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Федоров встретится с топ-менеджерами Apple: Обсудят помощь компании в переписи населения

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Федоров встретится с топ-менеджерами Apple: Обсудят помощь компании в переписи населения

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует встретиться с топ-менеджерами технологической компании Apple для обсуждения совместных проектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сообщил "Суспільному".

Глава Минцифры отметил, что предстоящая встреча, запланированная на 30 ноября - продолжение предварительных переговоров с вице-президентом компании Марком Леноном и главой Apple Тимом Куком.

По его словам, самым главным событием встречи станет подписание меморандума о возможном сотрудничестве с командой Apple во время проведения переписи населения в 2023 году.

"И мы так говорили о проектах предстоящей переписи населения. Потому что Apple помогал проводить перепись населения в США, о проектах по  цифровому образованию для ветеранов и это также вопрос, который мы будем обсуждать в том числе с профильным министром завтра во время встречи с Марком (Леноном)", - рассказал министр.

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Топ комментарии
+7
хотят знать сколько лохтората останется чтобы шахер-махер в своей говнодии к выборам замутить....
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29.11.2021 16:44
+6
За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple Джерело: https://censor.net/ua/n3302266

меморандум- намерение
можлива - возможная

Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
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29.11.2021 16:45
+5
а хто без I-phone того третякова стерелізує
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29.11.2021 16:39
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а хто без I-phone того третякова стерелізує
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29.11.2021 16:39 Ответить
хотят знать сколько лохтората останется чтобы шахер-махер в своей говнодии к выборам замутить....
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29.11.2021 16:44 Ответить
Вірно.. це для цього мутять
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29.11.2021 16:46 Ответить
Тянут к возможности "выборы в смартфоне". Иначе тюрьма.
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29.11.2021 17:40 Ответить
За його словами, найголовнішою подією зустрічі буде підписання меморандуму про можливу співпрацю з командою Apple Джерело: https://censor.net/ua/n3302266

меморандум- намерение
можлива - возможная

Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
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29.11.2021 16:45 Ответить
Ага, без Эпплу, какая перепись? Никакой дегетализации не будет. А так низзя. Надо шоб через спину, но с дегетализацией, так модно теперь..
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29.11.2021 16:46 Ответить
каждый чиновник мечтает поиметь свой оман.
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29.11.2021 16:48 Ответить
ПЕРШІ КРОКИ вовки ДО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИБОРІВ - запамятаємо цей день!!!
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29.11.2021 16:58 Ответить
У ЯНИКА ЩЕ НЕ БУЛО ФЬОДОРОВА
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29.11.2021 16:59 Ответить
Купертиновцы и без переписи, все про всех знают)))
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29.11.2021 16:59 Ответить
Це пипець. Вже був квантумнний перепис Дубілета. Що не можна просто порахувати? Як же інші країни пкреписують, без дурості?
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29.11.2021 17:00 Ответить
БАЙКОТ ВСЕХ "ИНИЦИАТИВ" ЗЕЛЕНЫХ ПИ@ОРОВ ! пнх
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29.11.2021 17:01 Ответить
Ця мачня направлена на моолодих зелених виборців.
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29.11.2021 17:03 Ответить
Каждому перепискику по iPad Pro.
Сколько денег отмыть можно ...
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29.11.2021 17:33 Ответить
Хаха! А у меня андройд!
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29.11.2021 17:50 Ответить
А зачем перепись если чел сдох и в ГорЗагсе делается специальная учетная запись....Депилам неккуды деть 5 миллиардов гривен....
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29.11.2021 18:20 Ответить
Обычный расчет делается 1 к 4...если на учете к примеру 10 млн пенсионеров согласно Пенсионному фонду,где точнейшие данные,умножаем на 4 получается 40 млн населения...это расчет делают даже в Швеции США или Голландии с Люксембугом... и они самые точные...
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29.11.2021 18:24 Ответить
 
 