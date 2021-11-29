Федоров встретится с топ-менеджерами Apple: Обсудят помощь компании в переписи населения
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует встретиться с топ-менеджерами технологической компании Apple для обсуждения совместных проектов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федоров сообщил "Суспільному".
Глава Минцифры отметил, что предстоящая встреча, запланированная на 30 ноября - продолжение предварительных переговоров с вице-президентом компании Марком Леноном и главой Apple Тимом Куком.
По его словам, самым главным событием встречи станет подписание меморандума о возможном сотрудничестве с командой Apple во время проведения переписи населения в 2023 году.
"И мы так говорили о проектах предстоящей переписи населения. Потому что Apple помогал проводить перепись населения в США, о проектах по цифровому образованию для ветеранов и это также вопрос, который мы будем обсуждать в том числе с профильным министром завтра во время встречи с Марком (Леноном)", - рассказал министр.
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меморандум- намерение
можлива - возможная
Итого ,чел и не один,вполне официально за госсчет мотанулся на пару дней через океан что бы подписать бумажку о намерении о возможном сотрудничестве с яблоком.
Через макбук и скайп об этом нельзя было договорится ???
Это п....ц если чесно, и подобые "победы" во всем.
Сколько денег отмыть можно ...