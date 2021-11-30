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Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину, - Минздрав

Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения на Родину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявили участники селекторного совещания с президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры по предотвращению заражения граждан Украины этим штаммом коронавируса. В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Минздрав отметил, что находящиеся на территории указанных стран украинцы должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

Читайте также: На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не зафиксирован, – Ляшко. ВIДЕО

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Топ комментарии
+6
вы им сейчас весь мозг взорвете, в методичках плана отхода нет.
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29.11.2021 13:57
+5
А причем тут антивакцинаторы? Исходя из того, что сейчас без сертификата никуда не уедешь, то можно предположить, что разносчики этого штамма имею сертификат вакцинации. Так что проваксеры, ау!
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29.11.2021 13:55
+3
Готов отказаться и от госпитализации и кислорода только в обмен на снятие с меня всех этих дебильных ограничений. Кстати, Вы в курсе какой процент выживаемости после ИВЛ? Будете сильно неприятно удивлены.
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29.11.2021 14:00
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Антивакцинаторы , ау !
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29.11.2021 13:49 Ответить
А причем тут антивакцинаторы? Исходя из того, что сейчас без сертификата никуда не уедешь, то можно предположить, что разносчики этого штамма имею сертификат вакцинации. Так что проваксеры, ау!
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29.11.2021 13:55 Ответить
вы им сейчас весь мозг взорвете, в методичках плана отхода нет.
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29.11.2021 13:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
антивакс и кремлевский памперс сранник, как всегда пишет по методичке, и в основном чушь. Как раз эти то страны и пускают к себе без вакцинации. С твоими средневековыми взглядами на вакцины- как раз и жить там, в первобытнообщинном строе, там где вакцинироваться не заставляют. А то Билл Гейтс тебе чипирует!!!!)))))
А то что насрано у тебе в голове всякими *******-так для тебя это нормально, тебе же нравится.
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29.11.2021 16:45 Ответить
Откажись , если что от кислорода . Поможешь бедному "проваксеру" .
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29.11.2021 13:57 Ответить
Готов отказаться и от госпитализации и кислорода только в обмен на снятие с меня всех этих дебильных ограничений. Кстати, Вы в курсе какой процент выживаемости после ИВЛ? Будете сильно неприятно удивлены.
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29.11.2021 14:00 Ответить
Отказывайся . Большая очередь на кремацию .
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29.11.2021 14:07 Ответить
Люди на Ивл попадают в крайней тяжести, тут нет ничего странного какой процент выживаемости на Ивл - он очень низкий
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29.11.2021 16:42 Ответить
Еще в самом начале эпидемии когда даже ипохондрики не носили маски, была опубликованна и есть здесь на цензоре (Резонанс) статья в которой реаниматолог наш обьяснил почему 90/ + пациентов с атипичной пневмонией умирают на ИВЛ. Именно такая цифра там. Это вообще никак не связано с ковидом причины совсем другие и они НИКАК не решались за время эпидемии , вообще никак. Хотя 25 инструкторов по ИВЛ можно было обучить за это время. Хотя бы по одному на область и смертность быда бы в 2-3 раз ниже. Найдите статью это начало 2020 го года
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30.11.2021 15:23 Ответить
Слава Богу, це ще не скрізь.
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29.11.2021 14:49 Ответить
Блин, не могли назвать "Омикрон Персей 8"

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29.11.2021 13:56 Ответить
Это не последний штамм. Так что не теряйте надежды.
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29.11.2021 13:56 Ответить
Виникає гостре бажання знайти ту кріоконтору і залізти в заморозку років на 5.
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30.11.2021 08:00 Ответить
шо,апять? И в новые санжары?
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29.11.2021 13:56 Ответить
Может хотя бы в Буковель?
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29.11.2021 14:02 Ответить
Смешно писец как!!! Заставить наших людей что то делать??? Это только при условии что расстреляют парочку тройку, прямо на таможне за отказ пройти самоизоляцию, вот тогда другие подумают может нахер ... А так НИХЕРА У ВАС НЕ ВЫЙДЕТ!!!
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29.11.2021 13:56 Ответить
Але їх ніхто не контролюватиме, а ті особи навряд чи свідомі, тож вірогідно вони рознесуть новий штам по всій країні.
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29.11.2021 14:04 Ответить
ВОЗ на прошедшем заседании признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Некоторые страны ввели запрет на въезд из стран Африки

Основные признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса выражаются в сильной усталости и головных болях, при этом у человека редко повышается температура или болит горло, сообщает РИА Новости.

"Подозрения, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными симптомами. Молодые люди жаловались на сильное чувство усталости, был учащенный пульс и высокая температура", - рассказала южноафриканский врач Анжелик Кутзее.

При этом, по словам специалиста, никто из заболевших не терял чувство вкуса или обоняние. Около 20 пациентов с необычными проявлениями получили положительный результат теста на ковид. Половина из них не была привита.

Предположительно, сейчас в ЮАР уже около 100 зараженных новым штаммом. Заболевшие также есть в Израиле, Австралии, Великобритании, Бельгии, Италии, Гонконге, Германии и других странах. Все случаи - завозные.

Ранее стало известно, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций. Штамм получил маркировку B.1.1.529. Специалисты предполагают, что у штамма есть генетические изменения, которые дают ему возможность противостоять существующим вакцинам, хотя окончательные выводы делать пока рано.
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29.11.2021 14:44 Ответить
Тедрос Аданом Гебреисус (амх. ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ; 3 марта 1965, Асмэра, Эфиопия) - эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии (2012-2016) где его обвиняют в сокрытии эпидемии холеры, мошенничестве и ещё в ряде преступлений, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
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29.11.2021 17:58 Ответить
Место встречи изменить нельзя, самоизоляция на Бессарабке.
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29.11.2021 15:59 Ответить
Кожен має бути готовий до чергового етапу овцинації. ЯК тільки накаже той, незрозумілого походження, тіпочєк з ВОЗу, відразу шикуватись і бігти на пункти з чудодійною рідиною. Хто пройде овцинацію 50 разів стане Дунканом МакЛаудом.
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29.11.2021 17:49 Ответить
Нові Санжари, Сезон 2, Епізод 1.
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30.11.2021 07:58 Ответить
 
 