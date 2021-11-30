Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией. – Ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти обсуждения", - сказал Витренко в комментарии Reuters.
Витренко снова подчеркнул, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", проложенных непосредственно в Германию, усилит контроль России над поставкой голубого топлива в Европу.
По словам главы "Нафтогаза", это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.
Пожалуйста, подождите...
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська
Але в Україні немає УКРАЇНСЬКОЇ влади....
То не наши проблеми, коли за наявністю продуктивної системи ви витрачаєте кошти на новий продукт "аби сусіду було гірше ніж мені"
по-справжньому, за новим підходом у розбудові нової країни справжній український уряд сказав би паРаші - засуньте собі в дупи свій газопровід, бо ми починаємо свій сланцевий газ качати з Юзівсько-Ізюмского підземного басейну та будемо постачати його до Європи!
ан ні - бидло з правом на політичні вибори вперто обирає собі у "козли-провокатори" то червоносракого Кравчука, то куЧМО/гниЮщенка/пороСенка з їхніми кумами, то проФФесора або Клоуна калоПОмойського ...зате дико верещить як різана свиня про свою любов до України!
До них это не доходит.
Если снизятся объемы - повысится себестоимость. А мы предлагали еще снизить цену.
Может оказаться, что будем еще и доплачивать.