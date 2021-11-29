Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ

В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов без света оказались часть поселка Станица Луганская и села Малиновое в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООО "Луганское энергетическое объединение".

"В результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты: частично Станица Луганская и село Малиново, 1185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра", - говорится в сообщении.

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Ранее в штабе ООС сообщили, что войска РФ вели огонь в сторону Станицы Луганской по артиллерии калибра 122 мм.