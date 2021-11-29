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Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном госперевороте и поделится ею с партнерами, - Кулеба

Украина очень серьезно смотрит на доступную правительству информацию о потенциальном государственном перевороте и поделится ею с партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба  на онлайн-брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Само собой разумеется, что когда мы говорим о гибридном оружии, внешнее военное давление идет рука об руку с внутренней дестабилизацией страны. Так что мы очень серьезно смотрим на доступную правительству Украины информацию на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, и мы остаемся чрезвычайно бдительными. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленную информацию, как только получим ее", - сказал Кулеба

Он подчеркнул, что "если Россия решит прибегнуть к последней мере, военной наступательной операции, ей, бесспорно, будет предшествовать или ее будут сопровождать систематические и откровенные попытки дестабилизировать Украину изнутри всеми способами, доступными России".

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Кулеба заверил, что украинские Вооруженные силы привержены защите суверенитета и демократически избранного правительства и руководства Украины.

"Я не вправе комментировать информацию, доступную нашим правоохранительным органам на данный момент, но украинская армия пользуется большим уважением и доверием в украинском обществе, и руководство армии привержено защите суверенитета и демократически избранного правительства и руководства Украины. У меня нет никаких свидетельств, которые бы говорили об ином", - отметил он.

Кулеба добавил, что говоря о такой чувствительной информации, как потенциальный переворот, надо быть очень осторожными в формулировках, оценках и позволить правоохранительным органам представить, что они имеют, в должное время.

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Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в пятницу сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1-2 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов назвал "сплошной ложью" информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.

Тем временем ряд иностранных СМИ распространил новость с заявлением главы украинского государства, используя слово "путч", то есть при участии военных.

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Топ комментарии
+26
проблема не в том, что в 19-м население проголосовало за актера ( и среди актеров встречаются вполне приличные люди). Проблема в том, что лохотрат голосовал даже не за живого человека, а за экранный образ, за игру света и тени на простыне, заменяющей экран в сельском клубе.
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29.11.2021 18:22
+20
Подскажите а во сколько будет переворот и куда подходить? И это надолго? Потому что мне в Пятницу на днюху идти, хотелось бы все распланировать
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29.11.2021 18:26
+18
Виглядає як параноїдальна шизофренія, а насправді сеанс урино-кало терапії межи очі зеленим дебілам.
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29.11.2021 18:26
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29.11.2021 18:18 Ответить
Лядва переживает что им отрежут обрезанные достопримечательности и шнобель закрутят в штопор...(идиома игра слов аллегория)**** а вы твари бегом из Украины на свою историческую уродину....
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29.11.2021 19:53 Ответить
Кулеба, ты не Украина! Ты даже не Израиль. Может хохляндия или малороссия.
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29.11.2021 18:21 Ответить
Кулеба - ЗЕлена ганчірка дЄрьмака.
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29.11.2021 21:34 Ответить
проблема не в том, что в 19-м население проголосовало за актера ( и среди актеров встречаются вполне приличные люди). Проблема в том, что лохотрат голосовал даже не за живого человека, а за экранный образ, за игру света и тени на простыне, заменяющей экран в сельском клубе.
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29.11.2021 18:22 Ответить
Параноїдна маячня прогресує !!!))))
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29.11.2021 18:22 Ответить
зєблан(
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29.11.2021 18:24 Ответить
кандидат наук в 23? в 25?
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29.11.2021 18:25 Ответить
Подскажите а во сколько будет переворот и куда подходить? И это надолго? Потому что мне в Пятницу на днюху идти, хотелось бы все распланировать
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29.11.2021 18:26 Ответить
https://mylifesport.ru/text.php?id=81
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29.11.2021 18:39 Ответить
Нет это недолго. Перевёрнут его туда сюда и все
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29.11.2021 18:55 Ответить
Я тоже интересуюсь, но пока никто ничего не ответил. Даже удостоверение "Порохобота" показывал. Нифига. Я думаю в свое время нам скажут.
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29.11.2021 20:34 Ответить
А какие улицы будут перекрывать?
Хороший район Липки, тихо там в те дни когда нет революций
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29.11.2021 21:39 Ответить
Виглядає як параноїдальна шизофренія, а насправді сеанс урино-кало терапії межи очі зеленим дебілам.
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29.11.2021 18:26 Ответить
Це називається "чув дзвін, та не знаю де він". А ще кажуть, що песець приходить без об*яви, непомітно і несподівано.
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29.11.2021 18:27 Ответить
Ахметову, чи кому там, краще за все профінансувати вбивство зеленського, це найбільш ідеальний варіант.
На відміну від революції після ліквідації державного зрадника зеленського не буде великого періоду нестабільності, пройдуть вибори і буде обрана нова влада, так як узурпатори мають низьку підтримку населення, то вони із тріском програють вибори і Україна звільниться, без крові, без смертей, без загроз.
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29.11.2021 18:28 Ответить
Зе ніхто і звуть його ніяк. Він просто Беніна лялька. Якщо Беню відправити в США, Ізраіль чи на Кіпр то і зе не стане.
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29.11.2021 20:39 Ответить
а ЗЕлений моносброд розбіжіться у різні боки.
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29.11.2021 21:35 Ответить
ні. ніхто його - Зе - вбивати не буде. . . . нікому не вигідна смерть Зеленського. . . . Зеленський як велика ГАНЬБА має надовго запамятатись маларосам - недоросам - хохлам - партіям садового-саакашвілі-гріценка-шляшка-гройсмана.
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30.11.2021 09:38 Ответить
Таки и впрямь "найвэлычнишый-лидор"...

