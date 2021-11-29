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Новости За рубежом
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Госсекретарь США Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО, где обсудят скопления войск РФ у границы Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госсекретарь США Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО, где обсудят скопления войск РФ у границы Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во вторник во встрече глав МИД стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Встреча состоится 30 ноября-1 декабря в Риге.

Во встрече примет участие и министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).

Первый день предполагает обсуждение актуальных вопросов европейской безопасности и обмен мнениями на тему стратегической концепции НАТО.

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Во второй день состоится встреча с министрами иностранных дел Украины и Грузии, будет рассмотрен вопрос об уроках миссии в Афганистане, а также ситуации по Западным Балканам. В ней примут участие главы МИД Финляндии и Швеции.

По данным агентства BNS, в Ригу уже прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в понедельник встретится с президентом Эгилом Левитсом.

Он также посетит Адазскую военную базу, где встретится с министром обороны Артисом Пабриксом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калныньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и солдатами боевой группы расширенного присутствия НАТО.

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Хватит обговаривать ,оружие и деньги должны идти в Украину лавой ..Украина сейчас защищает ВЕСЬ МИР !!!
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29.11.2021 17:06 Ответить
А от нас поедет Ермак без полномочий...
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29.11.2021 17:13 Ответить
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29.11.2021 17:20 Ответить
пустые полки магазинов в Иркутске...
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29.11.2021 17:39 Ответить
где Вяличие Рускага Мира?
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29.11.2021 17:41 Ответить
це настальжи
за савком
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29.11.2021 18:33 Ответить
Важное и нужное для Украиньі мероприятие , успеха !
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29.11.2021 17:46 Ответить
 
 