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Новости Политика Украины
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Главные новости 29 ноября: в ОП говорят, что Бутусова могут убить, Турция хочет стать посредником между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 29 ноября: в ОП говорят, что Бутусова могут убить, Турция хочет стать посредником между Украиной и РФ

Офис президента рассуждает о вероятности убийства Бутусова, Эрдоган предлагает Зеленскому и Путину посредничество, все боятся нового штамма "Омикрон", – главные новости Украины и мира 29 ноября.

Арестович говорит, что Бутусова могут убить

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже запланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает", - пишет внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович обещает предлагать Бутусову госохрану - и то же говорит спикер ВР Стефанчук. Сам Бутусов от охраны намерен отказаться, потому что главным источником опасности для себя видит именно Офис президента, СБУ и ГБР.

В поддержку главреда Цензор.НЕТ выступили Медіарух, исполнительный директор Института массовой информации Романюк, партия "Евросолидарность", нардепы "Голоса" Рудык и Железняк.

Лукашенко пообещал "не оставаться в стороне" в случае российского вторжения

"В случае решения боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - сказал Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

Турция хочет стать посредником между Украиной и Россией

Президент Турции Эрдоган говорит, что его страна заинтересована в том, чтобы в регионе установился мир, а значит, он сам готов стать посредником между Зеленским и Путиным. Украина одобряет это предложение.

ЧП на Янтарной ТЭС

На станции произошла разгерметизация трубы, из-за чего получили ожоги четверо рабочих. Станция работает в штатном режиме.

Саакашвили впервые доставили в суд в Тбилиси

Политика привезли из больницы на заседание по делу о разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Саакашвили выступил с большой речью, поблагодарив Украину и украинцев. После чего оставил заседание и вернулся в больницу на реанимобиле.

Новый штамм COVID-19 "Омикрон"

Данных о том, что он опаснее "Дельты", пока нет, но страны одна за другой закрывают сообщение с африканскими государствами, где обнаружили новый штамм (например, Польша самолеты оттуда скоро уже не будет принимать). МИД пока советует украинцам воздержаться от поездок в ряд африканских стран. Тем, кто там все же побывал, придется по возвращении в Украину пройти самоизоляцию. К новому штамму уже собираются адаптировать имеющиеся вакцины или разрабатывать новые (хотя и нынешние должны от него защитить). Главный признак новой заразы – сильное чувство усталости, а вот потери вкуса или обоняния этот штамм не вызывает.

С 1 декабря должны повысить пенсии. Но не намного.

"У пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет и есть полный стаж, их минимальная пенсионная выплата вырастет на 200 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - объяснила министр соцполитики Лазебная.

Новые услуги в "Дії"

На портале "Дія" теперь можно оформить субсидии, назначить или перечислить пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже.