Даже параноидальный бред этого чувака все разносят как топ-новость.
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29.11.2021 18:29 Ответить
Державний зрадник просто перелякався, що рух проти капітуляції пригрозив розпочати безстрокову акцію проти нього, тобто майдан. Ось він зі страху почав візжати про госпереворот у марних спробах якось очорнити майбутню революцію
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29.11.2021 18:33 Ответить
Поділіться з партнерами ще цією "інформацією" від Непритомного: - "Турчинов "здав Крим", Порошенко "здав частину Донбасу", а у загибелі військових на війні, "винен" Бутусов".
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29.11.2021 18:31 Ответить
Саме це вони і будуть пропихати. (
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29.11.2021 18:33 Ответить
Найбільше "перевороту" чекає саме влада. (((
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29.11.2021 18:32 Ответить
Та скоріше б вже, може Новий рік зустрінемо з новим іімператором.
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29.11.2021 18:32 Ответить
Україна не імперія.
Чи вам нове ***** на росії потрібне?
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29.11.2021 18:43 Ответить
ИпанЫй цЫрк
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29.11.2021 18:34 Ответить
Речник дермака обізвався
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29.11.2021 18:36 Ответить
лижут и лижут...
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29.11.2021 18:41 Ответить
При владі розумних людей нема. Зовсім. Жодного.
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29.11.2021 18:43 Ответить
Ох и дебилы...напрочь отбитые.
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29.11.2021 18:45 Ответить
Зебилы, зебилы. Давеча с одним зебилом тёрки вёл. Грит боится майдана. Не майдана надо бояться, а клоунаду чё происходит в стране. Украинцы ничего не боятся! Если надо - выйдем как один как в 2014 году.
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29.11.2021 18:53 Ответить
++++
Как лично вы оцениваете общественно - политическую обстановку в стране?
В смысле "Если надо - выйдем как один"
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29.11.2021 19:58 Ответить
В смысле непонятно? Терпеть Зеленского долго собираешься, братан ? Всем надоел клоун. Я вообще НГ на майдане надо встречать возле йолки
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29.11.2021 20:00 Ответить
Зеленський,Єрмак,Коломойський,Татаров,Демченко-це,власне,і є держпереворот! Репресії, проти тих хто вважає,на відміну від вищеперелічених осіб,Росію -агресором а Путіна-вбивцею,вже набрали обертів! Федина,Звіробій,Порошенко,Бутусов-це вже система апробована у СРСР,нацистській Германії,Путінській Росії,Лукашенківській Білорусі!
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29.11.2021 18:57 Ответить
Так что укринци кады выходим сплоченно ? Мы не согласны так жить !
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29.11.2021 18:59 Ответить
Кулеба, ты же нормальный чувак с виду, а несешь чушь. Министр называешься.
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29.11.2021 19:10 Ответить
В КМУ сейчас ни одного нормального нет.
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29.11.2021 19:36 Ответить
Раз кульбаба, два кульбаба, три кульбаба😂😂😂😂
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29.11.2021 19:14 Ответить
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29.11.2021 19:15 Ответить
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29.11.2021 19:17 Ответить
вдруге питаю. ХТО затриманий по цій справі?
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29.11.2021 19:21 Ответить
Тобі затримані потрібні? Справи Шеремета мало?
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29.11.2021 19:51 Ответить
В пред идущем перевороте были затиримані Савченко и Рубан.
В этом ещё никого.
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29.11.2021 20:01 Ответить
чергова брехня зебабуїна,тому що тоді це не називали переворотом.Акнісь мавпочка ватна.
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30.11.2021 09:52 Ответить
