Руководитель "ГарПока" Улида будет нести уголовную ответственность за нарушения в использовании средств зеленых инвесторов, - юрист
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Руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида будет нести уголовную ответственность, а само предприятие может получить штраф в размере 6,7 миллиарда гривен от Антимонопольного комитета Украины за махинации с деньгами от размещения еврооблигаций НЭК "Укрэнерго", которые должны пойти на выплату долгов за произведенную в стране "зеленую" электроэнергию.
Об этом написал Александр Трофимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, отметив, что "Гарпок" совершает нарушения, как монополист.
"Антимонопольный комитет Украины согласно ч.2 ст.52 ЗУ "О защите экономической конкуренции" должен наложить штраф в размере до 10% от дохода (выручки) за последний отчетный год, предшествующий году наложения штрафа. Согласно финансовой отчетности ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год чистый доход составил 67 млрд грн, соответственно штраф будет составлять 6,7 млрд грн", - сказал Трофимец.
По его словам, уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" – это неотвратимое последствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отозвание госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона. "Дальнейшее затягивание невыплат отдельным "зеленым" - будет уже иметь уголовную ответственность для должностных лиц, дававших неправомерные указания", - сказал он.
Юрист напомнил и историю, когда Хозяйственному суду города Киева в ГарПок признались, что вопросы с дискриминационным подходом к погашению долгов "зеленым" принимались "наверху", а точнее "на самом верху".
"На рынке ходят слухи, что и.о. директора ГарПока планирует авансом распределить между производителями "зеленой" электроэнергии, отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн. Это станет грубым нарушением Законов Украины", - подчеркнул юрист.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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А шо не Порошенко?
Га?
Арестович: Балбеса давно пора спасать
Фото: Алексей Арестович / Facebook
Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.
https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
Но правительство действует наоборот: тупо не платит по долгам, но продлевает тесное нерыночное сотрудничество
А нары - понятие юридическое, тут не стоит и фантазировать