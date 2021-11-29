С сегодняшнего дня на портале "Дія" стали доступны 7 новых социальных услуг: среди нововведений - оформление субсидии и назначение пенсии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Теперь оформить субсидии, назначить или перечислить пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже можно онлайн в "Дії".
Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, только что презентовали 7 новых социальных услуг. Кроме того, партнеры презентовали программу доступности и безбарьерности, созданную по международным стандартам. Ведь цель команды Минцифры сделать цифровые сервисы максимально доступными для всех украинцев, в частности, людей с инвалидностью и людей старшего возраста.
"Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦПАУ, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале "Дія" и подписать своим КЭП. 30 мин на заполнение заявления в удобное для вас время. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у вас в течение года ничего не изменилось", - отметил Федоров.
Справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписку из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера можно также получить онлайн — через портал "Дія". Они являются одними из самых востребованных в Украине и ежегодно их выдают около 3 млн. Нужны при оформлении на работу, для назначения пенсии, при начислении больничных, назначении пособия по безработице. Здесь инструкция: https://youtu.be/o4Vp-SCgfZE.
"Дія" уже стала инструментом здоровой коммуникации между человеком и государством. И ее безопасность – наш приоритет. Продолжаем строить цифровое государство и запускать удобные онлайн услуги для украинцев.
Вместе со мной социальные услуги представили:
Марина Лазебная, Министр социальной политики
Дафина Герчева, Постоянный представитель ПРООН в Украине
Сесилия Круна, Советник, руководитель направления поддержки реформ Посольства Швеции в Украине
Клод Вильд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине
Виктор Лях, Президент Фонда Восточная Европа
Даниил Молчанов, руководитель проекта международной технической помощи USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Также министр отметил, что проекты реализует Министерство цифровой трансформации Украины при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки "Дія"), внедряемая UNDP Ukraine / ПРООН в Украине при поддержке Швеции, Программа EGAP Фонд Восточная Европа, финансируемая правительством Швейцарии, и при поддержке проекта USAID/UK aid TAPAS Project/Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах и Академии электронного управления Эстонии в рамках проекта EU4DigitalUA: "Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность".
Пожалуйста, подождите...
Муж с женой поругались, пока муж спал, жена взяла его телефон, зашла в Дию, развелась с ним, и выписала его из квартиры )
Человек ко многому привычный. И ко многому готовый. Мой ахриневатор сделан из армированного закаленного наноуглеродного железобетона и сломать его практически невозможно.
Но этой власти это удается каждый божий день.
Каждый день мой охреневатор падает вниз из позиции, из которой, казалось бы, упасть уже невозможно.
ДБР открыло на Юрій Бутусов уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны.
Перечитайте эту строчку еще раз.
С первого её сложно понять.
Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому.
Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать.
Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - пиз-дец.
Больше тут и нечего говорить.
Но. Владимир Александрович.
Пару слов для Вас у меня все же есть.
Это агония, Владимир Александрович.
Хужe того. Это ошибка.
Возьмите себя в руки.
Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому.
И, главное, осознать это.
Что Вы - не просто лох какой-то.
А Президент восьмой год ведущей войну страны.
Ну, так уж вот получилось.
К сожалению.
Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан.
Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья.
Досидите оставшиеся два с половиной года.
Пожалуйста.
Я Вас прошу.
И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон.
И все будут счастливы.
И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо.
И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента.
И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши.
И Украина вздохнет поспокойнее.
Это не сложно.
Нужно только лишь одно.
Записывайте свои видеоролики.
И всё.
И ничего больше руками не трогайте.
Не надо ни пресс-конференций. Ни заседаний РНБО. Ни антиолигархических законов. Ни встреч с МВФ. Ни интервью иностранным СМИ. Ни уголовных дел. Ни разговоров с Трампом. Ни новых назначений.
Вообще ничего.
Потому, что каждое открытие Вашего рта обходится Украине очень дорого. В самом прямом смысле этого слова. Обрушениями котировок облигаций и ураганными убытками.
Возьмите вертолет. Летите в Синегору. Купайтесь там. Катайтесь на лыжах. Делайте селфи. Ходите в спортзал. Наслаждайтесь жизнью.
Заведите ферму со страусами, наконец.
Летайте в Киев хоть каждый божий день. Черт с ним, с этим вертолетом-то уже.
Но только, бога ради, ничего не делайте больше, а.
Не выводите людей на улицы.
Не нужно это сейчас.
Никому.
Ваш Дед.