Главные новости 29 ноября: в ОП говорят, что Бутусова могут убить, Турция хочет стать посредником между Украиной и РФ

Офис президента рассуждает о вероятности убийства Бутусова, Эрдоган предлагает Зеленскому и Путину посредничество, все боятся нового штамма "Омикрон", – главные новости Украины и мира 29 ноября.

Арестович говорит, что Бутусова могут убить

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже запланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается очень недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает", - пишет внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович обещает предлагать Бутусову госохрану - и то же говорит спикер ВР Стефанчук. Сам Бутусов от охраны намерен отказаться, потому что главным источником опасности для себя видит именно Офис президента, СБУ и ГБР.

В поддержку главреда Цензор.НЕТ выступили Медіарух, исполнительный директор Института массовой информации Романюк, партия "Евросолидарность", нардепы "Голоса" Рудык и Железняк.

Лукашенко пообещал "не оставаться в стороне" в случае российского вторжения

"В случае решения боевых действий на Донбассе или еще где-то вблизи российских границ, Беларусь не останется в стороне. И понятно, на чьей будет стороне", - сказал Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

Турция хочет стать посредником между Украиной и Россией

Президент Турции Эрдоган говорит, что его страна заинтересована в том, чтобы в регионе установился мир, а значит, он сам готов стать посредником между Зеленским и Путиным. Украина одобряет это предложение.

ЧП на Янтарной ТЭС

На станции произошла разгерметизация трубы, из-за чего получили ожоги четверо рабочих. Станция работает в штатном режиме.

Саакашвили впервые доставили в суд в Тбилиси

Политика привезли из больницы на заседание по делу о разгоне митинга в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди". Саакашвили выступил с большой речью, поблагодарив Украину и украинцев. После чего оставил заседание и вернулся в больницу на реанимобиле.

Новый штамм COVID-19 "Омикрон"

Данных о том, что он опаснее "Дельты", пока нет, но страны одна за другой закрывают сообщение с африканскими государствами, где обнаружили новый штамм (например, Польша самолеты оттуда скоро уже не будет принимать). МИД пока советует украинцам воздержаться от поездок в ряд африканских стран. Тем, кто там все же побывал, придется по возвращении в Украину пройти самоизоляцию. К новому штамму уже собираются адаптировать имеющиеся вакцины или разрабатывать новые (хотя и нынешние должны от него защитить). Главный признак новой заразы – сильное чувство усталости, а вот потери вкуса или обоняния этот штамм не вызывает.

С 1 декабря должны повысить пенсии. Но не намного.

"У пенсионеров, возраст которых достигает 60 лет и есть полный стаж, их минимальная пенсионная выплата вырастет на 200 гривен. Минимальная пенсия вырастет на 80 гривен. У нас растут все повышения и доплаты к пенсии, которые привязаны к прожиточному минимуму", - объяснила министр соцполитики Лазебная.

Новые услуги в "Дії"

На портале "Дія" теперь можно оформить субсидии, назначить или перечислить пенсии, получить справку о страховом и трудовом стаже.