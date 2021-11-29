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Новости Экономика
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ДТЭК (147) Гарантированный покупатель (31)

ДТЭК ВИЭ будет добиваться уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК ВИЭ будет добиваться уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями

Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, прежде всего Великобритании, где эмитированы целевые еврооблигации.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Любые попытки должностных лиц государственной компании использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия о юридических последствиях их незаконных действий. 

"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от незаконных действий по остатку средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций во время распределения средств еврооблигаций.

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Товстий і тонкий" - Гумореска Павла Глазового




Стрілись повний і худий, обидва Федоти.
Перший главком заправля, другий - без роботи.
- Я тебе, - сказав гладкий, - улаштую в главку
Сотні дві, а може, й більш будеш мати ставку
- Ні, я звик, - сказав худий, - жити скромно й просто.
З мене вистачить і сто, й навіть дев'яносто.
- Та ти що? - гукнув гладкий. - В тебе не всі дома!
Щоб одержувати сто, треба мать диплома.
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29.11.2021 14:25 Ответить
Гарантированный покупатель это преступная схема воровства из бюджета.
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29.11.2021 14:26 Ответить
Офицерская вдова?
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29.11.2021 14:31 Ответить
И правильно сделают!
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29.11.2021 14:34 Ответить
Ахметов почувствовал себя прокурором или судьёй?
А что, так можно?
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29.11.2021 18:52 Ответить
"Мазінатори", вони ж - злодії. Цим все сказано.
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29.11.2021 14:54 Ответить
Преступная схема -это КМ Украины. Для удачности аферы премьер уволил директора Гарантированного Покупателя и запугал оставшихся заместителей.
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29.11.2021 15:04 Ответить
Преступная схема- это Роттердам+ и Зеленая энергетика, которая никому в мире не нужна в таком виде, кроме украинских олигархов - мошенников.
Почему только у нас находятся идиоты, готовые из бюджета своей семьи оплачивать очередные яхты и дворцы олигархов!??
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29.11.2021 19:05 Ответить
ой ти ж глянь. даунецк поднял голову. а когда укртелеком подарили, что ж не визжал? А? А что ринад махмедов не расскажет кто и почему принимали этот тариф. его РЫГОублюдки замутили этот тариф.
а как вам ротердам+ вместе со свинорылим поросшенкой? А?
ринад от бабла не лопнет?
А теперь ему задержали и визжит как свинья, когда сам не платил то "у миня в сердце даунбас"
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29.11.2021 15:08 Ответить
Переводы ГП ДТЭКУ блокируют банки по приказу КМУ. Банк Ощадный возвратил обратно на счета ГарПока переводы на суммму 3 млд гривен.
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29.11.2021 15:16 Ответить
Гнать олигархов надо, а не народные деньги им дарить!
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29.11.2021 19:06 Ответить
 
 