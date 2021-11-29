По "кейсу Беседина" в Англии раскрыли оффшорные махинации Суркисов, - World Soccer

В Англии по "кейсу Беседина" вскрыли офшорные махинации с зарплатами в киевском "Динамо" Игоря Суркиса.

Об этом говорится в ноябрьском номере одного из самых влиятельных футбольных журналов в мире, британского World Soccer.

Перевод статьи опубликовал спортивный сайт komandaonline, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб "Динамо" (Киев). Травма Беседина означала, что "Динамо" получило право на компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, сокращенно CPP) во время его лечения в течение примерно шести месяцев", - пишет World Soccer.

Издание уточняет, что по этой программе максимальный размер компенсации - 7,5 миллиона евро - рассчитывается как ежедневная пропорциональная компенсация, которая выплачивается максимум в течение 365 дней после первых 28 дней травмы игрока. Компенсация основана на фиксированной заработной плате футболиста. Но "кейс Беседина" (вместо компенсации. – Ред.) раскрыл факт того, что киевское "Динамо", похоже, обманывает принятую систему, считает World Soccer.

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"По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев. Однако его полная зарплата на самом деле намного выше. В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта же компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского "Динамо", включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта, он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине", - констатирует британское издание.

World Soccer отмечает, что офшорная схема заработной платы Беседина может остаться безнаказанной в Украине, но эта ситуация могла бы дать повод ФИФА и УЕФА более пристально взглянуть на финансирование столичного клуба.

"Однако президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сразу заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить Беседина за свой счет", - напоминает издание.

В статье World Soccer приводится комментарий украинского экономиста Сергея Фурса.

"Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с "Динамо" это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоги", - пояснил он.

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World Soccer приходит к выводу, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом, "офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория".

"27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента "Динамо", клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских островов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет. По этому соглашению "Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское "Динамо" содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, "Динамо" за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов", - сказано в материале.

Для братьев Суркисов футбол долгое время служил средством для мутной финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА, подчеркивает британское СМИ.

"И кажется, что для "Динамо" за почти три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 90-х годов. Братья Суркисы все еще сидят в VIP-ложе стадиона "Олимпийский" в Киеве и смотрят игру своего безналогового "Динамо", в окружении экс-президентов Украины", - заключается в статье.

Напомним, ранее о том, как Суркисы уклоняются от уплаты налогов в Украине рассказал германский KICKER.

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