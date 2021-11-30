Концентрация российских вооруженных сил у границы с Украиной является давлением на нее, - Президент Латвии Эгилс Левитс

Фото: Левітс

"Мы считаем, что концентрация российских вооруженных сил около границы с Украиной является прямым давлением на Украину. НАТО солидарно с Украиной и продолжит осуждать такое давление", - сказал Левитс.

Таково было заявление главы Латвийской республики в Риге во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание "Европейская правда".

Он также заявил, что завтрашняя министерская встреча НАТО в Риге является четким сигналом присутствия Альянса в регионе на фоне сложной геополитической ситуации, связанной с угрозами России, а также миграционным кризисом, вызванным действиями режима в Беларуси.

"Мы согласились, что статья 5 договора НАТО может быть задействована, если будет необходимо. Мы можем полностью положиться на помощь НАТО. Мы также считает, что новые угрозы, гибридные угрозы, которые происходят в сторону стран НАТО преимущественно от России, неприемлемы", - добавил Левитс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной "непонятным и неоправданным"