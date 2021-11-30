Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину, - Минздрав
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Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения на Родину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявили участники селекторного совещания с президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.
Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры по предотвращению заражения граждан Украины этим штаммом коронавируса. В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.
"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Минздрав отметил, что находящиеся на территории указанных стран украинцы должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.
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Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.
"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.
При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.
Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.
Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.