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Облсовет Черновцов просит Зеленского запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ: "Защищают интересы российского агрессора"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Черновицкий областной совет обратился к президенту и парламенту, чтобы те подготовили законопроекты о запрете деятельности "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – за життя".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
За проект обращения проголосовали 38 депутатов из 64, передает корреспондент Суспільного
Обращение подал депутат от "Народного контроля" Петр Скорейко. Во время выступления он сказал, что просит запретить партии, потому что они "защищают интересы российского агрессора" и якобы финансируются из России.
Фракция "ОПЗЖ" будет подавать в суд, ведь считает это решение незаконным и нарушающим регламент. Об этом после голосования сказал глава фракции "ОПЗЖ" в облсовете Александр Болтунов.
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