Мы настаиваем на принятии законопроекта 5600, это важно для бюджета 2022 года, - министр финансов Марченко
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Министр финансов Сергей Марченко надеется, что завтра парламент проголосует ресурсный законопроект 5600.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в понедельник.
"Главное завтра – результативное голосование за 5600", - подчеркнул министр.
Марченко признался, что отрицательно относится к тому, что рассмотрение этого документа постоянно переносят.
"Желательно, чтобы этот законопроект был принят еще в июне-июле. Но, к сожалению, так получилось, потому что есть разные мнения по этому законопроекту. Дискуссия - это нормальная практика в демократических странах. Но мы настаиваем на его принятии. Это очень важно для бюджета 2022 года", - подчеркнул он.
Говоря о том, может ли Кабмин в среду направить в Верховную Раду проект госбюджета, подготовленный ко второму чтению, министр отметил: "У нас все в порядке. Нам все удастся".
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможна ли "бюджетная ночь", Марченко отметил: "У нас есть все возможности работать в рабочее время. Ночью работать не нужно. Нужно отдыхать".
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Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України
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Да ужде этот вивариум долбо#бов и мошенников, который инициировал законопроект 5600, говорит о том, что нездоровая это хрень.
Зебилы мечтали в 2019-м году, что Голобородько отберет все у олигархов и отдаст им.
В 2021-м году Минфин открыто говорит, что для затыкания дыр в бюджете-2022 надо отобрать все у украинцев.
Шото пошло не так...