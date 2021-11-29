Исполнительный директор Института массовой информации Романюк о деле Бутусова: "ГБР должно расследовать серьезные преступления, а не участвовать в фарсе"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов должна Комиссия по журналистской этике, а не ГБР или Минобороны.
Об этом в Facebook написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.
"Жаль, что ГБР, которое должно расследовать серьезные преступления, направленные против государства, согласилось принять участие в этом фарсе. Глядя на статьи, по которым возбуждено дело, иначе как "что-то придумали для того, чтобы надавить", это не назовешь.
Кроме всего, что уже написали коллеги, добавлю от наших юристов - когда дело возбуждают "по факту" - то не упоминается о "законности действий журналиста Бутусова" если о "законности действий" - то это уже подозреваемое конкретное лицо - но такой статус должно быть только после вручения подозрения. До этого никакого упоминания фамилии не должно быть", - говорится в сообщении.
Романюк выразила поддержку главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
"У нас есть саморегулятивные организации, чтобы давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов, та же КЖЭ. Но это точно не функция ГБР или Минобороны. Так мы далеко заедем, так победим", - отметила Романюк.
Как отмечалось, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".
Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".
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Куди ДБР дивиться?
Мы говорим - ДБР, подразумеваем - 95 Квартал
ДБР - дурні будуть реготати?
БО ДУРНІ?
ЧИ ГОТОВЛЯТЬ ПРОВОКАЦІЇ?
Сьогоднішня ********* теж підтримала акції 1 Грудня , не прямо опосередковано але підтримала ...
Методичка "Переворот - методика навчання" нижче.
https://mylifesport.ru/text.php?id=8
Также по-новому взглянул на тот факт, что Янукович был президентом. Сидевший в тюрьме вор - президент! Это не то, что в голове не укладывается, это просто нет слов. Как? Да все, просто - какой народ, такая и власть. Быдловато-приблатненный народ и власть соответствующая.
Честно говоря надежд мало.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.
Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.
Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
когда враг у границ и не знаешь что будет завтра.. когда крысы регианальные шастают под ногами, сея панику... когда бьют за украинскую символику... когда цены растут....и опять на газовой трубе играет как хочет рашка... а у военных немного боеприпасов и приказ - наблюдать...
так хочется посмотреть как это чмо бесится в бессильной злобе...исходя на говно ))))
Зеленский: Демченко работал в АПУ у Порошенко
То есть, против того, что Демченко является российским агентом возражений не было?!