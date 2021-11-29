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Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов без света оказались часть поселка Станица Луганская и села Малиновое в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Луганское энергетическое объединение".
"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра", - говорится в сообщении.
Ранее в штабе ООС сообщили, что войска РФ вели огонь в сторону Станицы Луганской по артиллерии калибра 122 мм.
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Такое вот перемирие.
Кацапы гатят, как хотят и, когда хотят, куда хотят.
Наши один раз применили Байрактары и потом месяц оправданий и отмазок.
Им страх как хочется закончить Лугандон - захватить остатки Луганской области и Мариуполь на юге(((