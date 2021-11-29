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По "кейсу Беседина" в Англии раскрыли оффшорные махинации Суркисов, - World Soccer

Новости Цензор.НЕТ Общество

По "кейсу Беседина" в Англии раскрыли оффшорные махинации Суркисов, - World Soccer

В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо" Игоря Суркиса.

Об этом говорится в ноябрьском номере одного из самых влиятельных футбольных журналов в мире, британского World Soccer.

Перевод статьи опубликовал спортивный сайт komandaonline, передает Цензор.НЕТ.

По кейсу Беседина в Англии раскрыли оффшорные махинации Суркисов, - World Soccer 01

"Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб "Динамо" (Киев). Травма Беседина означала, что "Динамо" получило право на компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, сокращенно CPP) во время его лечения в течение примерно шести месяцев", - пишет World Soccer.

Издание уточняет, что по этой программе максимальный размер компенсации - 7,5 миллиона евро - рассчитывается как ежедневная пропорциональная компенсация, которая выплачивается максимум в течение 365 дней после первых 28 дней травмы игрока. Компенсация основана на фиксированной заработной плате футболиста. Но "кейс Беседина" (вместо компенсации. – Ред.) раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, считает World Soccer.

Также читайте: Германский KICKER рассказал, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине

"По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев. Однако его полная зарплата на самом деле намного выше. В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта же компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского "Динамо", включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта, он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине", - констатирует британское издание.

World Soccer отмечает, что офшорная схема заработной платы Беседина может остаться безнаказанной в Украине, но эта ситуация могла бы дать повод ФИФА и УЕФА более пристально взглянуть на финансирование столичного клуба.

"Однако президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сразу заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить Беседина за свой счет", - напоминает издание.

В статье World Soccer приводится комментарий украинского экономиста Сергея Фурса.

"Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с "Динамо" это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоги", - пояснил он.

Также читайте: Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд

World Soccer приходит к выводу, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом, "офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория".

"27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента "Динамо", клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских островов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. По этому соглашению "Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское "Динамо" содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, "Динамо" за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов", - сказано в материале.

Для братьев Суркисов футбол долгое время служил средством для мутной финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА, подчеркивает британское СМИ.

"И кажется, что для "Динамо" за почти три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 90-х годов. Братья Суркисы все еще сидят в VIP-ложе стадиона "Олимпийский" в Киеве и смотрят игру своего безналогового "Динамо", в окружении экс-президентов Украины", - заключается в статье.

Напомним, ранее о том, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине рассказал германский KICKER.

Также читайте: Суркис всегда шел в пророссийском формате развития футбола, - президент ФК

