 13:40 Ответить
А хто вирішуватиме , злочинець держава чи ні ? Ну-у , щоб мати право не дотримуватись законів . І яких саме законів можна буде в такому випадку не дотримуватись ? Наприклад , держава вигадала закони які забороняють красти , вбивати , ґвалтувати , дотримуватись ПДР.
Шото цей Грозев не те меле . Аферист однозначно .
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29.11.2021 13:43 Ответить
Загалом згоден з Вами, але Грозев пояснив - "можна шукати докази в будь-який спосіб"
Наприклад, якщо купка лайна зробить державну таємницю з рівня IQ зе, то розкрити це - порушення закону, але закону злочинців і покидьків.
Тож в цьому випадку правий Грозев!
Побажаємо 73 дупоголовим діарею під час виборів: або до дільниці не дійдуть, або люди зможуть їх пізнати по смороду.
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29.11.2021 14:15 Ответить
Грозев сказал,что европейские правоохранительные органы должны работать только в рамках закона и в которых соблюдается их выполнение. Это и есть демократия в действии. Авторитарным обществам это не свойственно.Из-за этого и реформы идут у нас или очень медленно, или стоят на месте,чтобы принятыми законами усилить авторитаризм власти. Поэтому работа Грозева - есть помощник для защиты Европы от проникновения авторитаризма в Европу.
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29.11.2021 14:16 Ответить
Якщо прочитати заголовок і текст повністю, то йдеться не про вічні і/або морально зрозумілі закони, а виключно про "закони, які ВИГАДАЛА злочинна держава".
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29.11.2021 14:21 Ответить
Ст 5 вони розуміють так.

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29.11.2021 13:45 Ответить
"...когда этим враньем практически лишают возможности использовать уже накопленные плоды операции. Там сотни признаний, сотни документов с расписанием цепочки командования, с признанием участия российских войск в других конфликтах в мире, которые не признаются военными преступлениями. Некоторые из них даже могут нести важные свидетельства для дела MH17.
Непризнание существования этой операции имеет такую цену: государство не могло поделиться этой информацией с другими службами и правоохранителями. Для меня это является самым большим моральным преступлением Офиса президента за последние 12 месяцев."

https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
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29.11.2021 14:15 Ответить
Это из разряда, был ли прав Шарапов, когда подкидывал Кирпичу кошелек.
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29.11.2021 14:18 Ответить
Тут про гаманець, який підкидає законослухняним громадянам злочинна держава.
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29.11.2021 14:23 Ответить
Жиглов...
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29.11.2021 14:28 Ответить
Есть такое дело.
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29.11.2021 15:15 Ответить
Я бы даже сказал Жеглов.
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29.11.2021 15:16 Ответить
Неплохо сказано...
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29.11.2021 14:18 Ответить
- А как вы считаете, есть агентура Российской Федерации в высших эшелонах украинской власти?
- Я могу сказать, что агентура есть на средних и на низких уровнях точно. Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, привлекают, покупают офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы. Другие - еще нет. Амбиций у них и денег есть намного больше. Поэтому они точно попытались это сделать и на более высоком уровне. У нас доказательств этого пока нет. Но сегодня нет доказательств, а через год, может быть, будут. Помните вашего генерала, которого арестовали, кажется, полтора года назад? Шайтанов, да?
- Да.
- Мы после его ареста нашли во взломанной почте ФСБ план 2014 года - как его вербовать и что он сам предложил себя в 2014-м. То есть это мы нашли. Да, может, слишком поздно, но нашли. Поэтому если есть "кроты" на высоком уровне, то информация о них рано или поздно выйдет на свет.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
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29.11.2021 14:19 Ответить
А ЦЕ ЩДО "ВИНИ ВЛАДИ ПОРОХА ЩОДО ПІДРИВІВ СКЛАДІВ З ************"- одна з любімих фішєк ЗЕ-ПРислуг

- Христо, каким-нибудь расследованием по Украине вы сейчас занимаетесь?
- Да. Есть расследование, которое долго идет, - по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе. Проблема в том, что в других странах мы видим, как группа, которая организовала взрывы, [легально] переходит через госграницу, а в Украину они (мы уже смогли обнаружить на границе с российской стороны), скорее всего, переходили нелегальным способом. Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы.

https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
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29.11.2021 14:24 Ответить
У нас держава злочинець вже сто років.Тільки назва змінилась,система та сама.
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29.11.2021 14:25 Ответить
сказано коротко і думка правильна
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29.11.2021 14:46 Ответить
Если расследователи находят неопровержимые доказательства преступлений против личности, тем более человечности определенными государствами - должен обязательно работать механизм неотвратимости наказания , мировое сообщество должно применять самые жестокие меры наказания.К сожалению мирового сообщества нет, как и нет принципа неотвратимости наказания ( ООН- организация государств террористов и убийц. Сейчас в мире хаос и власть денег. Китай - уважаемое государство , только во времена культурной революции уничтожено около 100млн человек, Россия - главный мировой террорист( правонаследница СССР),с 1917 года уничтожено не менее, С Корея, Камбоджа и далее - кого нибудь из них наказали? Получается парадокс - самая христианская страна, самая человечная и достойная- бывшая фашистская Германия , она до сих пор искренне раскаивается, сожалеет, выплачивает жертвам. Германию наказали и осудили. С гораздо более страшной,дикой и звериной страной целуются и ,, выражают озабоченность,, Из нищего Китая сделали монстра- он ещё себя покажет. Отсутствие принципа неотвратимости наказания уничтожит мир, без него теряется смысл человеческого сосуществования - как минимум мы должны превратиться в зверей и ими быть.....Все безнадежно.
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29.11.2021 14:48 Ответить
колись у кінці 30 років НКВД завербувало 5 бритів, і назвали їх "кембріджською пятіркою". До цього часу ними на болотах хвастаються. Але ніколи з боліт не доноситься як все ж таки була провалена ця пятірочка. Вся пятірочка була кольорова. Один з них пішов у НьюЙорку в бар для голубих і його там побили, поліція затримала, склали протокол. Філбі, старший серед них, вирішив з Гувером ФБР, що ті не будуть шуміти, бо Гувер сам був кольоровий. Однак у Англії це було криміналом. Маклін не хотів вертатись, злякався і втік в СРСР ще з одним, Внутрішнє розслідування таки вийшло на Філбі, однак прямих доказів не було. його відправили спецкором в Бейрут, однак в 1963 році одна дама, яку він вербував до війни таки не втрималась і розказала про все.

ну а шпигуни в ОПі таки сам і себе викрили. Там зібрались шпигуни і розвідники. От і все
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29.11.2021 15:11 Ответить
Все верно, если государство преступник, то любой гражданин может делать все, что угодно. Для того, чтоб судить государство, суда нет, для расследований нет прокуратуры, так что все желающие могут судить любое государство, приговаривать к наказанию и исполнять наказание, типа грабить казну, например. В Украине таких судей половина населения.
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29.11.2021 16:47 Ответить
зеля - пдр безродный, неукраинец по духу, волной говна, случайно, по воле бенибогов и одураченых дебилов, вынесенный на поверхность международной политики - комиссар Шариков.. оно - ничто и зовут его никак...
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29.11.2021 17:21 Ответить
Христо Грозєв, спасиб.
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29.11.2021 18:09 Ответить
Всё правильно сказал. Только зачем нормальному человеку обниматься с мерзким презервативом?
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30.11.2021 14:04 Ответить
 
 