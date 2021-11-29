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Новости Политика Украины
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Мы настаиваем на принятии законопроекта 5600, это важно для бюджета 2022 года, - министр финансов Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы настаиваем на принятии законопроекта 5600, это важно для бюджета 2022 года, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что завтра парламент проголосует ресурсный законопроект 5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в понедельник.

"Главное завтра – результативное голосование за 5600", - подчеркнул министр.

Марченко признался, что отрицательно относится к тому, что рассмотрение этого документа постоянно переносят.

"Желательно, чтобы этот законопроект был принят еще в июне-июле. Но, к сожалению, так получилось, потому что есть разные мнения по этому законопроекту. Дискуссия - это нормальная практика в демократических странах. Но мы настаиваем на его принятии. Это очень важно для бюджета 2022 года", - подчеркнул он.

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Говоря о том, может ли Кабмин в среду направить в Верховную Раду проект госбюджета, подготовленный ко второму чтению, министр отметил: "У нас все в порядке. Нам все удастся".

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможна ли "бюджетная ночь", Марченко отметил: "У нас есть все возможности работать в рабочее время. Ночью работать не нужно. Нужно отдыхать".

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29.11.2021 18:30 Ответить
Не для бюджета, а для вас, упырей. Ибо вы уже не знаете как залезть людям в карман.
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29.11.2021 18:41 Ответить
А мы настаиваем что вас во власти только в кипящее масло бросать надо а не просто вешать....
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29.11.2021 19:55 Ответить
Ініціатор(и) законопроекту:

Шмигаль Денис Анатолійович Кабінет Міністрів України

Головний комітет:

Гетманцев Д.О. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Інші комітети:

Сольський М.Т. Комітет з питань аграрної та земельної політики
Радіна А.О. Комітет з питань антикорупційної політики
Арістов Ю.Ю. Комітет з питань бюджету
Бондаренко О.В. Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Наталуха Д.А. Комітет з питань економічного розвитку
Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Костін А.Є. Комітет з питань правової політики
Лубінець Д.В. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
Климпуш-Цинцадзе І.О. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу
Клочко А.А. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Крячко М.В. Комітет з питань цифрової трансформації

Да ужде этот вивариум долбо#бов и мошенников, который инициировал законопроект 5600, говорит о том, что нездоровая это хрень.
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29.11.2021 18:50 Ответить
Ну так вот:

Зебилы мечтали в 2019-м году, что Голобородько отберет все у олигархов и отдаст им.

В 2021-м году Минфин открыто говорит, что для затыкания дыр в бюджете-2022 надо отобрать все у украинцев.

Шото пошло не так...
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29.11.2021 18:52 Ответить
судячи на дії влади, ху вам в жо а не 5600. і так на горло наступаєте опонентам. у нас не монархія а парламенсько-президенська країна. НЕ ПРЕЗИДЕНСКА!!!
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29.11.2021 19:20 Ответить
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29.11.2021 19:24 Ответить
Хто там наполягає, зєблани?
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29.11.2021 19:52 Ответить
Скоро ЗАЗ Таврию в роскошь запишете?
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29.11.2021 21:55 Ответить
Еще один дебил в период пандемии хочет поднять налоги да шоб тебя эти грабли @банули чтоб ты больше не мог встать
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30.11.2021 00:25 Ответить
 
 