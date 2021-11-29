США подтверждают поддержку членства в НАТО для Украины и Грузии, - заявление Госдепа

Официальный Вашингтон подтвердил, что сохраняет твердую поддержку решений НАТО в Бухаресте в 2008 году, а также последнего саммита Альянса в Брюсселе, что Украина и Грузия обязательно станут членами Организации Североатлантического договора.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США "Незыблемая преданность Соединенных Штатов НАТО", обнародованном в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение НАТО, изложенное в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, а также подтвержденное, в том числе, на Брюссельском саммите в июне 2021 года, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - отмечается в документе.

В Вашингтоне подчеркнули, что путь к членству в НАТО обеих стран подробно описывают их Ежегодные национальные программы.

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"И Грузия, и Украина уже являются членами Партнерства с расширенными возможностями (EOP), что повышает уровень их совместимости, а также возможностей проводить учения вместе с союзниками НАТО", - напомнили в Госдепе.

Как сообщал Укринформ, в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен начинает свое европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Ригу и Стокгольм. В Риге глава Госдепартамента США примет участие в министерской встрече НАТО, где будет обсуждаться, в частности, ситуация вокруг Украины.

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