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Топ комментарии
+26
Млять, ещё два потомственных запорожских козака.
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29.11.2021 14:44
+15
Суркисы /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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29.11.2021 14:55
+12
Серьезно? Как же вы долго расчехлялись. Кравчук, Марчук, Мертвечук, Суркис - не застали предвыборных лозунгов на футболе в конце 90-х?
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29.11.2021 15:13
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Млять, ещё два потомственных запорожских козака.
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29.11.2021 14:44 Ответить
Я старый болельщик Динамо. Всегда считал Суркисов патриотами в отличие от сепара Ахметки. Пока не стала информация о их кейсе в Привате и о налогах, которые они платят в Украине. И о совладельце клуба Мертветчуке. Да и последний поход Суркиса старшего в Раду в составе ОПЗЖ расставил все на свои места. В общем мой болельщицкий запал за последние годы заметно приупал.
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29.11.2021 15:09 Ответить
Серьезно? Как же вы долго расчехлялись. Кравчук, Марчук, Мертвечук, Суркис - не застали предвыборных лозунгов на футболе в конце 90-х?
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29.11.2021 15:13 Ответить
Онопенка ще забули, СДеКи недобиті
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29.11.2021 15:18 Ответить
Застал. Просто сначала не сильно на этом зацикливался, а потом они врали что Медведчук отдал свою долю Игорю. Аж нет -- оказалось вранье. Война стала водоразделом. С 2014 года я Динамо практически перестал смотреть. Особенно "понравилось" то, что сепар Ахметка платит Украине на порядки больше налогов за Шахтер, чем "патриоты" Суркисы за Динамо.
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29.11.2021 15:20 Ответить
Динамо треба любити за те що воно Динамо, а не через тимчасових власників. Якщо так дивитись, то найкращим президентом Динамо був Щербицький.
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29.11.2021 15:43 Ответить
тридцять років тимчасові. Так і життя скінчиться
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29.11.2021 16:25 Ответить
Спорт_внє_палітікі, іскусство_внє_палітікі і т.д.
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29.11.2021 16:56 Ответить
Временные?
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29.11.2021 18:05 Ответить
Сокер уже давно перестал быть спортом. Регби надо смотреть ))
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29.11.2021 15:25 Ответить
Формулу 1
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29.11.2021 15:27 Ответить
Там тоже бабло отмывают, как на скачках ))
А вот победу нашей сборной по регбилиг над кацапской, в Белграде, пресса почему то проигнорировала.
Проигрывали первый тайм, потом кацапы стали подкалывать насчёт Крыма и прочего, в итоге во втором тайме порвали им очко )))) Навтыкали и за Крым, и за Донбасс, и за все …
Первый тайм проигрывали 0:18, итоговый счёт 96:18 ))
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29.11.2021 15:38 Ответить
Хренасе, тим більше дивно, що такий розгром прошляпили, завжди думав що у москалів рагбі сильніше нашого.
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29.11.2021 15:49 Ответить
Думаю сильнее, они в регби бабло вваливают, в Новой Зеландии игроков покупают. А наши на одном энтузиазме. Но в данном случае кацапы сами мотивировали ))))
Нашим бы финансирование, и хотя бы средние зарплаты, то многого добились бы ))
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29.11.2021 16:00 Ответить
Можливо, не буду сперечатись, але здається у нас нема глядацької аудитоії для регбі. У нас в Чернівцях, колись була сильна чоловіча команда по хокею на траві, хокеісти по 10 років вчились в універі, грали у вищий лізі СРСР, а потім усе, не прижився той хокей.
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29.11.2021 16:06 Ответить
Нравится мне Ваш город )) В четверг с семьей едем родственников проведать.
У Вас рядом, в Ивано-Франковске, сильные команды по регби. Миша Ярема на своём энтузиазме развивает.
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29.11.2021 16:42 Ответить
Вот зачем привирать? Встреча между сборными завершилась сокрушительным счетом 96:18 в пользу украинцев. Во второй части поединка был зафиксирован счет 60: 0.
https://sport.24tv.ua/ru/totalnyj-razgrom-sopernika-ukraina-pohoronila-novosti-rossii-i-ukrainy_n1761187
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29.11.2021 16:14 Ответить
Матч не смотрел, так как не нашёл трансляцию, поэтому возможно и ошибся. Так как озвучил со слов харьковчан, которые были на матче.
Но сути и значимости это не меняет )
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29.11.2021 16:35 Ответить
или снукер)))
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29.11.2021 15:54 Ответить
Таки да
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29.11.2021 15:26 Ответить
Мені здається, юридично тут все вірно з зарплатами. Питання ,як пан Суркіс капітал виводить в офшори.
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29.11.2021 14:45 Ответить
А спросите за то Беню.
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29.11.2021 15:05 Ответить
Та да. Не даром они дружат. Да и процесс Суркисы против Украины и Пороха в Лондоне еще не забыт.
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29.11.2021 15:11 Ответить
Каким то дивным образом, филиал на Кипре имеет не только Динамо, но и Приватбанк.
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29.11.2021 15:14 Ответить
И все они потомственные запорожские козаки, и бабло в одном месте и друзья, и банк один и тот же. Совпадение?
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29.11.2021 15:25 Ответить
Что вы, что вы, это никак не связанные особы. Просто симпатия.
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29.11.2021 16:43 Ответить
И эти люди еще щимят айтишников и аграриев! Пора бы садить за офшоры,или паять для таких офшорных кантор неймоверные налоги.
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29.11.2021 14:51 Ответить
Зелена влада уже ж всім розказала, що офшори це добре, круто і навіть корисно
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29.11.2021 14:59 Ответить
Суркисы /Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Фельдман,Абрамович- бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Гиршфельд , Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Димент ,Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Абрамовский, Корбан , Галантерник , Гурвиц, Коломойский , Звягильский, Куницкий, Миримский,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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29.11.2021 14:55 Ответить
непоганий розстрільний список
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29.11.2021 15:22 Ответить
Оставьте в покое уже Звягильского - помер человек от коронавируса . . .
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29.11.2021 15:35 Ответить
Нагадить бандиту на могилу - дело хорошее
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29.11.2021 15:51 Ответить
скоро валить. куда???
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29.11.2021 15:50 Ответить
недобитые жиды-ворюги Суркисы!! Не платят налоги, а. благами Украины пользуются!! И так всея эта жидовско-воровская сволочь в Украине!! таких Суркисов в Украине миллионы!!! . начиная то президента офшорного вора доевреев ворюг-коломойского.ахметова . фирташа . недобитого российскогоо фашиста-новинского и прочей недобитой еврейской сволочи-!!
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29.11.2021 15:01 Ответить
Марк не еврейское имя часом?)
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29.11.2021 15:55 Ответить
Это всё верно. Только вот не смущает ли британский журнал, что Британские Виргинские острова, являются колонией Великобритании, а Кипр бывшей колонией, который по прежнему использует британское право и имеет нулевую ставку на прирост капитала, что позволяет его использовать в комбинации с черными оффшорами
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29.11.2021 15:07 Ответить
Вы куда клоните? К ограничению использования британского права или к корректировке налогов на Кипре?
Если мы ведём себя как папуасы - это наша проблема
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29.11.2021 15:28 Ответить
Я к тому, что Британия одной рукой борется с оффшорами, а другой гребет деньги от тех же оффшоров.
И это касается не только бывших колоний. Те же английские llp, или шотландские lp, являются ни чем иным, как способом для иностранцев, не платить налоги, от слова совсем.
Что касается Суркисов, то в цивилизованных государствах не могла бы десятилетиями существовать "брендовая" компания, через которую у всех на виду шли сотни миллионов долларов "мимо кассы".
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29.11.2021 15:39 Ответить
Попробуйте там получить Taх Сertificat или Incubency. Отож! Так что это наша проблема, что мы признаём эти LLP & LP
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29.11.2021 16:46 Ответить
І ми питаємо чому Динамо не має прогресу останні 10 років
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29.11.2021 15:08 Ответить
Прогрес в кишенях у суркісні.
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29.11.2021 15:29 Ответить
Допоки не буди ліквідований олігархат нічого доброго в цій краіні не буде,це мафія яка розкрадає державу в них корупційні суди ,правоохоронці ,депутати,своі люди в ОП і не важливо (суркіси ,коломойський,ахметовчи пінчук) все це мафія.
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29.11.2021 15:11 Ответить
Це якщо Бєсєдін отримує зарплату 9000 грн., то Луческу "косарів" 15 має? 🤔
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29.11.2021 15:13 Ответить
30, обижаете домнула.
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29.11.2021 15:15 Ответить
Та Сурки гниды уже лет 30 лишних на свободе гуляют ..
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29.11.2021 15:17 Ответить
Страна десятилетиями во власти подонков да ублюдков. Тьфу блеать.
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29.11.2021 15:28 Ответить
Вообще-то Фурса в своём комментарии не очень прав . . . Беседин - резидент Украины. Если он получает зарплату от оффшора, то должен уплатить с неё подоходный налог в Украине. Разрешается зачесть в эту уплату подоходный налог, уплаченный с иностранных доходов за рубежом. Только вот в оффшорной зоне подоходного налога нет, насколько я понимаю, значит зачесть будет нечего.
Вывод - Суркиса, конечно, не достанешь, а вот Беседина и остальных игроков на предмет уплаты налогов с иностранных доходов можно и нужно достать. Месси за недоплату налогов чуть в тюрьму не сел - так он лучший игрок мира и то это его не отмазало (и штрафы уплатил, и условку получил). А чем игроки Динамо или Шахтёра лучше в этом плане ?

