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Саакашвили обратился к украинцам: Я держусь, потому что научился этому в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили обратился к украинцам: Я держусь, потому что научился этому в Украине

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам из зала суда в Тбилиси как к своим соотечественникам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Грузія Online".

"Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и я тоже научился этому в Украине. Я вам очень благодарен!" - сказал он.

Политик отметил, что вернулся в Грузию, оставив престижную должность в Украине из-за любви к Грузии.

Саакашвили также добавил, что не признает грузинского правосудия.

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"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", - сказал он.

После выступления Саакашвили из-за состояния здоровья покинул зал суда. Дальше заседание продолжается без него. Обратно в больницу политика доставили на реанимобиле.

"Я сегодня не ожидал, что состояние здоровья позволит Михеилу Саакашвили участвовать в процессе столько часов и выступить с такой речью перед общественностью. Сегодня, если это не критично, мы должны отсрочить процесс, а если это критично, мы можем продолжать, мы готовы подавать ходатайство", - обратился к коллегии судей адвокат Саакашвили Бека Басилая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Саакашвили впервые после задержания доставили в Тбилисский городской суд. До этого он не участвовал в заседаниях даже дистанционно, а адвокаты заявляли о плохом состоянии здоровья политика.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

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8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

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Топ комментарии
+20
"Давай досвиданья".
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29.11.2021 16:53
+17
Миша, Зе уже барыга или еще нет?
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29.11.2021 17:03
+14
Пох
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29.11.2021 17:01
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"Давай досвиданья".
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29.11.2021 16:53 Ответить
Пусть теперь научится мужеству и стойкости у братского украинцам грузинского народа.

Время ему выделили....
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29.11.2021 19:08 Ответить
Чого він прагне досягти у Грузії ? Спровокувати тамтешній Майдан проти влади ?
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29.11.2021 16:53 Ответить
тримайся , не дай грузинам окацапитись, як бульбаші !!!
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29.11.2021 16:55 Ответить
Асиміляція народам Грузіі не загрожує,в них інший менталітет !!!)))
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29.11.2021 17:04 Ответить
Дорогой, молодежь в Грузии не знает русского языка!
Совсем !

Так что за Саквартцвело будь спокоен!
Они отчалили от русского мира насовсем !
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29.11.2021 19:10 Ответить
ложь и пропаганда
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30.11.2021 13:26 Ответить
-Миша -у тибя постное лицо ,тибе никто денег не даст
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29.11.2021 16:56 Ответить
Я навіть сльозу пустив...
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29.11.2021 16:56 Ответить
ржу-нимагу...сорри рыдаю-нимагу
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29.11.2021 17:05 Ответить
Эээх Мишаня ,кто-же тебя так развёл ,ну просто как последнего лоха ..пьянящий воздух свободы в Украине сыграл с тобой злую шутку .
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29.11.2021 16:57 Ответить
дорожки сыграли с ним шутку
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29.11.2021 17:07 Ответить
Пох
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29.11.2021 17:01 Ответить
Ну і нах... воно нам треба ??? Кружляй гвинтокрил над Грузією !!!)))
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29.11.2021 17:02 Ответить
Миша, Зе уже барыга или еще нет?
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29.11.2021 17:03 Ответить
Мне глубоко даже очень глубоко похер что там с етим михой неужели у нас нет войні нет проблем в армии у нас нет проблем с жкх мы у нас нет проблем с нашими пленными которых не меняют уже два года
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29.11.2021 17:11 Ответить
Після паркурних вишивань по дахам, від СБУ, грузинський екстрім для Саакашвілі - "дитячий садок". Таке враження, що людина навмисно шукає "гострих вражень"...
Щодо цієї особи, моя особиста думка наступна - це "проєкт", іноземних спецслужб, для дестабілізації політичної ситуації у визначених країнах. "БЕБЕБЕБЕ"... он же "Миша Одесский"... он же "Карлсон"...
Про яку любов та патріотизм, з його уст, до України може йти мова?
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29.11.2021 17:24 Ответить
Миша! забудьте наш номер и наш адрес.. здесь вам не рады!
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29.11.2021 17:31 Ответить
Він навчився тут триматись бо Порох його тренував ще на даху...
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29.11.2021 17:32 Ответить
Блатная жизнь не легкая!
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29.11.2021 17:36 Ответить
Миша , - Сидеть!
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29.11.2021 17:37 Ответить
Міша, Міха, зачем ти туда поехал (
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29.11.2021 17:55 Ответить
Украине одного шоуменэна хватает 😀
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29.11.2021 17:56 Ответить
Не до тебя зеленым, Миша, так шо сиди спокойно. Тут целый гос.переворот, да еще Наивеличайшего Бутусов рыльцем макнул в его собственное зеленое дерьмо. Так шо Луноликий со всех сторон окружен врагами, ты уже не в приоритете.
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29.11.2021 19:06 Ответить
Так зачем же ты, Миша, сбежал от нас, по английски, не прощаясь, в холодильнику хфуры ?😂
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29.11.2021 19:13 Ответить
этот персонаж много сделал гадости, когда лил грязь на Пороха и совершал провокации на нашей границе.
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29.11.2021 19:18 Ответить
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29.11.2021 19:29 Ответить
Аби не хуже кажуть, та хуже нема вже куди.
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29.11.2021 19:43 Ответить
Михуєл - сбитьій летчик . . . пьітающийся вернуть себе "самолет" - власть. Новьій президент України после Зе - поступит по закону и откажет в українском гражданстве Михуєлу. . .
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29.11.2021 20:30 Ответить
Міхо - він буйний.
А цим буйним хочеться ВЛАДИ понад усе. То ж жага влади позбавляє останніх ознак обережності. Працює на публіку = піариться. Це -його життя. І немає сенсу його жаліти та співчувати. У якійсь час усвідомить марність своїх напружувань та попуститься.
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29.11.2021 21:31 Ответить
Міша ,тримайся як хочеш ,головне не повертайся .Ти тут зайвий .
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29.11.2021 23:13 Ответить
Барыгошвили пусть посидит--может поумнеет, а то разжирел тут на украинских харчах- ленивый, самовлюбленный, хвастливый, неблагодарный брехун!
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30.11.2021 01:13 Ответить
Миша забыл уточнить,за что держится-за должность или халявные деньги от зебарыг? Этому тебя научила Украина?
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30.11.2021 02:23 Ответить
А в чем состоит пытка? От еды он сам отказался. Ну а наркоту не положено в тюрьме давать .
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30.11.2021 06:14 Ответить
Ну он яркий чел. Что бы тебя в кино сыграл Энди Гарсия.....
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30.11.2021 06:30 Ответить
Бігати по дахам без пропеллера - все чому Карлсон навчився в Україні.
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30.11.2021 06:48 Ответить
Ну й яка ж новина про батоно Сулугуні без пророчого Процишина.
Ти їм кричав БАРИГИ, а вони тобі - БЕЗВІЗ!
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30.11.2021 06:55 Ответить
украинцам на самом деле пох...
предал Порошенко, значит сам выкручивайся там
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30.11.2021 08:54 Ответить
 
 