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Новости Политика Украины
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ГБР молчит о "вагнеровцах" и анонсированном Зеленским "перевороте", зато продуцирует дело против Бутусова, - заявление "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ГБР молчит о "вагнеровцах" и анонсированном Зеленским "перевороте", зато продуцирует дело против Бутусова, - заявление "ЕС"

Политические репрессии, нарушение принципов свободы слова, уголовные дела в ответ на острые вопросы общества и критику в адрес первого лица - это типичное поведение российской власти, которое недопустимо в Украине.

Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Главная цель политических репрессий Зеленского, до сих пор желающего увидеть на переговорах в глазах Путина мир, - дискредитировать тех, кто противостоял Кремлю с первого дня российской агрессии против Украины.

Более восьми лет наша страна противодействует стране-агрессору и отстаивает принципы свободы слова. А украинские защитники на фронте платят большую цену, отстаивая европейский цивилизационный выбор, сделанный Украиной во время Революции Достоинства. В то время как в тылу действующая власть вместо развития европейской интеграции, свободы слова, диалога между властью и журналистами, поведением высшего должностного лица вводит пренебрежительную модель общения со средствами массовой информации, начинает репрессии против неугодных журналистов и свободы слова", - говорится в сообщении.

В политсиле отметили, что окружение Зеленского уже неоднократно осуществляло атаки на свободу слова в Украине.

"Агрессивная реакция представителей власти из-за отсутствия "теплой ванны" по сути стала политикой "Слуг" по отношению к СМИ - начиная от давления на Общественного вещателя с требованием предоставлять монобольшинству увеличенное представительство на эфирах и заканчивая физической агрессией ставленника Зеленского Мецгера по отношению к журналистам", - подчеркнули в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если действительно есть угроза жизни Бутусова – ему нужно предоставить госохрану, – Стефанчук. ВIДЕО

"Еще более возмутительно, что дело против главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова возбуждено из-за видео по учениям. Неужели действующая власть на каждое видео в соцсетях, где речь идет о готовности защищать Украину, будет возбуждать дела в ГБР из-за волнений – а не слишком ли наши военные обеспокоили Путина и не слишком ли тщательно мы готовимся к войне со страной-агрессором? В этом контексте у общества вопрос к власти: сколько еще из государственного бюджета будут так щедро финансироваться репрессивные органы, не имеющие ничего общего с правоохранительными?" - добавили в "ЕС".

В политсиле напомнили, что ГБР так и не открыло соответствующее уголовное дело по факту государственной измены из-за слива спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Также ГБР молчит об анонсированном Зеленским "перевороте". Зато продуцирует новые дела против украинских журналистов. Нет сомнения, где сфабрикован этот заказ.

"Европейская Солидарность" отмечает: украинское патриотическое сообщество никогда не предпримет попыток разрушить свободу слова в Украине. Требуем от властей срочно провести расследование и выяснить, кто отдал приказ об открытии абсурдного уголовного дела против журналиста Юрия Бутусова. Зеленский должен наконец-то усвоить, что Украина – не Россия, и здесь узурпация и диктатура не пройдет. Украинцы этого не позволят", - подытожили в "ЕС".

Также смотрите: Стефанчук о посте Бутусова: Правоохранительные органы зафиксировали факт и должны дать этому оценку. ВИДЕО

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Топ комментарии
+32
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29.11.2021 15:39
+30
Не напрягайтесь, мы видим, что вы постите от Параши.
Где вам и вам подобным самое место.
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29.11.2021 15:37
+29
Он посмел испортить такую ванну у бубочки Бубочка мстит.

