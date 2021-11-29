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Новости Война в Украине
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война (6519) обстрел (5704) ранение (1625) Донбасс (16132) наемники РФ (1515) операция Объединенных сил (3194)

В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 6 раз открывали огонь, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 6 раз открывали огонь, - штаб ООС

С начала суток русско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз открывали огонь. Один украинский воин получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В районе Светлодарска и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки войска РФ совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Читайте также: Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Светлодарска из гранатометов, - штаб ООС

В направлении населенного пункта Старый Айдар русские наемники вели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского русские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин получил медицинскую помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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А шо там с "тишиной"?

Очень беспокойно не нарушилась ли она. Бо какая-то эта "тишина", как мигалка из анекдота про ментов - робить/неробить.
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29.11.2021 17:16 Ответить
Одужання хлопцю………
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29.11.2021 17:38 Ответить
дай Боже поправиться й буде більш везучим.
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29.11.2021 22:16 Ответить
***
Из Мариуполя опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять героя в операционной.

И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…

Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, не легче
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29.11.2021 18:20 Ответить
Когда эти суки угомонятся? Сидели бы в своей резервации и не высовывались. Им за количество обстрелов платят или за утилизацию российского боезапаса?
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29.11.2021 18:30 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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29.11.2021 21:30 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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29.11.2021 22:30 Ответить
 
 