К ответу !
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29.11.2021 15:30 Ответить
Можно и суркисов достать если налоговая будет контролировать их декларации по доходам и расходам. У всех уклонистов расходы,личное потребление выше чем задекларированные доходы. Можно вобще всех чиновников продажных достать. Как в США делают:не можешь обьяснить источник дохода за который приобрел собственнось-КОНФИСКАЦИЯ в пользу государства. Беню каламойского недадна в США так на 900 млн общипали-а как иначе с бандитами,чиновниками-коррупционерами боротся? На Западе могут достать кого угодго. В Украине не могут посадить даже за явное преступление. Коломойский укравший у всех на глазах 5 миллиардов-на свободе в Украине. Это-же ******.
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29.11.2021 17:40 Ответить
Гордон Дмитрий : " Это не то ,это совсем другое , они патриёты , это Порох виноват и всё украл"
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29.11.2021 15:32 Ответить
Скудная фантазия.. Вам романов не писать
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29.11.2021 15:53 Ответить
даже мозги у 73%= населения
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29.11.2021 15:33 Ответить
Спортивная мафия есть в любой стране Мира...,а футбольная самая богатая из них...
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29.11.2021 15:39 Ответить
..."залишається пережитком олігархічного бізнесу 90-х"...
Наївняк, система навпаки саме тепер працює на повну потугу по накатаній. В дев'яностих лише квіточки були.
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29.11.2021 15:39 Ответить
Самые крутые контракты игроков Мира за 2021 год..