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29.11.2021 15:40
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Порошенку надо отправить на тюрма ,там ему самое место .
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29.11.2021 15:35 Ответить
Не напрягайтесь, мы видим, что вы постите от Параши.
Где вам и вам подобным самое место.
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29.11.2021 15:37 Ответить
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То что вы ватаны видите тут никого не интересует это ты психиатру рассказывай .
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29.11.2021 15:40 Ответить
иди напейся бояры а то тебя пучит
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29.11.2021 15:54 Ответить
ну вот тут вы не правы ))) бояра - то боярам, а холопам - стекломой ))))
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29.11.2021 16:06 Ответить
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29.11.2021 15:39 Ответить
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29.11.2021 15:53 Ответить
"Его ликвидируют, счет пошел на дни". Арестович заявил, что попросит предоставить Бутусову государственную охрану

Арестович: Балбеса давно пора спасать

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович 29 ноября в Facebook заявил, что попросит предоставить журналисту Юрию Бутусову государственную охрану.
"Когда-то я очень симпатизировал Юре Бутусову - за то, что он один из первых начал писать летопись этой войны. Потом, когда начала проступать его роль в Иловайской трагедии и особенно - в создании черной легенды о Вооруженных силах с целью отмазать [экс-главу МВД Украины Арсена] Авакова и [бывшего секретаря СНБО Александра] Турчинова, отношение начало меняться. Сегодня это уже скорее сочувствие. Больше года назад я его по-человечески предупреждал: Юра тебя используют черные политические аферисты, дергая тебя за твой искренний патриотизм и чувство собственной важности одновременно. Это плохо кончится", - утверждает Арестович.
Он назвал Бутусова "пропагандистом с признаками распада личности".
"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой, он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Все это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго… "Военный эксперт", ни дня не служивший в армии, который не отличает "главнокомандующего" и "верховного главнокомандующего" и не знает, что у подразделений ТРО вообще нет на вооружении артиллерийских орудий, кроме минометов, не успевающий проверить информацию, но шесть раз исправляющий собственный пост постфактум", - отметил советник главы ОП.
По его словам, из Бутусова хотят сделать "сакральную жертву".
"Такими темпами ему остается уже очень недолго: счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?.. Идеальное поле игры для России. Внутренние протесты - политический кризис - атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - резюмировал Арестович.

https://gordonua.com/news/politics/ego-likvidiruyut-schet-poshel-na-dni-arestovich-zayavil-chto-poprosit-predostavit-butusovu-gosudarstvennuyu-ohranu-1583697.html
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29.11.2021 15:54 Ответить
Прямая речь Корниенко: "К нашим функциям относится заслушивание ежегодного послания президента Украины. Хотелось бы напомнить, что есть определенная статья в регламенте, отвечающая за это, этот процесс четко регламентирован, он не включает обсуждений и выступлений, вопросов.

Мы надеемся, что все коллеги по парламенту будут соблюдать в данном случае регламент, а также высокий уровень правовой культуры.

И даже поведенческой культуры, потому что мы уже не раз наблюдали нарушение регламента во время выступлений не только президента, но и других приглашенных гостей".
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29.11.2021 16:02 Ответить
а дэ наше убогое полено ********** вечно абидженное к мамке Риме между сисек припав в плаче абиджают бедного Вову...... не ребята как смотрю имя Вова у нас нарицательное Вова Ленин Вова Путин Вова Зеленский анекдоты про Вовочку также все помнят...
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29.11.2021 15:56 Ответить
Ай яй яй, как же это Вы Жириновского так обидели...
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29.11.2021 16:47 Ответить
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29.11.2021 15:59 Ответить
Так отрпавь, болезный! Ты под шесть десятков уголовных дел на него открыл и сидишь, хрен сосешь. Ты не стараешься, тупица! Старайся!!!
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29.11.2021 16:10 Ответить
Це вже мабуть-державне бюро репресій...
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29.11.2021 15:35 Ответить
Он посмел испортить такую ванну у бубочки Бубочка мстит.

