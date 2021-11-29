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Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ

В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов без света оказались часть поселка Станица Луганская и села Малиновое в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Луганское энергетическое объединение".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Светлодарска из гранатометов, - штаб ООС

Ранее в штабе ООС сообщили, что войска РФ вели огонь в сторону Станицы Луганской по артиллерии калибра 122 мм.

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Ну вот такой он - режим тишины.
Такое вот перемирие.

Кацапы гатят, как хотят и, когда хотят, куда хотят.
Наши один раз применили Байрактары и потом месяц оправданий и отмазок.
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29.11.2021 18:46 Ответить
а може чекали байрактарів ..там кордон..з раши спробувати збити
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30.11.2021 07:45 Ответить
За що боролися ???))))
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29.11.2021 18:49 Ответить
Є інфа що лупили прямо з росії
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29.11.2021 18:56 Ответить
похоже на провокацию, ждут ответки.. и потом могут попереть.
Им страх как хочется закончить Лугандон - захватить остатки Луганской области и Мариуполь на юге(((
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29.11.2021 20:03 Ответить
Завтра препеЗЕдент скаже, що це розв'язана війна Бутусовим
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29.11.2021 19:07 Ответить
Завтра 30 ноября 1939 года дохляк ССср напал на Финляндию....
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29.11.2021 19:45 Ответить
зеЛя ссыкливая мразь опять спрятался и сидит!под столом у ермака!
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29.11.2021 19:47 Ответить
Знакомые пишут ,там орки ужас творят.
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29.11.2021 20:45 Ответить
 
 