"Когда государство - преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало", - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, как ему удалось создать собственный расследовательский проект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
Одним из важных факторов Грозев назвал смелость пробовать вещи, которые другие пробовали и у них не получалось.
"Понимание, что можно еще что-то сделать, чего разведка, полиция, прокуроры не могут сделать. Это понимание, что есть дырки в системе, что они из лени или невозможности, например, пересекать границы… Я всегда говорю, что одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы – это то, что они могут работать только по букве закона. И из-за того, что есть понятие суверенности правовых систем, когда государство нарушает международное право, ему нельзя ничего сделать. То есть когда Россия совершает убийства или организует взрывы складов, единственное, что им удается, – это задать вопрос России: "Вы это сделали?" И получают ответ: "Нет, это не мы". И все закрывается на этом", – отметил журналист.
По его словам, именно это позволило расследователям найти свою нишу – можно искать доказательства любыми средствами.
"Когда государство – преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало. Так что, может быть, это смелость пробовать то, что другие не пробовали. Это одна из причин. Вторая – отсутствие лени. То есть когда человек работает с девяти до пяти и работа требует разрешить какой-то казус или преступление, то это одно дело. А когда это твое хобби, ты можешь и вечер, и выходной, и каникулы посвятить этому. Это дает намного больше возможностей решить такой казус. Ведь чтобы его решить, ты должен его понять. А чтобы понять, ты должен держать в голове все эти факты постоянно, а не только приходить на работу и смотреть, что было. И вот, я думаю, многие из нас именно этим и занимаются. Поэтому получается", – рассказал Грозев.
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Давно пора убрать подчёркнутое как ширму для упырей.
Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заступилася за журналіста та головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова після того, як щодо нього Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження.
Понеділок, 29 листопада 2021, 12:46
Вона назвала саме провадження проти журналіста Юрія Бутусова фарсом, а статті, за якими його відкрили - "на ходу придуманими".
Шото цей Грозев не те меле . Аферист однозначно .
Наприклад, якщо купка лайна зробить державну таємницю з рівня IQ зе, то розкрити це - порушення закону, але закону злочинців і покидьків.
Тож в цьому випадку правий Грозев!
Побажаємо 73 дупоголовим діарею під час виборів: або до дільниці не дійдуть, або люди зможуть їх пізнати по смороду.
Непризнание существования этой операции имеет такую цену: государство не могло поделиться этой информацией с другими службами и правоохранителями. Для меня это является самым большим моральным преступлением Офиса президента за последние 12 месяцев."
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
- Я могу сказать, что агентура есть на средних и на низких уровнях точно. Мы в наших расследованиях видим, как ФСБ и ГРУ готовят, привлекают, покупают офицеров, включая генералов. Некоторые из них уже арестованы. Другие - еще нет. Амбиций у них и денег есть намного больше. Поэтому они точно попытались это сделать и на более высоком уровне. У нас доказательств этого пока нет. Но сегодня нет доказательств, а через год, может быть, будут. Помните вашего генерала, которого арестовали, кажется, полтора года назад? Шайтанов, да?
- Да.
- Мы после его ареста нашли во взломанной почте ФСБ план 2014 года - как его вербовать и что он сам предложил себя в 2014-м. То есть это мы нашли. Да, может, слишком поздно, но нашли. Поэтому если есть "кроты" на высоком уровне, то информация о них рано или поздно выйдет на свет.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
- Христо, каким-нибудь расследованием по Украине вы сейчас занимаетесь?
- Да. Есть расследование, которое долго идет, - по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе. Проблема в том, что в других странах мы видим, как группа, которая организовала взрывы, [легально] переходит через госграницу, а в Украину они (мы уже смогли обнаружить на границе с российской стороны), скорее всего, переходили нелегальным способом. Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы.
https://gordonua.com/publications/grozev-v-kremle-est-spisok-smerti-1582946.html
ну а шпигуни в ОПі таки сам і себе викрили. Там зібрались шпигуни і розвідники. От і все