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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (2462) Стефанчук Руслан (394)

Ермак связан с Москвой, Деркач под санкциями США, а власть почему-то сосредоточена на Бутусове, - Юсупов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак связан с Москвой, Деркач под санкциями США, а власть почему-то сосредоточена на Бутусове, - Юсупов

Действия власти против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова выглядят как выборочное правосудие и попытка отвлечь внимание общества от более важных проблем.

Об этом пишет в фейсбуке блоггер Александр Юсупов, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил слова спикера ВР, "слуги народа" Руслана Стефанчука, который сказал, что будет следить за расследованием дела главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"А что Стефанчук думает, например, о ситуации с Андреем Деркачем, который до сих пор является депутатом украинского парламента, несмотря на введение против него санкций Вашингтоном почти год назад за вмешательство в американские выборы и сотрудничество с российскими спецслужбами?" – написал Юсупов.

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Он также напомнил о заявлении члена Европарламента Виолы фон Крамон о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет "тесные связи" с Москвой и это является угрозой "для всей украинской безопасности" и о том, как Владимир Зеленский вроде бы не проинформировал Ермака перед закрытием телеканалов Виктора Медведчука, потому что "американцы сказали Зеленскому не делиться" этой информацией.

"Действия же Бутусова действительно необычны и им обязательно должна дать оценку комиссия по журналистской этике, как и соответствующие правоохранительные органы. Тем не менее, неужели нужно делать реагирование на этот инцидент приоритетом на фоне значительно более резонансных событий? Очевидно нет, однако именно это и происходит, потому выглядит как выборочное правосудие против известного расследователя обстоятельств "Вагнергейта" и попытка отвлечь внимание общества от более важных проблем", - считает Юсупов.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить предоставить Бутусову государственную охрану. Он объяснил это опасением, что журналист может стать "сакральной жертвой", хотя не уточнил, с чьей стороны ему угрожает опасность.

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Топ комментарии
+32
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - ригі.
Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка московії.
Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Єрмак залякав наркомана путчом і добився звільнення начальника контррозвідки, яка більш-менш нормально продовжувала працювати проти русні. Тепер Єрмак поставить на цю ключову посаду свого фсбшного кадра
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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29.11.2021 22:25
+24
Патушта Бубочка - хароший, а ви всьо врьоті на нєво. Я правильно пишу, Блядімссанич?
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29.11.2021 22:14
+23
Гундосик звик до оплискив. Якщо їх немає, теба знайти причину. Оскільки воно в психоемоційному розвитку є дитиною, то причина не в ньому, воно винно не може бути. Винен хтось інший. Винен Порошенко, Гончаренко, Лерос, Бурба та Бутусов. Це вони його критикують, та псують його рейтинг, тому нема оплискив, тому вони - вороги...
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29.11.2021 22:27
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Патушта Бубочка - хароший, а ви всьо врьоті на нєво. Я правильно пишу, ************?
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29.11.2021 22:14 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! )))
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29.11.2021 22:23 Ответить
ЗЕзграя - то є путінська ширма для ригів, антимайдану, тітушок, агентури ГРУ/ФСБ і всіх, хто ненавидить і зневажає Україну і нас. ЗЕзграя -то є путінський інструмент ліквідації незалежної і вільної України, крокуючої до ЄС і НАТО. Не знищим путінську ЗЕзграю - вони знищать нас!
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29.11.2021 22:30 Ответить
Нове погоняло зЕленського,-. " ЗеляБутерброд"!!!🤓
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29.11.2021 22:14 Ответить
Ну або -"Зелений бутерброд"!🤓👍
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29.11.2021 22:16 Ответить
Я часто называю этого окурка : ЗЕлена дрысля.
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30.11.2021 07:58 Ответить
Пивоварня "Правда" "ЗЕЛЕНЕ ЧМО"
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30.11.2021 09:08 Ответить
Якщо людина в голову їсть та нею спить,то це не означаєїсть що в ній ще є розум...
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29.11.2021 22:15 Ответить
Так это смотря чья голова. Бубочкина голова как раз для пожрать, покорчить рожи и чтобы придать этому дрыщу человеческий вид. А розуму у этого говноралиссимуса пока никто не видел, даже малейших признаков. Клоун и ум - это не совместимо.
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30.11.2021 08:03 Ответить
аби ж це влада,то гидоття зелене обдовбане...
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29.11.2021 22:17 Ответить
Читати треба перед тим, як писати
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29.11.2021 22:24 Ответить
За чтение ему Дерьмак не платит.
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29.11.2021 22:32 Ответить
Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - ригі.
Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка московії.
Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
Єрмак залякав наркомана путчом і добився звільнення начальника контррозвідки, яка більш-менш нормально продовжувала працювати проти русні. Тепер Єрмак поставить на цю ключову посаду свого фсбшного кадра
Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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29.11.2021 22:25 Ответить
А чем занимался Моника Зеленски и его друг Дерьмак в 2014-2018?
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29.11.2021 22:38 Ответить
Ваши доказательства - не доказательства, русский?
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29.11.2021 22:30 Ответить
Тому що ze-Ленського путчить.
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29.11.2021 22:18 Ответить
Шо за бред «Дії ж Бутусова справді є незвичними»?
Журналисты имеют право задавать любые вопросы .