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29.11.2021 15:40 Ответить
Не молчит. Всё уже сказано

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29.11.2021 15:36 Ответить
Рысью на дальник, шнырь зебильный
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29.11.2021 15:54 Ответить
ФСЁ ЗЕлёнь, сядите все.
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29.11.2021 15:36 Ответить
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Ломаный собачий.. Троллишь или плохо учился?
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29.11.2021 15:58 Ответить
ДБР і СБУ це опричники пана Зе. Там і близько законом не пахне.
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29.11.2021 15:36 Ответить
Зеленський сам собі пастку зробив за рекламу перевороту, людей багато не знало, тепер багато поприходить, щоб його скинуть.
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29.11.2021 15:36 Ответить
Більш ганебної влади ниж нинішня у нас ще не було.
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29.11.2021 15:36 Ответить
Хотілося би почути рефлексії прибічників Зеленського. Бо їм явно пора щось сказати, да...
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29.11.2021 15:38 Ответить
и Олег Петрович пропал где-то)))).... наверное методички еще не подогнали)))
а без них...старый бред уже не катит...
вот нелегка жизнь ботярская )))) не успевают за каждым проё*** методичику писать... пока одно обдумают - три новых поспевает))))
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29.11.2021 16:11 Ответить
Логин сменил. Тот уже слишком примелькался.
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29.11.2021 16:41 Ответить
Мал клоп, да вонюч
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29.11.2021 15:38 Ответить
А если бы видео с Бутусовым было прямо из окопа, какие перлы стали бы выдавать дырявый Арестович и прочие труженики пера из корзины президента. О какой журналистской этике пишет этот крашеный гомосек? Он ее читал?
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29.11.2021 15:43 Ответить
Таких переворотов в башке торчка в день по несколько штук происходит, шо каждий раз дело откривать? То ли дело журналист правду сказал.
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29.11.2021 15:45 Ответить
Державний заколот 18 брюмера 1799 у Франції



Переворот 18 брюмера - державний переворот у Франції, який відбувся 18 брюмера VIII року (9 листопада 1799 року), у результаті котрого був усунений від влади режим Директорії та створений Консулат на чолі з Наполеоном Бонапартом. Переворот 18 брюмера став кінцем Французької революції і початком правління Наполеона.

Після штурму Бастилії та початку Французької революції минуло десять років. Уряд Директорії зіткнувся із значиними економічними та політичними проблемами, що зробило можливим передчасну реставрацію роялістів та повернення Бурбонів до влади. Тим часом, ізєгипетської кампанії повернувся до Франції популярний серед населення генерал Наполеон Бонапарт. Деякі члени директорії, такі як, Сійес вбачали у кандидатурі молодого генерала порятунок для режиму і можливість запобігти поверненню до влади Бурбонів. Сейєс і декілька інших змовників розробили план державного перевороту, згдіно з яким вони мали намір змінити Конституцію і залишитися при владі.

18 брюмера членам директорії вдалося переконати зібрати обидві палати парламенту у замку Сен-Клу у передмісті Парижу і передати повноваження захисника столиці Бонапарту. Співучасники змови, три з п'яти членів Директорії - Сійес, Баррас, і Роже-Дюко пішли у відставку. Двоє інших, Гойє і Мулен, за звинуваченням у симпатіях до якобинців, були арештовані. У день перевороту війська підвласні Наполеону оточили замок Сен-Клу, але парламентарі несподівано відмовилися внести заплановані зміни до Конституцію і передати владу змовникам.

У найкритичніший момент перевороту Наполеон зробив спробу звернутися до парламентарів та переконати їх внести необхідні зміни до Конституції та передати йому владу, однак парламент зустрів його вкрай ворожо. Розлючені парламентарі намагалися навіть фізично розправитися з Наполеоном у залі засідань, однак під захистом гренадерів Наполеону вдалося вийти до вірних йому військ навколо будинку парламенту. Брат Наполеона Люсьєн Бонапарт, який головував на засіданні звернувся із промовою до військ, які оточили замок і звинуватив парламентарів у спробі знищити Наполеона. Командир гренадерів та соратник Наполеона генерал Мюрат наказав військам очистити приміщення та розігнати парламент.