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Топ комментарии
+10
Люська Арестович в своем высере прямо намекнула Бутусову на судьбу Гонгадзе. При этом не постеснялась употребить приемчик хуйла и его холуя Татарова про "сакральную жертву". Т.е., мало того, шо зеленая слизь открыто угрожает Бутусову, они заранее предупреждают, шо в случае не дай Бог, они будут валить все на патриотов. Эти московитские ублюдки реально думают, шо схопили Бога за бороду?
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29.11.2021 23:18
+4
Ну раз в ОП так говорят....., то Думаю Бутусову, нужно подать на Зеленского в суд за угрозу жизни (по примеру самого Зеленского, как он это сделал с Марусей Зверобий и Софией Фединой)
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30.11.2021 00:09
+3
Одному мне показалось, что после марафона Зе как-то всё очень быстро и сильно закрутилось, на всех "фронтах"?...
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30.11.2021 00:03
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Люська Арестович в своем высере прямо намекнула Бутусову на судьбу Гонгадзе. При этом не постеснялась употребить приемчик ***** и его холуя Татарова про "сакральную жертву". Т.е., мало того, шо зеленая слизь открыто угрожает Бутусову, они заранее предупреждают, шо в случае не дай Бог, они будут валить все на патриотов. Эти московитские ублюдки реально думают, шо схопили Бога за бороду?
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29.11.2021 23:18 Ответить
Его действительно могут убить. Убийство Полякова тому подтверждение.
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30.11.2021 00:18 Ответить
ОПГ злобного гнома способно на все
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30.11.2021 07:10 Ответить
Это одной рукой - за бороду! А другой рукой - лихорадочно шарят в закромах Родины, поглядывая на часы!
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30.11.2021 08:15 Ответить
По ходу, у Люськи омакрон на фоне веществ вызвал конвергенцию деструктивной ментальности и перманентно когнитивного креатива словесного поноса.
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29.11.2021 23:19 Ответить
Одному мне показалось, что после марафона Зе как-то всё очень быстро и сильно закрутилось, на всех "фронтах"?...
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30.11.2021 00:03 Ответить
Слава Украіні!
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30.11.2021 00:06 Ответить
Героям Слава!
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30.11.2021 00:36 Ответить
Слава нации ! Смерть ворогам !
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30.11.2021 07:11 Ответить
Барыгам - деньги!
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30.11.2021 08:12 Ответить
Ну раз в ОП так говорят....., то Думаю Бутусову, нужно подать на Зеленского в суд за угрозу жизни (по примеру самого Зеленского, как он это сделал с Марусей Зверобий и Софией Фединой)
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30.11.2021 00:09 Ответить
Я думаю если турки сельджуки займутся переговорами с русней то никакого мыролюбного мычания нашей власти не будет. и не будет мыролюбного плана бэээ.
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30.11.2021 01:24 Ответить
Наивный! Не займутся турки! Им судьба барана по фигу - это дело повара!
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30.11.2021 08:11 Ответить
Во первых: какое может быть посредничество, если отсутствует предмет уступок: Украина хочет жить своей жизнью, а Рашка хочет чтобы такого государства не было (какие бы то нибыло уступки сос стороны Украины приведут к последующему падению государственности, а "уступки" со стороны Рашки - исключительно попытка повесить нам камень на шею, чтобы ускорить потерю государственности)?
Во вторых: Вмешательство Эрдогана может говорить о том, что предметом торгов может стать Крым и/или доступ Рашки в Черное море. Но я не думаю, что Эрдоган перекроет им доступ (ему очередная торговая война с Рашкой не выгодна), скорее речь будет о беспрепятственном доступе в Черное море.... чтобы Рашка могла наращивать флот как ей вздумается. И да, сейчас это не так!
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30.11.2021 08:54 Ответить
Никогда власть так еще Бутусова не пиарила,да и с Арестовича тоже бы вышла неплохая сакральная жертва.
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30.11.2021 07:08 Ответить
Арестович как раз скорее будущий клиент в камере с сакральной кармой!
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30.11.2021 08:10 Ответить
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30.11.2021 07:31 Ответить
Кучму, как политика убило дело Гонгадзе. Ну, првильнее будет - политически убило. Но только это пусть не утешает Арестовича и его шефов - времена меняются, народ глупеет и ожесточается одновременно!
Все поняли правильно - открыто высказанная завуалированная угроза! И заодно разглашение сведений для служебного пользования.
*****!
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30.11.2021 08:08 Ответить
у ЕС своих проблем хватает, плюс импотенция, америка далеко и не желает навсегда потерять рашку как партнера, а вот эрдоган.. намекнуть ему, что согласны признать его "старшим братом", пообещать крым (после его бегства из родной гавани), и, думаю, кацапский вопрос будет решен так окончательно, что еще лет двести в омсках пердаки будут гореть.
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30.11.2021 08:46 Ответить
Я бы на месте СБУ, украл бы арестовича в трусах (без трусов СБУ никого не крадёт) и побеседовал с ним...
Он настолько точно всё знает о будущем покушении на Бутусова, что может оказаться интерсным собеседником для СБУ....
*сроки знает...
*кто покушаться будет знает...
*мотивацию покушения знает...
НЕ исключено, что при его обыске в трусах могут найти дамский пистолет.

К тому ж для СБУ раскрыть это всё - пара пустяков. Смотрите сами:
*Если арестович такие подробности знает - значит арестовичу кто-то слил операцию.
*Если арестовичу кто-то слил операцию - надо определить: кто у нас чаще всего сливает операции.
*Остаётся самое сложное: узнать где арестович работает...
И задать себе неожиданный... пронзительный вопрос : а не одна ли это и та же локация - место работы арестовича и место, где часто сливают операции ?
ИМХО , раскрутив это дело , Баканов может рассчитывать на СТАРШЕГО лейтената.
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30.11.2021 10:20 Ответить
 
 