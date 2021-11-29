ДТЭК ВИЭ будет добиваться уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями

Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, прежде всего Великобритании, где эмитированы целевые еврооблигации.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Любые попытки должностных лиц государственной компании использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.

ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия о юридических последствиях их незаконных действий.

"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от незаконных действий по остатку средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций во время распределения средств еврооблигаций.