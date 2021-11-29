Убийство на охоте: смертельное ранение полицейскому нанес начальник одного из райуправлений ГСЧС, начато уголовное производство
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При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября 2021 года, вблизи с. Майское Городнянской территориальной громады Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте. От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации Черниговской областной больницы.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Четвертого следственного отдела с дислокацией в г.Чернигове территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.
Ход расследования областной прокуратурой взят на контроль.
Пожалуйста, подождите...
Що б про нас не говорили, що б там не казали,
А по кількості начальства всіх ми перегнали.
Є начальники над тими, що обід готують.
Є над тими, що дороги в місті асфальтують.
Є начальники над тими, що залізо плавлять.
Є начальники над тими, що олію давлять.
Є начальники над тими, що в цехах працюють.
Є над тими, що в ансамблях гопака танцюють.
Є над тими, які грають на віолончелях.
Є над тими, які крутять дітей в каруселях.
Є начальники над тими, що ставлять фонтани.
Є начальники над тими, що пишуть романи.
Є усюди - в родбудинках і на кладовищі.
Є над кожним начальником начальники вищі,
Як над кожним офіцером є ще й генерали.
По кількості начальників ми всіх перегнали.
Все це можна закруглити думкою ясною,
Але знайте, що начальство є і наді мною.
дуже важливе уточнення! Відразу все стає зрозумілим.
Этот мусор уже не убьет зверушек.
Й ЧУЖУ АМУНІЦІЮ
Телевізор бубонить,
Радіо мовляє,
Як міліція живе
Й сили укріпляє.
Щоб підвищити престиж
Рідної міліції,
З-за кордону навезли
Гору амуніції.
Як поткнуться на майдан
Кляті демонстранти,
То вона покаже їм
Всі свої таланти.
Нині хлопці-молодці
Мають дубиняки,
У середину яких
Вперто залізяки.
Причандалля то таке
Хитре і дотепне,
Що по черепу огрій -
Він, як диня, репне.
Доторкнешся тим кийком
До якоїсь бабці, -
Забирай і узувай
У біленькі тапці.
А чого ж вона прийшла
З дідом - ветераном?
А чого вони кричать,
Що їм жить погано?
Дай старому по горбу
За слова зухвалі,
Повитрушуй з піджака
Бойові медалі!
А підвернеться студент -
Хряпни і студента,
Хай свій уряд поважа,
Раду й президента,
А не тицяє плакат
Під носи та в очі,
Що стипендія мала,
Що він їсти хоче.
А на тих, що наплюють
На кийки й штахети,
В охоронців нині є
Грізні водомети,
Що під натиском страшним
Будуть воду лити
Так, що струменем слона
Можна повалити.
Отакі тепер у нас
Охоронні сили.
Отакої молодцям
Зброї накупили!
Скільки пенсій трудових
Відняли для того,
Щоб придбати інвентар
Рівня світового!
Як же треба свій народ
Міцно так любити,
Щоб брандспойтом поливать
І кийками бити!
В Харькове правоохранители проверяют данные о минировании шести школ
Дети школ находятся на улице
ОХ УЖ ЭТО ХАРЬКОВ - город -ПРовокаторов
як не стріляти оде іншого
Их можно по закону стрелять без лицензии круглый год, фермеры кто сами а кто приглашает помочь. Городским говнюкам либералам чистоплюям этого конечно не понять
Чудесно поохотились … 😁👍
Так и надо!