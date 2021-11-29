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Новости Политика Украины
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Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но прямых переговоров с Лукашенко следует избегать, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но прямых переговоров с Лукашенко следует избегать, - Кулеба

Украине лучше избегать прямых переговоров с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко, поскольку это может быть воспринято как политическое признание и легитимизация его режима.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью  "Delfi", текст которого опубликован посольством Украины в Латвии, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси.

"Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима", - сказал глава МИД.

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В этом контексте глава украинской дипломатии отметил, что телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко вызвал у него двойное чувство. "Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многого добился политически", - сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос, посоветовал ли бы он президенту Украины говорить с Лукашенко напрямую, глава МИД сказал: "Конечно, я бы не считал это целесообразным, тем более понимая, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле".

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Топ комментарии
+9
які в дідька мости?Лукашенко вже відкрито говорить що вразі нападу Росії на Україну буде воювати на боці Росії.вручити ноту Білоруському послу і відправити до дому бульбу перебирати
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29.11.2021 16:07
+4
зєблан
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29.11.2021 16:08
+3
Дмитро, що ти верзєш? Електрику у кого беремо?
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29.11.2021 16:06
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Дмитро, що ти верзєш? Електрику у кого беремо?
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29.11.2021 16:06 Ответить
Єлектрику Украина не "берет" , а покупает , потому , что данная временная схема вьігодна и позволяет избежать лишней закупки дефицитного и дорогого угля для ТЄС.
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29.11.2021 17:36 Ответить
Как же так получается, что покупаем у захватившего власть, мы что его спонсируем?
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29.11.2021 20:28 Ответить
Не , єто Лука вьінужденно помогает Украине.
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29.11.2021 20:34 Ответить
які в дідька мости?Лукашенко вже відкрито говорить що вразі нападу Росії на Україну буде воювати на боці Росії.вручити ноту Білоруському послу і відправити до дому бульбу перебирати
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29.11.2021 16:07 Ответить
зєблан
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29.11.2021 16:08 Ответить
Кулеба як бабка на ринку. Меле що попало.
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29.11.2021 16:09 Ответить
Не варто спалювати всі мости з Білоруссю, але/ Чтобы да так нет.Будем посмотреть. Но: Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Зеленский: Страны ЕС должны./ Германия должна, - Мельник. /Меркель следует срочно, - Мельник. /Новое правительство Германии должно, - Мельник .
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29.11.2021 16:17 Ответить
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Как это увязывается, непризнание Лукашенко президентом и закупки электрики и дизтоплива. Как же Тихановская?
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29.11.2021 16:22 Ответить
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Тихановская одобряет.
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29.11.2021 16:41 Ответить
Не лгите,литвин.
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29.11.2021 16:49 Ответить
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29.11.2021 16:57 Ответить
Тихановская не одобряет закупку электричества и дизтоплива Украиной у Беларуси.
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29.11.2021 17:11 Ответить
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Я думаю, она поддерживает Украину, и хочет, что бы у населения было тепло, светло и солярка в баках(логика).
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29.11.2021 17:18 Ответить
Я думаю, что она поддерживает население Беларуси и не желает,чтобы на вырученные от продажи электроэнергии и т.п. средства содержалась хунта, устроившая репрессии против своего народа и разные пакости сопредельным странам(при поддержке России).
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29.11.2021 17:34 Ответить
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Плохо она поддерживает население Беларуси. Я от нее копейки не видел.
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29.11.2021 18:06 Ответить
И при этом она хочет наладить контакт с московским фюрером что бы конкурировать с лукашенко за росийскую любовь .
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29.11.2021 19:21 Ответить
Паул Зиммерман писал хорошую музыку, а ты просто распространяешь мордовский смрад.
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29.11.2021 16:46 Ответить
Меле шо попало.
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29.11.2021 16:28 Ответить
бендюхи трусливые
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29.11.2021 16:33 Ответить
Кулеба сховався у доміку дипломатії - Єрмак відпустив йому повідок . Єрмаку ніколи, треба з Люсєй разжігать кастьор
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29.11.2021 16:34 Ответить
Не стоит сжигать все мосты-

тема разжигания раскрыта по-Фрейду
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29.11.2021 16:37 Ответить
Это типа есть хорошие офшоры и есть плохие
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29.11.2021 16:34 Ответить
"Идешь ты на ..., хотя, постой..."
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29.11.2021 16:35 Ответить
Точно
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29.11.2021 16:41 Ответить
Все таки плохо, что Зелебеня всех военных разведчиков разогнал. Сейчас бы был повод позвонить усатому таракану и слить очередных "вагнеровцев".
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29.11.2021 16:40 Ответить
не согласен. умерла так умерла.
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29.11.2021 16:42 Ответить
На белоруских болотах полно газа нефти угля и сахара...
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29.11.2021 16:42 Ответить
Лyкаш vже прямо sказаv Зезрадникам шо бyде наsтyп з БялоРоsії як шо пх-йло піде з піvдня
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29.11.2021 16:46 Ответить
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29.11.2021 16:46 Ответить
канєшна!
картопля у Ростові дуже знадобиться
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29.11.2021 16:50 Ответить
Действительно , московия собрала у границы достаточное количество войск , давайте дадим им возможность расчленить страну на части .
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29.11.2021 19:23 Ответить
 
 