В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 6 раз открывали огонь, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала суток русско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз открывали огонь. Один украинский воин получил ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе Светлодарска и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки войска РФ совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского русские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил медицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Очень беспокойно не нарушилась ли она. Бо какая-то эта "тишина", как мигалка из анекдота про ментов - робить/неробить.
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.
И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…
Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, не легче
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!