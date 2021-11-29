Ермак связан с Москвой, Деркач под санкциями США, а власть почему-то сосредоточена на Бутусове, - Юсупов

Действия власти против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова выглядят как выборочное правосудие и попытка отвлечь внимание общества от более важных проблем.

Об этом пишет в фейсбуке блоггер Александр Юсупов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил слова спикера ВР, "слуги народа" Руслана Стефанчука, который сказал, что будет следить за расследованием дела главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"А что Стефанчук думает, например, о ситуации с Андреем Деркачем, который до сих пор является депутатом украинского парламента, несмотря на введение против него санкций Вашингтоном почти год назад за вмешательство в американские выборы и сотрудничество с российскими спецслужбами?" – написал Юсупов.

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Он также напомнил о заявлении члена Европарламента Виолы фон Крамон о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет "тесные связи" с Москвой и это является угрозой "для всей украинской безопасности" и о том, как Владимир Зеленский вроде бы не проинформировал Ермака перед закрытием телеканалов Виктора Медведчука, потому что "американцы сказали Зеленскому не делиться" этой информацией.

"Действия же Бутусова действительно необычны и им обязательно должна дать оценку комиссия по журналистской этике, как и соответствующие правоохранительные органы. Тем не менее, неужели нужно делать реагирование на этот инцидент приоритетом на фоне значительно более резонансных событий? Очевидно нет, однако именно это и происходит, потому выглядит как выборочное правосудие против известного расследователя обстоятельств "Вагнергейта" и попытка отвлечь внимание общества от более важных проблем", - считает Юсупов.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.