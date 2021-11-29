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Облсовет Черновцов просит Зеленского запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ: "Защищают интересы российского агрессора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Облсовет Черновцов просит Зеленского запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ: "Защищают интересы российского агрессора"

Черновицкий областной совет обратился к президенту и парламенту, чтобы те подготовили законопроекты о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – за життя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

За проект обращения проголосовали 38 депутатов из 64, передает корреспондент Суспільного

Обращение подал депутат от "Народного контроля" Петр Скорейко. Во время выступления он сказал, что просит запретить партии, потому что они "защищают интересы российского агрессора" и якобы финансируются из России.

Фракция "ОПЗЖ" будет подавать в суд, ведь считает это решение незаконным и нарушающим регламент. Об этом после голосования сказал глава фракции "ОПЗЖ" в облсовете Александр Болтунов.

Смотрите также: Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО

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Топ комментарии
+31
Некогда ему запрещать Петушария, на повестке дня Бутусов!!
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29.11.2021 17:34
+29
Нашли кого просить. Зеленое опудало ведь тоже защищает интересы российского агрессора. Вы бы еще к Путину обратились, напрямую.
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29.11.2021 17:32
+26
ЯІким це чином кремлівськи гниди заборонят кремлівських гнид !!!! )))))
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29.11.2021 17:38
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Нашли кого просить. Зеленое опудало ведь тоже защищает интересы российского агрессора. Вы бы еще к Путину обратились, напрямую.
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29.11.2021 17:32 Ответить
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ПАРТИИ ( КРОМЕ " Слуги народа " ) , ОТКЛЮЧИТЬ ИНТЕРНЕТ , ТВ --- только "95-й квартал " ( остальные ТВ каналы закрыть ) , радиоприемники и телефоны отобрать , НУ и т.д. и Т,П, .... ...... ....
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29.11.2021 18:02 Ответить
примерно так скоро и будет, так как будут повсеместно веерные отключения, у нас они уже происходят.
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29.11.2021 19:27 Ответить
Дело Савченко-Рубана: экс-нардеп утверждет, что обвинительный акт вернули прокурору

Обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке подрыва здания Верховной Рады, вернули прокурору по причине необоснованности обвинения

справа 2018 року -пятання є?
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29.11.2021 18:16 Ответить
Поздно.
У ЗЕ вектор снова изменился. Борьба за ватный электорат отошла на второй план.
ЗЕ борется с проукраинскими силами, а не с кацапней
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29.11.2021 17:32 Ответить
Некогда ему запрещать Петушария, на повестке дня Бутусов!!
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29.11.2021 17:34 Ответить
Заборона ЗЖОП і Шарікова вже не допоможе, треба заборонити слуг урода і нашого ЗЄверховного путінофіла.
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29.11.2021 17:37 Ответить
Ржу в голос
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02.03.2022 01:25 Ответить
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02.03.2022 17:21 Ответить
ЯІким це чином кремлівськи гниди заборонят кремлівських гнид !!!! )))))
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29.11.2021 17:38 Ответить
Пчелы против меда.Электорат опзж - совкодрочеры и хохляцкие гавноеды с их вождем Шарием это железобетонные избиратели Зеленского.
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29.11.2021 17:39 Ответить
він так брехав про референдуми . так давай проведемо і разом з тим гімном шаріковим и блоком опущених запретим і прислужників алігархів партію маленького наполеончика.
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29.11.2021 18:11 Ответить
Кого забороняти??? Це лялькі одного балагана !!!)))
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29.11.2021 17:39 Ответить
"захищають інтереси російського агресора" - зеленый клоун тоже защищает кацапов и олигархов.Не того попросили.
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29.11.2021 17:40 Ответить
Нет. Нивкоем случае низзя запрещать Шария и ОПЗЖ. Эта нападение на свабоду слова. Мы, ваши слуги народа, никада на эта нипайдем.
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29.11.2021 17:42 Ответить
Юля пришла в Раду в новом образе - весь воротник в золотых брошках с камнями. Заработала "честной" работой или Беня с Ринатом подарили? Она ж так печется о "бедных голодных еле выживающих пенсионерах". Интересно, что они на это скажут. И где наш Ваня?
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29.11.2021 17:43 Ответить
Как она на таких каблуках ходит - не вставала ж на Майдане с инвалидной коляски?
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29.11.2021 17:47 Ответить
У нее было клетчатое одеяло, а оно творит чудеса, доказано Насировым!
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29.11.2021 17:55 Ответить
лаптежниця вона на майдані небула.. дуже добре проседіла це все в номері качановськеі тюрми.
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29.11.2021 18:13 Ответить
шо реально не була ? а кого тоді на сцену на візку вивозили, жанну дарк яка голодуючи в Качанівці ледь у той візок на лабутенах влізла......
Чесно це було жалюгідне видовище, і замість овацій гнида отримала "гарні" слова підтримки від тих хто кров проливав.
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29.11.2021 20:22 Ответить
Кто на что учился. Сама работать не пробовала? Может и себе купишь
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29.11.2021 18:41 Ответить
да да єто еще одна слуга - борцунья за "хозяев"...
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29.11.2021 19:04 Ответить
Кучма президент,Ведмедчук его начальник ОППе дЕрмака в отствку...
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29.11.2021 17:55 Ответить
Замість Шарія посадять Бутусова і Янінку Соколову. приплили.
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29.11.2021 17:58 Ответить
з-ся пыль глотать.
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29.11.2021 18:07 Ответить
Просить у больного здоровья-у сепара просить запретить партии сепаров.
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29.11.2021 17:59 Ответить
мне одному непонятно,почему черновецкий облсовет,просит об этом "наполеона",а не обращается как положено в суд?
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29.11.2021 18:00 Ответить
Поддерживаю.
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29.11.2021 18:01 Ответить
Шмарий от Ольги ********** далеко не ушел...один баран, другая Ослица...
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29.11.2021 18:03 Ответить
Лучше бы они Слугу народа запретили
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29.11.2021 18:04 Ответить
Давно пора эту кацапскую петушиную партию запретить!
и со всем скоро так и сделаем!
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29.11.2021 18:06 Ответить
жители москвы и иркутска пожаловались на пустые полки в магазщинах
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29.11.2021 18:06 Ответить
а это Самара на РАБссии
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29.11.2021 18:08 Ответить
ахаха, совок вернулся как они и мечтали
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29.11.2021 19:35 Ответить
Раніше треба зелену плесінь заборонити.
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29.11.2021 18:11 Ответить
Закон про колаборантів зелені вже поховали?
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29.11.2021 18:13 Ответить
предлагаю повесить катлы телефон мне шматье в секонд
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29.11.2021 18:16 Ответить
Навіщо забороняти партію шарія та опзж, коли можна звинуватити українських журналістів у розв'язанні війни та 74 рази повторювати "я головнокомандуючий"
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29.11.2021 18:21 Ответить
красномордое жирное чмо петуШарий))

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29.11.2021 19:11 Ответить
Давно пора этих паразитов на теле Украины запретить!!!
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29.11.2021 23:02 Ответить
 
 