Вночі, близько другої години ранку, рада старійшин і деякі спеціально запрошені члени парламенту одобрили необхідні зміни до Конституції. У результаті змови, таким чином, був сформований новий уряд, на чолі котрого постали три консули: Наполеон Бонапарт, Жозеф Сійес і Роже-Дюко. Відповідно до положень нової Конституції Бонапарт отримав титул першого консула і мав реальні важилі виконавчої влади. Разом із ним два інших консула виконували консультативну роль. Три консули призначалися терміном на десять років.

Законодавча влада була розподілена між чотирма різними установами: Сенатом, Трибуналом, Законодавчими зборами і Державною радою. Члени цих установ обиралися урядом зі списків знаті, повноваження котрих мали бути підтвердженні голосуванням виборців.
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29.11.2021 15:51 Ответить
А ведь действительно, Зеленский анонсировал переворот против самого себя. А ГБР молчит..... Значит оно с путчистами в одной связке?
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29.11.2021 15:53 Ответить
Шуляк заявила, что политического будущего со "Слугой народа" у депутатов, вошедших в МФО Разумкова, нет. СМИ пишут, что без них в Раде нет монобольшинства

https://gordonua.com/news/politics********-zajavila-chto-politicheskogo-budushchego-so-slugoj-naroda-u-deputatov-voshedshih-v-mfo-razumkova-net-smi-pishut-chto-bez-nih-v-rade-net-monobolshinstva-1583702.html



у ЗЕістот у ВР горить срака , а ще й пресуха вови Єрмаком підклала дровець
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29.11.2021 15:57 Ответить
тобто по факту більшості нема, коаліції нема - зелена жаба зобов'язана назначити дострокові вибори у ВР.
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29.11.2021 16:24 Ответить
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В конце каденции Порошенко , в парламенте большинства не бьіло года два , но єто не смущало "гетьмана" . А теперь даже намек , не сама ситуация в парламенте , вьізьівает такую неадекватную реакцию . Пейте бром , господа из пЕС !
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29.11.2021 17:16 Ответить
ДБР треба розпускати. Це злочинна організація. Вона протидіє державі.
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29.11.2021 15:54 Ответить
Голобородьке прислали из Крыма СМСку 3 бывших отставных мента типа о госперевороте и путче Ахметова...
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29.11.2021 16:05 Ответить
а они ж просто приколоться хотели)))) ну чисто поржать)))
а может то сидельцы развлекаются? )))
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29.11.2021 16:13 Ответить
Один из ,,путчистов,, уже интервью давал. С легким а...уем. И совсем не из Крыма.
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29.11.2021 16:18 Ответить
За Туфту отвечать надо Голобородьки долбанные...
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29.11.2021 16:06 Ответить
Зе-обиженный он такой: сейчас Бутусову сошьют белыми нитками дела за разжигание межнациональной розни, ведение войны на Донбассе, слитую операцию по вагнеровцам. ************ и по совместительству радник Люся приложит к этому свою руку.
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29.11.2021 16:26 Ответить
Нихрена у них не выйдет, каличи они каличи во всем...
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29.11.2021 16:45 Ответить
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Проси вечерний укол

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29.11.2021 16:32 Ответить
Коля Котлета це ти? Перелогінся.
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29.11.2021 17:56 Ответить
прекрасную оплеуху дал ЕС трусливому и мстительному недомерку !!!
снимаю шляпу
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29.11.2021 17:59 Ответить
Ха !!! Зеленого мордой ткнули шоб не умничал !!!
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29.11.2021 20:47 Ответить
дело по факту пальбы из гаубицы - это давление на свободу слова!
каждый журналист, да что там, каждый гражданин должен иметь право стрелять из пушек.
инициируем петицию на право приобретения и свободного ношения гаубиц гражданами.
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30.11.2021 04:35 Ответить
 
 