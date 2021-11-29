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Убийство на охоте: смертельное ранение полицейскому нанес начальник одного из райуправлений ГСЧС, начато уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Убийство на охоте: смертельное ранение полицейскому нанес начальник одного из райуправлений ГСЧС, начато уголовное производство

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи с. Майское Городнянской территориальной громады Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Четвертого следственного отдела с дислокацией в г.Чернигове территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Ход расследования областной прокуратурой взят на контроль.

Также читайте: В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского

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Топ комментарии
+19
Водка, охота, мусора и чинуши - гремучая смесь...
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29.11.2021 14:12
+15
вертолет ГСЧС не прибыл эвакуировать раненого копа в больницу, т.к. был занят на другом более важном мероприятии....
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29.11.2021 14:38
+12
Нет слов . Огненная вода ? Как на "охоте" без этого ? С лосём спутали ?
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29.11.2021 14:15
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Водка, охота, мусора и чинуши - гремучая смесь...
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29.11.2021 14:12 Ответить
вертолет ГСЧС не прибыл эвакуировать раненого копа в больницу, т.к. был занят на другом более важном мероприятии....
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29.11.2021 14:38 Ответить
"Без Начальників Не Можна" - Павло Глазовий






Що б про нас не говорили, що б там не казали,
А по кількості начальства всіх ми перегнали.
Є начальники над тими, що обід готують.
Є над тими, що дороги в місті асфальтують.
Є начальники над тими, що залізо плавлять.
Є начальники над тими, що олію давлять.
Є начальники над тими, що в цехах працюють.
Є над тими, що в ансамблях гопака танцюють.
Є над тими, які грають на віолончелях.
Є над тими, які крутять дітей в каруселях.
Є начальники над тими, що ставлять фонтани.
Є начальники над тими, що пишуть романи.
Є усюди - в родбудинках і на кладовищі.
Є над кожним начальником начальники вищі,
Як над кожним офіцером є ще й генерали.
По кількості начальників ми всіх перегнали.
Все це можна закруглити думкою ясною,
Але знайте, що начальство є і наді мною.
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29.11.2021 14:57 Ответить
На кого охотились того и подстрелили...
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29.11.2021 14:14 Ответить
Нет слов . Огненная вода ? Как на "охоте" без этого ? С лосём спутали ?
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29.11.2021 14:15 Ответить
началось?
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29.11.2021 14:18 Ответить
Хіба дорого коштує нормально вдягнутись? Дичина в більшості не розрізняє кольорів, їй той камуфляж пофіг.
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29.11.2021 14:18 Ответить
так би їх зразу валили, а в камуфляжі хоч якісь шанси є
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29.11.2021 14:24 Ответить
Панські розваги.
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29.11.2021 14:21 Ответить
"... проводять слідчі Четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві"
дуже важливе уточнення! Відразу все стає зрозумілим.
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29.11.2021 14:22 Ответить
Прекрасная развязка для любителей пострелять в живое существо для удовольствия, ради развлечения, для самоутверждения, упиваясь безнаказанностью. Всем охотникам желаю подобного финала охоты. Один в землю, второй - на нары. Браво. Занавес.
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29.11.2021 14:23 Ответить
вы за меня написали примерно то что я хотел и думаю....пофиг никого не жалко их этих горе убийц охотников.... пофиг на всех...((сколько таких случаев на охоте . сосед соседа отец сына, друг товарища и так далее ...жизнь жестока среди людей и животных....убивать животных ради пожрать и развлечений и трофеев просто дикость... (можно сказать про скотобойни....но так устроено что ...это жесть тоже .но то другая история уже...((
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29.11.2021 14:29 Ответить
Всегда замечал что защитники животных ненавидят людей
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29.11.2021 14:35 Ответить
Животные чисты в своих помыслах и не лицемерят в отличии от людей…
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29.11.2021 15:45 Ответить
Людьми сложно назвать существ, убивающих диких животных ради развлечения. Что бы не кукарекали об этом свнсбк под прокси.
Этот мусор уже не убьет зверушек.
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29.11.2021 16:35 Ответить
Дружно сказали лицеміри-м'ясоїди. Чи по-вашому курятина та свинина не дереві росте??
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29.11.2021 17:22 Ответить
для них курятину делают на Малой Арнаутской из картона и комбокормов
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29.11.2021 21:10 Ответить
майже законний відстріл *(неугодних)* а срерйозно, тоце все тому що п,яні або вмазані. палят на слух та хитання гілок.поводяться зізброєю як мокші з балалайками.
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29.11.2021 14:24 Ответить
Представляю как они будут цапаться внутри своего кубла кто прав кто виноват. На уши друг другу не сядешь как посторонним вне системы. Тут все друг другу родственники, кумы и тести.
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29.11.2021 14:26 Ответить
Та чи це вперше.
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29.11.2021 14:32 Ответить
ПРО РІДНУ МІЛІЦІЮ
Й ЧУЖУ АМУНІЦІЮ

