Госсекретарь США Блинкен примет участие во встрече глав МИД НАТО, где обсудят скопления войск РФ у границы Украины
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во вторник во встрече глав МИД стран НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Встреча состоится 30 ноября-1 декабря в Риге.
Во встрече примет участие и министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets).
Первый день предполагает обсуждение актуальных вопросов европейской безопасности и обмен мнениями на тему стратегической концепции НАТО.
Во второй день состоится встреча с министрами иностранных дел Украины и Грузии, будет рассмотрен вопрос об уроках миссии в Афганистане, а также ситуации по Западным Балканам. В ней примут участие главы МИД Финляндии и Швеции.
По данным агентства BNS, в Ригу уже прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в понедельник встретится с президентом Эгилом Левитсом.
Он также посетит Адазскую военную базу, где встретится с министром обороны Артисом Пабриксом, командующим Национальными вооруженными силами Леонидом Калныньшем, министром иностранных дел Канады Мелани Жоли и солдатами боевой группы расширенного присутствия НАТО.
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