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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (2462) Романюк Оксана (3)

Исполнительный директор Института массовой информации Романюк о деле Бутусова: "ГБР должно расследовать серьезные преступления, а не участвовать в фарсе"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Исполнительный директор Института массовой информации Романюк о деле Бутусова: "ГБР должно расследовать серьезные преступления, а не участвовать в фарсе"

Давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов должна Комиссия по журналистской этике, а не ГБР или Минобороны.

Об этом в Facebook написала исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк, передает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что ГБР, которое должно расследовать серьезные преступления, направленные против государства, согласилось принять участие в этом фарсе. Глядя на статьи, по которым возбуждено дело, иначе как "что-то придумали для того, чтобы надавить", это не назовешь.

Кроме всего, что уже написали коллеги, добавлю от наших юристов - когда дело возбуждают "по факту" - то не упоминается о "законности действий журналиста Бутусова" если о "законности действий" - то это уже подозреваемое конкретное лицо - но такой статус должно быть только после вручения подозрения. До этого никакого упоминания фамилии не должно быть", - говорится в сообщении.

Романюк выразила поддержку главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о посте Бутусова: Правоохранительные органы зафиксировали факт и должны дать этому оценку. ВИДЕО

"У нас есть саморегулятивные организации, чтобы давать оценку этичности или неэтичности действий журналистов, та же КЖЭ. Но это точно не функция ГБР или Минобороны. Так мы далеко заедем, так победим", - отметила Романюк.

Как отмечалось, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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Топ комментарии
+8
В целом ЗЕ свою выполнил задачу - все государственные институции разрушены или дескридитированы.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.

Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.

Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
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29.11.2021 17:21
+7
шавкам приказали из офиса Зе-Ермака (зарплаты огромные отрабатываю. ответственности то Никакой!)....оно ничтожное лживое мстительное......убогое тупорылое.
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29.11.2021 17:05
+7
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29.11.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Агенты фсб в дбр не спят и решили подставить Зеленского .
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29.11.2021 17:04 Ответить
Та ну на !!!))))
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29.11.2021 17:08 Ответить
Я бачив як Порошенко шуфлею гівно в труси Зеленського закидував.
Куди ДБР дивиться?
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29.11.2021 17:10 Ответить
Може побачать коли бульдозером буде туди нагортати, та ще таким, який був на Майдані.
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29.11.2021 17:34 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский за последние два месяца теряет не только поддержку избирателей, но и своих нардепов в Верховной Раде, рассказывает журналист Роман Кравец в программе Жаба і гадюка на Радио НВ.
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29.11.2021 17:28 Ответить
Україною керують портнови-єрмаки-демченки-татарови-смірнови-(промосковська 3.14*дота)... Клоун у них "Буратіно".
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29.11.2021 20:14 Ответить
Схоже, що Клоун свідомо провокує хаос в Україні у координації з Кремлем. Це напрошується з тенденцій на "кремль-тв" і постів х**лоботів у соцмережах.
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29.11.2021 20:17 Ответить
шавкам приказали из офиса Зе-Ермака (зарплаты огромные отрабатываю. ответственности то Никакой!)....оно ничтожное лживое мстительное......убогое тупорылое.
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29.11.2021 17:05 Ответить
Так підождіть! ЗЕ заявив, що Єрмак же не має повноважень! Невже неправду сказав? Та такого не може бути! (про всяк випадок зазначаю -сарказм).
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29.11.2021 17:38 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькова імітація державної влади і всі інституціі цієї т.зв. влади ,така саме імітація !!!)))
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29.11.2021 17:07 Ответить
Мы говорим - 95 Квартал, подразумеваем - ДБР!
Мы говорим - ДБР, подразумеваем - 95 Квартал

ДБР - дурні будуть реготати?
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29.11.2021 17:09 Ответить
а чому ЗЕістоти виштовхують людей на акцію 1 Грудня?
БО ДУРНІ?
ЧИ ГОТОВЛЯТЬ ПРОВОКАЦІЇ?

Сьогоднішня ********* теж підтримала акції 1 Грудня , не прямо опосередковано але підтримала ...
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29.11.2021 17:35 Ответить
Ну звичайно, з вуличними боями , захватом і утриманням столиці дрібними дрг до підходу орди, принаймні з двох найкоротших напрямків по ходу ,,навчань". Все до того іде...
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29.11.2021 20:35 Ответить
Скоро переворот.
Методичка "Переворот - методика навчання" нижче.
https://mylifesport.ru/text.php?id=8
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29.11.2021 17:15 Ответить
През гундосий Клоун і державні органи йому під стать...
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29.11.2021 17:17 Ответить
Смысла нет критиковать зе-клоуна и всю его пророссийскую шоблу. После многих часов размышлений о том, как так получилось, что все, что происходит в Украине с лета 2019 - сплошной позор для украинской нации, пришел к тривиальному выводу - власть такая, какую заслуживает народ. Нереально, покупая говно на палочке, ожидать от него вкусного мороженого.
Также по-новому взглянул на тот факт, что Янукович был президентом. Сидевший в тюрьме вор - президент! Это не то, что в голове не укладывается, это просто нет слов. Как? Да все, просто - какой народ, такая и власть. Быдловато-приблатненный народ и власть соответствующая.
Честно говоря надежд мало.
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29.11.2021 17:18 Ответить
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29.11.2021 18:22 Ответить
В целом ЗЕ свою выполнил задачу - все государственные институции разрушены или дескридитированы.
Украина погружена в атмосферу подозирельности и недоверия.

