Если госуслуга до 2024 года не будет существовать онлайн, то ее не будет и офлайн, - Федоров
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Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет о намерении властей оцифровать все государственные услуги до 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр сказал во время онлайн-саммита "Дія".
"Наша цель - 100% государственных услуг. Мы до 2024 года должны оцифровать все имеющиеся услуги, сделать их онлайн и ввести принцип: если услуги не будет онлайн, то она не может существовать офлайн", - отметил Федоров.
Второй целью власти является покрытие 95% территории Украины качественным интернетом, а также чтобы до 2024 года, по крайней мере, 6 млн граждан обладали цифровыми навыками, добавил вице-премьер.
По словам Федорова, в настоящее время на портале "Дія" доступно более 70 услуг.
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И документа нету.
А было всего лишь 1 раз в город съездить.
Как будут отличать умышленные от случайных?
В понятие цифровых навыков входят компетенции, которые позволяют людям управлять цифровыми процессами, внедрять и уверенно использовать диджитал инструменты и знания в своей работе. Новые обстоятельства отчасти подсветили необходимость в умении использовать цифровые навыки.
И как это будет достигнуто?
Зелевласть до сих пор не понимает что правительство не для лозунгов, а для комфортного существования граждан своей страны. Если даже 20 летние пользователи смартфонов сидят исключительно в соцсетях и не двигаются дальше. Я уже так и вижу лекции для 60-70 летних в клубах из разряда "Есть ли жизнь на Марсе"
Так что при Зеленском никакая диджитализация не светит.
Коломойский у него за спиной только и ждёт.