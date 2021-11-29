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Новости Экономика
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Укрзализныця (1222) вагоны (112) Каленков Александр (46)

Бизнес заинтересован в строительстве новых грузовых вагонов, но не ценой создания транспортного коллапса, – эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бизнес заинтересован в строительстве новых грузовых вагонов, но не ценой создания транспортного коллапса, – эксперт

Бизнес заинтересован в модернизации Укрзализныци. Но одномоментное списание десятков тысяч вагонов по возрасту приведет к коллапсу на железной дороге, нельзя допустить.

Кроме того, сейчас УЗ следует инвестировать средства в обновление локомотивов и инфраструктуру. Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков  в колонке для Интерфакс-Украина, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры ограничить эксплуатацию грузовых вагонов по возрасту, а не техническому состоянию.

"Инфраструктура УЗ изначально была рассчитана на перевозку более 1 млрд тонн грузов в год, но сейчас она работает лишь на треть от своего потенциала. Мы прекрасно понимаем: износ путей, подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры огромен. Одни только локомотивы изношены на 90%", - отметил Каленков.

По его словам, именно с обновления локомотивов необходимо начинать модернизацию УЗ, поскольку их нехватка уже серьезно сказалась на эффективности ее работы: оборот вагонов за последние месяцы упал на 20%. То есть, для перевозки одного и того же количества грузов уходит на 20% больше времени, и в процессе задействованы на 20% больше вагонов. Эксперт подчеркнул: обновлять вагонный парк УЗ также нужно, но не путем резкого списания десятков тысяч вагонов, пригодных для эксплуатации.

"Проектом приказа МИУ предлагается отправить на металлолом 43% вагонного парка. Это 75 тысяч действительно "немолодых", но отремонтированных и исправно служащих вагонов. Вместо них планируют закупать новые, зарядив огромными деньгами владельцев нескольких вагоностроительных заводов", - написал Каленков. Он подчеркнул, такое решение приведет к коллапсу перевозок железной дорогой, а также резкому росту транспортных расходов и увеличению цены товаров для конечного потребителя. В частности, в России принятие аналогичного решения привело к увеличению стоимости пользования вагонами РЖД в 4 раза.

"Просчитать последствия этой инициативы несложно: в результате списания вагонов по возрасту будет создан искусственный дефицит и стоимость пользования вагонами возрастает в разы. Это увеличит себестоимость всех перевозимых грузов. В некоторых случаях заплатит конечный потребитель, а там, где цену нельзя переложить, это ухудшит конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках. Экспорт зерна, металла и руды сократится, туда же, вниз устремятся валютные поступления и налоги в бюджет. Это все также приведет к резкому сокращению рабочих мест в реальном секторе экономики", - объяснил Каленков.

Напомним, МИУ в рамках проекта "Большое строительство на УЗ" предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта - более 100 миллиардов гривен. Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее народный депутат, член ВСК по УЗ Константин Бондарев направил депутатское обращение к главе ВСК по УЗ Юлии Гришиной с просьбой рассмотреть инициативу по списанию вагонов на очередном заседании ВСК, ведь этот проект МИУ может нанести УЗ колоссальный ущерб и поставить под угрозу существование стратегического предприятия.

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СИРОЖА вас рассудит!
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29.11.2021 14:38 Ответить
Лещенко что ли?) его же вроде из наблюдательного совета уволили,теперь он снова блогер на Ютубе))
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29.11.2021 19:21 Ответить
Зебаранам все до президентського напрямку, тобто - "до сраки".
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29.11.2021 14:44 Ответить
не будет зеленая власть ничего тут строить. их задача гробить.
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29.11.2021 15:00 Ответить
Нет они будут строить вагоны (технологиями середины 20 века) только за счет финансирования с бюджета , потратив 200 миллрд. Грн, как и дороги и многое другое - а не вкладывть эти средства в человеческий капитал, через образование, медицину, пенсии, все делается наодорот- стррят дом без фундамента, при этом , как минимум 30% "откатят", когда есть спрос на вагоны и частный бизнес готов вкладывать деньги, даже в УЗ но только сделайте компанию прозрачной и эмитируйте облигации, акции через биржу, как за рубежом и пойдут не дорогие деньги, так нет воровать на гос.компаниях слаже, а воровать с бюджета в двойне слаже, так это и дебилы могут делать, а вот, что бы страна становилась состоятельней сводится к одному надо не красть с бюджета, а для этого надо верховенство права для людей, включая отзыв "избранников" а не право власти банкротбанкротить страну.
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29.11.2021 16:50 Ответить
кто они будут где строить? они даже электрички заказали у лукашенки. они проведут тендер, на котором победит нужная контора. деньги разворуют, а на старых вагонах напишут "новые".
это все очередная зеленая афера.
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29.11.2021 18:41 Ответить
Согласен.
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29.11.2021 21:36 Ответить
Такая корова нужна самом! (С) Кто ж продаст УЗ? Там же нереальные потоки денег через неё проходят. Дождутся, пока всё не рухнет
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29.11.2021 21:25 Ответить
А то что Зе власть гробит согласен.
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29.11.2021 16:51 Ответить
сколько бы не инвестиривали в эту компанию, ничего не изменится, разве, что зарплаты руководства, а выполнять свои обязанности лучше не станут
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29.11.2021 19:20 Ответить
если не изменить подход, то УЗ останется кормушкой для власти, какой была на протяжении всех лет независимости
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29.11.2021 21:53 Ответить
ха.. ну вот раз заинтересован бизнес , то пускай этот бизнес для себя и за свои и строит а не с бюджета...
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29.11.2021 20:52 Ответить
Тогда, наверное, должна быть солидная скидка за использование своего вагона, нет? Просто сейчас как-то пофиг своими или узешными возить, только нафига мне тогда свой использовать?
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29.11.2021 21:23 Ответить
Не, просто забавно как на УЗ гнили вагоны 60 лет, а теперь они вдруг заметили. А возить чем будут? И да, должна быть экспертиза на техсостояние вагона, а не тупо списывать по возрасту
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29.11.2021 21:22 Ответить
кроме гнилых вагонов, задумайтесь, а насколько "гнилые" в УЗ КАДРЫ управленцев?
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29.11.2021 21:50 Ответить
 
 