багато а може й більшість виборців, навіть ті, котрі голосували за ЗЕ, хочуть імпічмента та перевиборів в ВР. це не є мрія про переворот, це мрія змінити тих хто прийшов до влади на брехні та пробує узурпувати цю саму владу. приклад вже був, але дурень вчиться на своїх помилках а не на чужих( яникових)
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29.11.2021 19:26 Ответить
Це точно. Десятки людей підтримають імпічмент.
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29.11.2021 19:53 Ответить
мдяя, видимо принятие галюциногенов стало обязательной процедурой для всей зеленой шоблы, а не только для "величайшего недоразумения современности" ...
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29.11.2021 19:26 Ответить
Нет Это не идиотизм... Это реализация лубянского плана отсоединения Украины от цивилизованного мира...
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29.11.2021 19:50 Ответить
Вокруг страны тысячи техники и почти 100 тысяч живой силы, на Донбассе каждый день стреляют и убивают. Разведки всего мира публикуют данные о авиаударах и атаках.
Всё это для смены власти в Украине.
Но! Оказывается украинская власть считает реальной угрозой захвата власти в Украине всего одним фсбэшником и четырьмя бывшими ментами. Настолько реальной, что заявляет об этом на весь мир.
Вместо того, чтобы успокоить мир и отыграть назад, власть решает вывести абсурд на более высокий уровень, привлекая министерство иностраных дел, у которого по видимому нет более важных дел
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29.11.2021 20:02 Ответить
та все тому що на Банковій не хочуть виганяти завхоза ЗЕлупи як того вимагає народ.
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30.11.2021 09:55 Ответить
Переворот после завтра ,а наркоманы на него все смотрят
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29.11.2021 20:04 Ответить
Дебилы, какой на хер госпереворот, вы хоть не позорьтесь!!!!! Хотя с идиотов что возьмешь!!!!!
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29.11.2021 20:08 Ответить
Что не понятного с "державним переворотом" ? Выйдут свободные граждане на мирную демонстрацию и зеля назовёт их мятежниками... Пари ?
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29.11.2021 20:29 Ответить
100500 ! школа *****
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30.11.2021 00:43 Ответить
Кулеба, хоть ты бы сидел и не вякал лишнего, а то уже гавнокомандующий попортил инвест. климат, который и без него стремился к нулю. Еще кулебе надо рот открыть. Все иностранные партнеры уже давно поняли, что клоун напуган и хочет к маме.
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29.11.2021 20:52 Ответить
И ты Кулеба..
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29.11.2021 20:58 Ответить
Зыкулебал ты
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29.11.2021 21:14 Ответить
Госпереворот УЖЕ совершил зеленский, полностью узурпировав власть в стране : из парламентско-президентской мы превратились в офисно-президентское нечто!
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29.11.2021 21:29 Ответить
Конченные зеублюдки !
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30.11.2021 00:41 Ответить
"Шефиризада" продолжаеться / На нас НИКТО и НИКОГДА не нападёт: у нас практически 15 эквивалентов "Чернобыля" - по количеству Реакторов и просто так "порешать" свои вопросики у любых незванных гостей не получиться!/
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30.11.2021 03:59 Ответить
Не переворот, а виправлення помилки при обранні ЗЕлика: якщо у нього є хоч трішечки розуму, має піти сам.
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30.11.2021 10:10 Ответить
В країні, завдяки 73 дупоголовим, вже й так нема чим дихати.
Може варто дозувати кількість зелайна у новинах сайту?
Наприклад, не більше одного кавелика арахамії, лепешки кулеби, кульки арестовича.
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30.11.2021 10:28 Ответить
Чергове дно побито...
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30.11.2021 10:48 Ответить
Кто в курсе, где Ахметов завтра начинает мятеж - захватом главпочтампта или сразу на Банковой?
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30.11.2021 11:01 Ответить
 
 