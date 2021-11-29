Если госуслуга до 2024 года не будет существовать онлайн, то ее не будет и офлайн, - Федоров

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет о намерении властей оцифровать все государственные услуги до 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр сказал во время онлайн-саммита "Дія".

"Наша цель - 100% государственных услуг. Мы до 2024 года должны оцифровать все имеющиеся услуги, сделать их онлайн и ввести принцип: если услуги не будет онлайн, то она не может существовать офлайн", - отметил Федоров.

Второй целью власти является покрытие 95% территории Украины качественным интернетом, а также чтобы до 2024 года, по крайней мере, 6 млн граждан обладали цифровыми навыками, добавил вице-премьер.

По словам Федорова, в настоящее время на портале "Дія" доступно более 70 услуг.

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