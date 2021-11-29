РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44796 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1144 8
НАТО (3080) Россия (38349) Кулеба Дмитрий (1663)

Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в Черноморском регионе, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пришло время для обсуждения вопроса, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в Черноморском регионе, - Кулеба

Украина важна для НАТО, и Альянс заинтересован в том, чтобы Украина была сильной.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Delfi", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Латвии.

"Мы ценим однозначные сигналы со стороны НАТО, которые звучат в информационном пространстве в последние недели, но пора обсудить вопрос, что НАТО может практически сделать для укрепления безопасности в более широком Черноморском регионе и как конкретно Альянс может помочь Украине в сложившейся ситуации", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, речь идет не только об интересах Украины.

"Начнет ли Россия военную операцию против Украины или решит не делать этого, но продолжит взрывать Украину изнутри - во всяком случае это будет создавать военно-опасное давление на весь восточный фланг Альянса. Поэтому Украина важна для НАТО, и Альянс заинтересован в том, чтобы Украина была сильной. Сильная Украина - это безопасность на восточном фланге НАТО. Это очень просто", - объяснил министр.

Читайте также: Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но прямых переговоров с Лукашенко следует избегать, - Кулеба

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Кулебы такие звучные лозунги! А ещё можно такой: Бубочка -оплот мира в Восточной Европе !
показать весь комментарий
29.11.2021 16:22 Ответить
Ой, як добре що зехолуй кулеба пояснив керівництву НАТО і всьому світу, що саме вони хочуть!
показать весь комментарий
29.11.2021 16:23 Ответить
Потужна країна ,це країна де є реальна національна державна влада !!!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!!)))
показать весь комментарий
29.11.2021 16:30 Ответить
Це не Кулеба, це генератор белого шума. Это такая фишка?
показать весь комментарий
29.11.2021 16:48 Ответить
Це така лялька ,з скрині кремлівського лялькового балагана !!!))))
показать весь комментарий
29.11.2021 16:59 Ответить
Выбрать себе «просто отодвинули границы и перестать стрелять»....и говорить что НАТО должно.СЮР(
показать весь комментарий
29.11.2021 16:56 Ответить
Большинство западньіх єкспертов отмечают существенньій прогресс , достигнутьій Украиной во внешней политике за последние два года . Кулебе респект !
показать весь комментарий
29.11.2021 17:43 Ответить
 
 