)Роналду 125 лимонов

2)Месси 110

3)Неймар 95

4)Мбапе 43

5)Салах 41

6)Левандовски 35

7)Иньеста 35

8)Погба 34

Какую копеечку имеют футбольные шулеры и махинаторы типа Суркисов с этих контрактов догадайтесь с одного раза...
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29.11.2021 15:48 Ответить
Если честно, то это деревянный Беседин и на 390 евро в месяц не наиграл.
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29.11.2021 15:49 Ответить
Значит фанаты должны заставить клуб платить налоги. Вижу 2 способа:
1.Бойкотировать матчи команды, пусть играют при пустых трибунах пока ситуация не изменится.
2.Скандировать "СУРКИС - }{_уйло!", что они и так делали не однократно - не помогло.
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29.11.2021 15:50 Ответить
Шо там бойкотировать.. И так единицы на матчи ходят
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29.11.2021 15:54 Ответить
Протасову и Блохину повезло в карьере...почти не травмировались и голов намолотили дай Бог каждому Беседину...
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29.11.2021 15:51 Ответить
Украина-Шотландия Плей-офф, Весна 2022 года.Украина победит па любасику Тренер сборной Петраков везучий...,наших пацанов U-20 лет сделал чемпионами Мира...
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29.11.2021 16:00 Ответить
об этих конвертах все знают с 90-х....
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29.11.2021 16:20 Ответить
А глава СБУ-баканов ездит на дни рождения к суркисам
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29.11.2021 16:21 Ответить
А мкто назначил его главой СБУ? А Кто назначл Зеленского Президентом? А вот Беню никто не назначал-он сам себя сделал. И Беня тоже любит офшоры и пограбить Украину
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29.11.2021 17:34 Ответить
хто мені скаже що офшори це гарна штука, нехай набере в рота гівна.
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29.11.2021 16:26 Ответить
Офшоры и зарплата в конвертах-это нищий госбюджет Украины и нет денег на армию,дороги,транспорт,тепло,пенсии. Офшоры-они хороши только для врагов Украины. Суркисы любят офшоры,Ахметов и все остальны олигархи-они любят офшоры и не любят украинцев и Украину. С офшорами можно боротся но кабмин и депутаты не делают этого-они тоже не на стороне Украины
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29.11.2021 17:33 Ответить
Олигархи не платят налогов,всеидет через офшоры? Вот это блин новость!!!!!!
В украине налоги платят только лохи-тоесть ФОПы и мелкий бизнес. Олигархия обдирает Украину как липку и что будет завтра со страной-ей полностью всеравно. Ведь все имеют 2-3 пасспорта благополучных стран,дети их там живут и учатся и деньги та-же в офшорах. а Украина это дохлая лошадь и каждый олигарх стремится уравть свой кусок пока есть возможность. С офшорами разобратся очень просто:сделать минимальные индикативные цены на экспортные товары ниже которых продавать нельзя,сделать минимальную зарплату игроков ниже которой платить нельзя-и Суркисы вынуждены будут платить реальную зарплату и НАЛОГИ в пенсионный фонд Украины. Но все депутаты ВР-они с поторохами купленны олигархией и не будут голосовать за этот закон

https://www.nexus.ua/novosti-offshornogo-biznesa/ukraina/3720-prodolzhenie-borbyi-s-offshorami-v-ukraine-i-snova-transfertnoe-tsenoobrazovanie
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29.11.2021 17:30 Ответить
Поки не заборонять в Україні абсолютно всі офшори, до того часу ні про який порядок не може бути мови.
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30.11.2021 04:33 Ответить
 
 