Телевізор бубонить,
Радіо мовляє,
Як міліція живе
Й сили укріпляє.
Щоб підвищити престиж
Рідної міліції,
З-за кордону навезли
Гору амуніції.
Як поткнуться на майдан
Кляті демонстранти,
То вона покаже їм
Всі свої таланти.
Нині хлопці-молодці
Мають дубиняки,
У середину яких
Вперто залізяки.
Причандалля то таке
Хитре і дотепне,
Що по черепу огрій -
Він, як диня, репне.
Доторкнешся тим кийком
До якоїсь бабці, -
Забирай і узувай
У біленькі тапці.
А чого ж вона прийшла
З дідом - ветераном?
А чого вони кричать,
Що їм жить погано?
Дай старому по горбу
За слова зухвалі,
Повитрушуй з піджака
Бойові медалі!
А підвернеться студент -
Хряпни і студента,
Хай свій уряд поважа,
Раду й президента,
А не тицяє плакат
Під носи та в очі,
Що стипендія мала,
Що він їсти хоче.
А на тих, що наплюють
На кийки й штахети,
В охоронців нині є
Грізні водомети,
Що під натиском страшним
Будуть воду лити
Так, що струменем слона
Можна повалити.
Отакі тепер у нас
Охоронні сили.
Отакої молодцям
Зброї накупили!
Скільки пенсій трудових
Відняли для того,
Щоб придбати інвентар
Рівня світового!
Як же треба свій народ
Міцно так любити,
Щоб брандспойтом поливать
І кийками бити!
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29.11.2021 14:34 Ответить
Заборонити потрібно цю розвагу для неповноцінних дегенератів,хочеш кабанчика-візьми ніж та вполюй,якщо зможеш.
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29.11.2021 14:37 Ответить
В Харькове "заминировали" шесть школ: всех учеников эвакуировали

В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице

ОХ УЖ ЭТО ХАРЬКОВ - город -ПРовокаторов
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29.11.2021 14:52 Ответить
скорей всего без водки в дупль не обошлось....печально соболезенования.... сколько таких случаев сотни за год-- а выводов никаких... помню в годы моей студенческой эпохи середина 80 годов после смерти брежнева Командующий Одесским округом Грачев (ТОТ САМЫЙ будущий Министр Обороны РФ) прокурор военного округа военного гарнизона зампред гарнизонного военного трибунала начальники военных кафедрнр и замполиты в том числе моего универа - на охоте так нажрались- что при белом свете приняли УАЗ с солдатиком за рулем за ЛОСЯ!!!!!! и расстреляли "дружественным огнем" с десятка стволов картечью.. странно что УАЗ не взорвались бензобаки а их два.. солдат в решето правда голова чудом оказалась целая..... но хоронили в цинковом гробу.. замяли дело.... как будто ничего и не было.... а сколько на охоте убивают типа нечаянно- а на деле киллер выполняет свою работу.... Кушнарева еще помнят? как его зачистили и по приказу кого??!!
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29.11.2021 14:53 Ответить
Охота - значительно больший грех, чем у наемного убийцы. Поэтому судьба каждого охотника и его родных очень печальна. Убийство беззащитных творений Божьих - самый большой грех.
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29.11.2021 14:59 Ответить
Районная шваль тоже мнит себя барчуками. Охотники,блеать.
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29.11.2021 14:59 Ответить
Як начальство- так і мисливець.
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29.11.2021 15:04 Ответить
чим ще поліцаям займатися
як не стріляти оде іншого
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29.11.2021 15:09 Ответить
Почему когда мелкое ДТП полиция все равно вынимает Драгер и замеряет промилле бухла в крови и пишут в прессу сколько было? А тут тишина. Я почти уверен что там все были синие.... И да, пора уже перестать убивать животных. Хотят пострелять, пусть едут в АТО , там полно тварей...
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29.11.2021 15:16 Ответить
Идёт охота на ментов ,идёт охота ,на серых хищником ,матёрых и щенков ...
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29.11.2021 15:19 Ответить
Возможно решили проверить ,действительно ли мусора безмозглые или брехня ...
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29.11.2021 15:21 Ответить
Мне всегда было непонятно, зачем эти "охотники" на пьянку с собой еще и ружья берут.
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29.11.2021 15:35 Ответить
Любителям выпить нечего было кушать и они пошли убивать диких животных.
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29.11.2021 16:07 Ответить
У нас кабаны и койоты считаются pest - вредителями - перекапывают поля, убивают скот.
Их можно по закону стрелять без лицензии круглый год, фермеры кто сами а кто приглашает помочь. Городским говнюкам либералам чистоплюям этого конечно не понять
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29.11.2021 21:25 Ответить
У вас и с индейцами также поступили, всех перестреляли, а кто жив остался, тех в резервации загнали.
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30.11.2021 13:24 Ответить
Похер на обоих. И один, и второй убийцы.
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29.11.2021 16:33 Ответить
Даже как-то радостно на душе , один уже поплатился, другого посадят !

Чудесно поохотились … 😁👍
Так и надо!
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29.11.2021 16:48 Ответить
Перепутать человека с зайцем во время охоты.....так это не впервые, такое часто случается. Из громких,лет 15 назад(не помню) Евгения Кушнерова завалили ...случайно.
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29.11.2021 16:46 Ответить
 
 