Есть закон , защищающий журналистов . И полиция могла бы отреагировать на наезды на Бутусова от НАНЯТЫХ НАРОДОМ работников Печерских холмов .
Полицию , кстати, тоже народ содержит .
ИШЬ , полетал на французском вертолёте и уже журналистам рот закрывает !!!!
И вертолёт на народные деньги куплен
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29.11.2021 22:20 Ответить
Не лише поліцію ,а всю псевдодержвладу -зелену плісняву !!!)))
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29.11.2021 22:26 Ответить
Блин, они точно забыли , что живут на деньги украинцев !!
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29.11.2021 22:27 Ответить
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29.11.2021 22:21 Ответить
Лучше на ручной шарманке-мясорубке с пением...
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29.11.2021 23:59 Ответить
Гундосик звик до оплискив. Якщо їх немає, теба знайти причину. Оскільки воно в психоемоційному розвитку є дитиною, то причина не в ньому, воно винно не може бути. Винен хтось інший. Винен Порошенко, Гончаренко, Лерос, Бурба та Бутусов. Це вони його критикують, та псують його рейтинг, тому нема оплискив, тому вони - вороги...
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29.11.2021 22:27 Ответить
Бутусов

Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат

Скованные одной цепью
Связанные одной целью...

Одни слова для кухонь, другие для улиц
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц

Но как не играй, всё играешь отбой

И если есть те, кто приходят к тебе
Найдутся и те, кто придёт за тобой
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29.11.2021 22:28 Ответить
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Этот Бутусов давно скурвился.
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29.11.2021 22:33 Ответить
Ви про Наутілус Помпіліус? Можливо якщо вони підтримують анексію Криму та окупацію Донбасу
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30.11.2021 01:02 Ответить
Именно, неоднократно бывал в Крыму, участник байкер-щоу взадостанова.
Очень любит *****.
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30.11.2021 01:21 Ответить
Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака - ЗМІ

За версією журналістів-розслідувачів, під час обшуків у Київській міській державній адміністрації правоохоронці оминули увагою департамент міського благоустрою, очільника якого призначили "за рекомендацією" Андрія Єрмака.

Джерело: матеріали розслідування видання Bihus Info
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29.11.2021 22:35 Ответить
А наш Бутусов нет.
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29.11.2021 22:35 Ответить
Не бачу тут нічого дивного - колаборантам та зрадникам ця влада радо допоможе гарно влаштуватися, бо "ета жє наши люді", а патріотам лише кримінальні справи та в'язниці. Схоже, зелена мерзота уявила, що може стати українським варіантом бульбофюрера чи х**ла, але відносно цього вона дуже помиляється.
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29.11.2021 22:36 Ответить
потому что головой нужно думать на избирательном участке. кто не хочет жить в Европе, будет жить в совке
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29.11.2021 22:46 Ответить
Чому взялися за Бутусова, а не за Єрмака чи Деркача ? Це ж класика. Згадайте Христа і Варраву. Чому стратили добродія Христа, а помилували вбивцю трьох людей ?
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29.11.2021 22:47 Ответить
ты бы кого распял Шухевича или главу секты христиан-боптистов? а вопрос в иудее потерявшей свою независимость звучал именно так
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30.11.2021 00:04 Ответить
👉За великим рахунком, причина усіх негараздів у тому, що Зеленський не на своєму місці 👈 Щоб звалити з себе усі ці свої зашквари, від ковіду, війни на сході, тарифів, тощо весь час шукають нових цапів-відбувайл. Винні усі, від Порошенка до журналістів, а тепер і Ахметов.

