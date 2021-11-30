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Новости Политика Украины
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"Между Эрдоганом и Зеленским – высокий уровень доверия", - Кулеба относительно предложения Турции стать посредником между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Между Эрдоганом и Зеленским – высокий уровень доверия", - Кулеба относительно предложения Турции стать посредником между Украиной и РФ

Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь ей положить конец войне, вернуть территории Украины, находящиеся на данный момент под контролем России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это правда, что Украина и Турция имеют превосходные отношения, между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским - высокий уровень доверия. Украина остается приверженной работе Нормандского формата, однако мы никогда не отказывались от любых предложений или инициатив "хороших офицеров", предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть территории Украины, которые на данный момент - под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Украины есть всего одно правило в этом отношении.

"Не должно быть никаких соглашений относительно Украины, принятых без Украины. Это "красная линия". Все остальное приветствуется. Мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на завершение этого конфликта", - отметил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании Турции участвовать в решении вопроса мира между Украиной и РФ и стать в будущем посредником в этом вопросе, передает Hurriyet.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход к крымским татарам. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам в самолете после визита в Туркменистан.

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Топ комментарии
+10
Посредником для чего?

Вот Эрдоган едиственный в Мире еще не знает, что ЗЕ тупорылый клоун и говорить с ним не о чем. ЗЕ, если что-то говорит, то или бредит, или врет.
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29.11.2021 17:25
+5
Смешно. Квартал 95 рулит в голове Кулёбы.
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29.11.2021 17:25
+5
.....бо Эрдоган давно знает, что Зеля - чмо болотное, продажное и беспомощное.. по-этому, временно, пока "нет Пороха", взял огонь на себя в битве с Мордором.. бо дебили наголосували
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29.11.2021 17:29
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- Саша-а. А устроить переворот в Сомали позлезавтра не должны мы?
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29.11.2021 17:20 Ответить
Чего он вещает то ? Это позор какой! Чё за мутки с турками? Зеленский аутсайдер и лузер. Гнать сссаными тряпками, даёшь веселье на майдане! Украинцы новый год встретим с новым президентом - всё путём через выборы в совете
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29.11.2021 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Clo4PeWQkCk

?
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29.11.2021 18:46 Ответить
Посредником для чего?

Вот Эрдоган едиственный в Мире еще не знает, что ЗЕ тупорылый клоун и говорить с ним не о чем. ЗЕ, если что-то говорит, то или бредит, или врет.
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29.11.2021 17:25 Ответить
реально по всем признака его надо на профильную медкомиссию на ул. Кирилловская 103 (бывш. фрунзе 103).
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29.11.2021 17:26 Ответить
Ви вірите Кулебі?!?!
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29.11.2021 17:42 Ответить
Смешно. Квартал 95 рулит в голове Кулёбы.
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29.11.2021 17:25 Ответить
.....бо Эрдоган давно знает, что Зеля - чмо болотное, продажное и беспомощное.. по-этому, временно, пока "нет Пороха", взял огонь на себя в битве с Мордором.. бо дебили наголосували
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29.11.2021 17:29 Ответить
Невже Ердоган прощупав дно Зеленського ?
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29.11.2021 17:29 Ответить
обговорюємо такі питання з дружньою Росією, особливо з паном Путіним
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29.11.2021 17:30 Ответить
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завів собі шниря (о, як нашому поперло, із клоунів да в шнирі).
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29.11.2021 17:40 Ответить
Щось воно сплутало, це у пуйла з єрдоганом високий рівень довіри(турецький потік і т. ін.)
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29.11.2021 17:50 Ответить
Теперь стало понятно , на что намекал президент Зеленский на своей прессконференции , говоря о важньіх вопросах , обсуждаемьіх с Єрдоганом . Вопросьі суперважньіе !
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29.11.2021 17:50 Ответить
наше зе, видимо, православный еврейский мусульманин.
молодец, вот оно, новое рыло в политике!
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29.11.2021 17:57 Ответить
Зря вы так! Одно другому еще никогда не мешало
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29.11.2021 18:27 Ответить
спроба обіграти очікування 73 в цьому контексті.
Над брехнею можна і сміятися.
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29.11.2021 22:35 Ответить
- Ты мне доверяешь?
- Доверяю!
-И я тебе доверяю! Слушай мы с тобой доверительные люди!
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29.11.2021 18:20 Ответить
ПыСы. Виктор Суворов (Резун), бывший разведчик, перебезчик, писатель и проживающий ныне в Великобритании, В одной из своих книг рассказывал, что его подчиненный (младший. оперуполномоченный) мог завербовать любого человека, да так, что тот даже и не заметил бы это.....удивительное дело разведка))))))))))))))))
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29.11.2021 18:25 Ответить
ЗелєнськоєЧудоЮдо тут ні до чого! В першу чергу - це завдяки татарам та плюс бездоганна дипломатія минулої Влади!
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29.11.2021 18:53 Ответить
Ну, Эрдогана понять можно: лох подвернулся -надо использовать !
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29.11.2021 19:07 Ответить
Да... за пару граммов кокса нашего Нелоха можно развести на многое.
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29.11.2021 20:09 Ответить
Помнится между усатым и зеленым тоже был высокий уровень доверия. Но талан нашего вЯрховногА Хлавнокомандуещего просырать все и вся сделал свое дело и мы имеем в добавок , за два с половиной года гениального правления, 1084 километра враждебной границы.
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29.11.2021 20:07 Ответить
кровавий тарган використав наївного нелоха так , що в нього досі дупа пече !
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30.11.2021 01:18 Ответить
Тобто по#єріть мінськи угоди та норманський формат???
Бубочка таки бажає дотягнутись язиком до дупи путєна???
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29.11.2021 21:36 Ответить
"Между Эрдоганом и Зеленским - высокий уровень доверия"...
как между удавом и кроликом
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30.11.2021 01:54 Ответить
Это хорошо.
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30.11.2021 05:29 Ответить
 
 