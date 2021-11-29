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Новости Политика Украины
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США подтверждают поддержку членства в НАТО для Украины и Грузии, - заявление Госдепа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США подтверждают поддержку членства в НАТО для Украины и Грузии, - заявление Госдепа

Официальный Вашингтон подтвердил, что сохраняет твердую поддержку решений НАТО в Бухаресте в 2008 году, а также последнего саммита Альянса в Брюсселе, что Украина и Грузия обязательно станут членами Организации Североатлантического договора.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США "Незыблемая преданность Соединенных Штатов НАТО", обнародованном в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать решение НАТО, изложенное в Декларации Бухарестского саммита 2008 года, а также подтвержденное, в том числе, на Брюссельском саммите в июне 2021 года, что Грузия и Украина станут членами НАТО", - отмечается в документе.

В Вашингтоне подчеркнули, что путь к членству в НАТО обеих стран подробно описывают их Ежегодные национальные программы.

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"И Грузия, и Украина уже являются членами Партнерства с расширенными возможностями (EOP), что повышает уровень их совместимости, а также возможностей проводить учения вместе с союзниками НАТО", - напомнили в Госдепе.

Как сообщал Укринформ, в понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен начинает свое европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Ригу и Стокгольм. В Риге глава Госдепартамента США примет участие в министерской встрече НАТО, где будет обсуждаться, в частности, ситуация вокруг Украины.

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Топ комментарии
+8
Як нещодавно висловився Порошенко, у нього склалось враження, що наші партнери стоять біля наших дверей і стукають, щоб надати допомогу. Але ніхто не відчиняє.
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29.11.2021 17:57
+6
Держдепу США-респект...
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29.11.2021 17:55
+3
Вовочка з "Тимофєєвим" в курсі?
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29.11.2021 17:55
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Правила форума Совет форумчан
Держдепу США-респект...
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29.11.2021 17:55 Ответить
Вовочка з "Тимофєєвим" в курсі?
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29.11.2021 17:55 Ответить
Як нещодавно висловився Порошенко, у нього склалось враження, що наші партнери стоять біля наших дверей і стукають, щоб надати допомогу. Але ніхто не відчиняє.
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29.11.2021 17:57 Ответить
Дуже важко.навіть неможливо ,допомогти неробі !!!)))
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29.11.2021 18:00 Ответить
Не можуть виловити Вовочку між відпустками, світами та вихідними.
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29.11.2021 18:08 Ответить
Шукайте в прострації,між сосен корабельних ,обдовбаного в хлам !!!))))
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29.11.2021 18:19 Ответить
Може спробували б на "колумбійського живця"?
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29.11.2021 18:22 Ответить
а шож не видченив за 5 лет?
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29.11.2021 18:46 Ответить
флажок Викингов не позорь бутылочный !
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30.11.2021 00:48 Ответить
God bless America!
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29.11.2021 17:59 Ответить
Эт хорошо
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29.11.2021 18:32 Ответить
подрочат рашку, а воз там где и был
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29.11.2021 18:45 Ответить
Я тоже подтверждаю, и что от этого меняется?
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29.11.2021 19:12 Ответить
Спасибо немецкой комсомолке Меркель которая все тогда запорола в угоду своему любимому камраду Вольдемару..
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29.11.2021 19:42 Ответить
И шо?
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29.11.2021 19:55 Ответить
Пустая болтовня, никого ни к чему не обязывающая.
Тем более , что ни Украина, ни Грузия не соответствуют критериям приема в НАТО.
Главный критерий- у кандидатов на членствоне должно быть никаких территориальных конфликтов и споров.
Украина и Грузия, как вы все знаете, их имеют, эти конфликты
Если бы вы только знали, какое дерьмо в Госдепе сидит
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29.11.2021 20:50 Ответить
давно с бутылки спрыгнул ?
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30.11.2021 00:46 Ответить
Рояль по ходу напрягся от этой новости сильней чем от фаллоса лоха Криворожского !
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30.11.2021 00:46 Ответить
 
 