Кращий вихід - відставка Зеленського, нехай займається своєю справою, лупить прутнем по клавішах на корпоративах
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29.11.2021 22:47 Ответить
А чтобы бубочка подал в отставку, надо ему придать ускорение, пенделя под жопу.
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30.11.2021 08:07 Ответить
Шмаркля птица-гордая без пенделя не полетит!
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30.11.2021 09:12 Ответить
НИКОГДА НИКУДА НЕ ПОДАСТ ,загнанный в угол шакал ,до последнего издыхания будет ГАДИТЬ И МСТИТЬ
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30.11.2021 09:17 Ответить
Ну і вишенька на торті - цей ублюдок закатив істерику, що журналісти його травлять і не дають відпочивати.

А цей ублюдок, бачте, теж людина і МАЄ ПРАВО на відпочинок.

У чувака війна і пандемія , а воно відпочивати хоче.
Йди , Вова , у відставку і відпочивай але краще в тюрмі.😡
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29.11.2021 22:55 Ответить
"не дають відпочивати."
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29.11.2021 23:00 Ответить
Дорожки белой не хватает
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30.11.2021 09:19 Ответить
Щось не зрозуміло - викликати президента України на стадіон це нормально=))) Бутусов клич на стадіон)))
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29.11.2021 22:58 Ответить
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29.11.2021 23:03 Ответить
сЦарь Голыйбородько харошый,а бояре какашки... Богдан, Розумков Аваков, Гончарук и прочие Герусы... Ахметовы...и даже Гордон с доктором Кошмаровским...
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29.11.2021 23:28 Ответить
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29.11.2021 23:30 Ответить
" Ермак связан с Москвой " - за то он по словам Бубочки мощный мужчина
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29.11.2021 23:35 Ответить
зекрысу послушать -там все возле него мощные мужчины...просто так мои подруги всегда о хороших партнёрах в сексе отзываются...
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29.11.2021 23:42 Ответить
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30.11.2021 01:21 Ответить
Из истории

товаристч Сралин за 32 года у корыта ССра дохлого сменил 4 команды РСДРП...,чЛенинцев перестрелял, перетравил ядами до 1926 года...,потом пришли после убийства Дзержинского новые кадры...,продержались до 17 съезда РСДРП в феврале 1934 года...,после съезда пришла третья волна комунястов...расстрел которых Сралин начал в 1937 и по 1941 год...,и 4 последняя волна пришла после 1945 года... и до самой смерти в 1953 году Сралин продолжал мочить в сортире ВКП(б) не щадя пуза своего...,В итоге вышло в через ГУЛАГ прошло 68 млн врагов народа...,но не партии...
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29.11.2021 23:43 Ответить
Потому что Зеля идиот. Тупой малорос и идот. Он абсолютно не понимает угрозы со стороны РФ. Так же как и его избиратели он думает что войну начал Порошенко а те кто на фронте - от нех делать там воюют. Я не могу это чучело называть президентом. Это каждодневное унижение всего украинского народа.
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29.11.2021 23:44 Ответить
Шмаркля работает на РФ.
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30.11.2021 09:09 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1982461931912328&id=100004456211553
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30.11.2021 11:32 Ответить
Меня бесит ,когда умные люди : журналисты ,аналитики, телеведущие ,депутаты оппозиционеры ,прекрасно зная ,что ОНО -НАРКОМАН ,МАРИОНЕТКА КРОТОВ СТРАНЫ АГРЕССОРА И ТД. УПОРНО ВЕЛИЧАЮТ - ПРЕЗ… Стыдно и подозрительн
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30.11.2021 09:25 Ответить
Голобородько президент из кина....
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29.11.2021 23:46 Ответить
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29.11.2021 23:55 Ответить
А шо це ви усі під якимись хитрими ніками? Ви хто, шановні ДРУЗІ?)))
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30.11.2021 00:21 Ответить
Пан Бакланов, не филонте, вам никто на блюдечке "врагов" писюниста не предоставит
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30.11.2021 01:24 Ответить
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30.11.2021 01:37 Ответить
Раптом правда прозвучала в лице та ще й на камеру.І воно образилося,як посмів плебей щось писнути проти найвеличнішого та його друзів.А стріляти в бік російських окупантів- взагалі смертельний злочин,як же ж потім дивитися в очі своєму куратору.
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30.11.2021 07:49 Ответить
Бутусов, ты бредишь?
https://www.facebook.com/100004456211553/posts/1980560655435789/
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30.11.2021 11:24 Ответить
Butusov, you are totally crazy!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1982461931912328&id=100004456211553
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30.11.2021 11:30 Ответить
Яка користь від тебе бутусов, крім дерьма, яке ти сам на себе зливаешь. Раніше я поважав тебе, але зараз тобі немає довіри
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30.11.2021 11:36 Ответить
 
 