Доверием украинцев до сих пор пользуются только ВСУ, которых ЗЕляди оставили без горючего и боеприпасов.

Ситуация от весны 2014 года отличается только тем, что ЗЕ ВСУ до основания разрушить не успел.
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29.11.2021 17:21 Ответить
почти дословные мои слова - по ощущениям отброшены в 2014 год....
когда враг у границ и не знаешь что будет завтра.. когда крысы регианальные шастают под ногами, сея панику... когда бьют за украинскую символику... когда цены растут....и опять на газовой трубе играет как хочет рашка... а у военных немного боеприпасов и приказ - наблюдать...
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29.11.2021 18:14 Ответить
Зепрезидент, его Зекоманда и моно большинство - это фарс
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29.11.2021 17:25 Ответить
Фарс Голобородькі начался с трех украинских Пані...Татьяна Чорновол,Софія Федина та Маруся Звіробій...
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29.11.2021 17:27 Ответить
Це продовження. Фарс почався ще зі стадіона весною 2019 року з заяви, що він чийсь вирок.
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29.11.2021 17:45 Ответить
73 % дебилов ...он сам не ожидал такого подарка от Мавзолейных Хакеров...
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29.11.2021 17:51 Ответить
Помню я тогда на Цензоре казав про це...: воевать с женщинами єто полній Атас...
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29.11.2021 17:29 Ответить
#зенебійся "На могилі моїй посадіть Звіробій і Федину..."
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29.11.2021 17:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UkRGfIXXk6M
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29.11.2021 17:39 Ответить
Смотрю кацапский канал, там на Юрия катят бочку. Смотрю хохляцкий канал, там на Юрия тоже катят бочку. Выходит, они одинаково мыслят против мыслящих иначе. И там, и тут не дай боже показать свой патриотизм или обвинить в чём-либо владыку. Украинцы оказались между двух огней.
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29.11.2021 17:38 Ответить
украинцы как раз об этом и предупреждали 2,5 года назад... та хохлам было па-приколу и пофиг !
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29.11.2021 18:09 Ответить
Их технологии зашкаливают. Чтобы Кучма прошёл на второй срок он взял себе в пару Симоненка. Чтобы нынешней команде продолжить править, во втором туре будут Зеля и Розум, который пройдёт. Но, он среднее арифметическое между Зелей и Порохом.
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29.11.2021 20:10 Ответить
все дело в том что они и не будут заморачиваться технологиями... тупая и безнаказанная подтасовка результатов (проверено на выборах вирастюка) и использование админ ресурса (плюс диджитализация всей Украины)))) и голосование в Дие или еще как-то...где можно намухляжить...
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29.11.2021 20:37 Ответить
Фишка тут в другом...Бутусов напал на РАБссию внезапно и вираломна возле пушки стоял... и кааак шуганул по Мавзолею...аж чЛенин вылете на Красную площадь без воскового гроба...
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29.11.2021 17:48 Ответить
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29.11.2021 17:50 Ответить
Очень метко и тонко подмечено этим рисунком, кто понимает...
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29.11.2021 17:58 Ответить
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ДБР проти Бутусова справу не відкриє, а от проти посадових осіб, які дозволили Бутусову постріляти відкриє. Бутусов опублікувавши ролик підставив інших. Для усіх ЗМІ це погано, бо знижує їх авторитет. В подальшому постачальники інформації будуть добре думати, а чи доцільно надавати інформацію журналістам, які можуть їх підставити. Самолюбування безкарним не буває.
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29.11.2021 18:02 Ответить
зеблан, своему найвэлычнишому писюанисту это расскажи...
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29.11.2021 18:25 Ответить
Пригадую радянський ролик коли піонеру дозволили зробити постріл з бойової зброї на честь якогось свята чи події, і не було жодних покарань.
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29.11.2021 19:04 Ответить
вот так и бывает...когда обида выключает моск (ну или что там у ***) и мстя бьет по мстящему...
так хочется посмотреть как это чмо бесится в бессильной злобе...исходя на говно ))))
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29.11.2021 18:07 Ответить
Бутусов: Демченко - российский агент
Зеленский: Демченко работал в АПУ у Порошенко
То есть, против того, что Демченко является российским агентом возражений не было?!
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29.11.2021 19:48 Ответить
 
 