Саакашвили обратился к украинцам: Я держусь, потому что научился этому в Украине

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к украинцам из зала суда в Тбилиси как к своим соотечественникам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Грузія Online".

"Я хочу проинформировать вас о том, что в отношении меня использовали пытки и бесчеловечное поведение, но я держусь и я тоже научился этому в Украине. Я вам очень благодарен!" - сказал он.

Политик отметил, что вернулся в Грузию, оставив престижную должность в Украине из-за любви к Грузии.

Саакашвили также добавил, что не признает грузинского правосудия.

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"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие. Я здесь не для того, чтобы стать частью заранее написанной комедии", - сказал он.

После выступления Саакашвили из-за состояния здоровья покинул зал суда. Дальше заседание продолжается без него. Обратно в больницу политика доставили на реанимобиле.

"Я сегодня не ожидал, что состояние здоровья позволит Михеилу Саакашвили участвовать в процессе столько часов и выступить с такой речью перед общественностью. Сегодня, если это не критично, мы должны отсрочить процесс, а если это критично, мы можем продолжать, мы готовы подавать ходатайство", - обратился к коллегии судей адвокат Саакашвили Бека Басилая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Саакашвили впервые после задержания доставили в Тбилисский городской суд. До этого он не участвовал в заседаниях даже дистанционно, а адвокаты заявляли о плохом состоянии здоровья политика.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

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8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.