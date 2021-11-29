ДТЭК ВИЭ будет добиваться уголовной ответственности для всех причастных к махинациям с "зелеными" еврооблигациями
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Компания ДТЭК ВИЭ будет добиваться привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших незаконные действия со средствами целевых еврооблигаций, как на территории Украины, так и в юрисдикции иностранных государств, прежде всего Великобритании, где эмитированы целевые еврооблигации.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Любые попытки должностных лиц государственной компании использовать подлежащие выплате предприятиям ДТЭК ВИЭ средства в размере 3,04 млрд грн. не по целевому назначению будут расцениваться как действия, имеющие признаки злоупотребления служебным положением, препятствования законной хозяйственной деятельности предприятий ДТЭК ВИЭ и их умышленной дискриминации", - говорится в заявлении.
ДТЭК ВИЭ официально уведомил должностных лиц госпредприятия о юридических последствиях их незаконных действий.
"ДТЭК ВИЭ призывает руководство ГП "Гарантированный покупатель" воздержаться от незаконных действий по остатку средств, полученных от размещения целевых "зеленых" еврооблигаций", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций во время распределения средств еврооблигаций.
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Стрілись повний і худий, обидва Федоти.
Перший главком заправля, другий - без роботи.
- Я тебе, - сказав гладкий, - улаштую в главку
Сотні дві, а може, й більш будеш мати ставку
- Ні, я звик, - сказав худий, - жити скромно й просто.
З мене вистачить і сто, й навіть дев'яносто.
- Та ти що? - гукнув гладкий. - В тебе не всі дома!
Щоб одержувати сто, треба мать диплома.
А что, так можно?
Почему только у нас находятся идиоты, готовые из бюджета своей семьи оплачивать очередные яхты и дворцы олигархов!??
а как вам ротердам+ вместе со свинорылим поросшенкой? А?
ринад от бабла не лопнет?
А теперь ему задержали и визжит как свинья, когда сам не платил то "у миня в сердце даунбас"