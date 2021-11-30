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Новости Политика Украины
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Россия (38349) Транзит газа (220) Витренко Юрий (320)

Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия не хочет начинать переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года, - Витренко

Россия не хочет начинать переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией. – Ред.)... мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти обсуждения", - сказал Витренко в комментарии Reuters.

Витренко снова подчеркнул, что если контракт на транзит газа через Украину не будет продлен, то использование обоих газопроводов "Северный поток", проложенных непосредственно в Германию, усилит контроль России над поставкой голубого топлива в Европу.

Также читайте: После пафосного подписания контракта с "Газпромом" Венгрия получает из Украины в 2 раза больше газа, чем по "Турецкому потоку", - Макогон

По словам главы "Нафтогаза", это сделает ЕС более уязвимым для политически мотивированных перебоев в поставках и ценовых скачков.

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Топ комментарии
+7
Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
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30.11.2021 00:59
+6
А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

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30.11.2021 00:42
+5
Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
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30.11.2021 09:22
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чи фуйло ще доживе до 2024 року
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30.11.2021 00:32 Ответить
так там ****** 140 Лямов и рожают в пьяном угаре шо минута новых ****** !
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30.11.2021 00:38 Ответить
терпи у себя на расии ! терпила бутылочный !
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30.11.2021 00:39 Ответить
Любишь своего фюрерка, свинособака?
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30.11.2021 00:42 Ответить
комментарий отмечен как спам
🤣🤣🤣 Бог терпел и ....
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30.11.2021 07:12 Ответить
А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

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30.11.2021 00:42 Ответить
Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
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30.11.2021 00:59 Ответить
Серйозно? От редиски.
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30.11.2021 01:41 Ответить
Якщо не помиляюсь - пан зе-Вітренко керує Нафтогазом уже далеко не перший день. Чи зробив він за цей час хоч щось - щоб наростити видобуток власного газу і зробити Україну незалежною від імпорту і зловживань росії на газовому ринку ЄС? Чи весь цей час він займався лише тим - що розставляв на ключові посади в компанії своїх шистірок і шистірок єрмака...
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30.11.2021 01:45 Ответить
я навіть більше напишу: сама Україна мала заборонити АБСОЛЮТНО ВЕСЬ ТРАНЗИТ З ПАРАШІ ще в 2014-ому році!!!

Але в Україні немає УКРАЇНСЬКОЇ влади....
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30.11.2021 02:46 Ответить
З якого приводу? ГТС України є якісною як для України та країн Європи, так і для самої Московії.
То не наши проблеми, коли за наявністю продуктивної системи ви витрачаєте кошти на новий продукт "аби сусіду було гірше ніж мені"
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30.11.2021 07:47 Ответить
Ща договоритеся до того, що надра належать виключно народу України, як, наприклад, оае.
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30.11.2021 06:33 Ответить
Зедень думала що ось ми все порішаємо з ******. Ага.
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30.11.2021 07:33 Ответить
маючи достатню кількість свого газу, можна без проблем поставити ультиматум. або труба заповнюється на 70-80% або ідіть нах.... зі своїм газом. а держати наш газопровід як резервний, теж пішли нах... гарантую, що після такої заяви, обкакаються всі
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30.11.2021 08:09 Ответить
Сурйозно? Какая неожиданность!
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30.11.2021 08:29 Ответить
уже всё переговорено...водорот пущать бум
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30.11.2021 08:32 Ответить
от так і живе "мудрий український народ" - за рахунок підвищення урядом цін на комуналку, на алкоголь та на тютюн, та на те, що вдається вискиглити з-за кордону! і так - усі 30 років... а я ж голосував за НОВУ Україну!!! а мені підсунили те ж саме іржаве корито "УРСР" тільки пофарбоване у синьо-жовті кольори!
по-справжньому, за новим підходом у розбудові нової країни справжній український уряд сказав би паРаші - засуньте собі в дупи свій газопровід, бо ми починаємо свій сланцевий газ качати з Юзівсько-Ізюмского підземного басейну та будемо постачати його до Європи!
ан ні - бидло з правом на політичні вибори вперто обирає собі у "козли-провокатори" то червоносракого Кравчука, то куЧМО/гниЮщенка/пороСенка з їхніми кумами, то проФФесора або Клоуна калоПОмойського ...зате дико верещить як різана свиня про свою любов до України!
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30.11.2021 08:51 Ответить
Неудивительно что не хочет. Для этого и строили СП2.
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30.11.2021 09:10 Ответить
Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
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30.11.2021 09:22 Ответить
Очевидно знает, что после 2024 года эти договора будут заключать уже другие страны.
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30.11.2021 09:32 Ответить
Я бы на их месте так же поступил. Какой смысл через территорию противника, что то качать, если есть обходные пути?
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30.11.2021 09:34 Ответить
Это не понимают многие и в правительстве и на форуме.
До них это не доходит.
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30.11.2021 09:37 Ответить
Всё они понимают, и самое главное, где они без транзита так вкусно харчеваться будут?
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30.11.2021 09:41 Ответить
Лафа закончилась, начинаются тяжёлые реалии. Что заслужили, то и получили. Все справедливо.
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30.11.2021 09:43 Ответить
Мы хоть решили, о чем договариваться?
Если снизятся объемы - повысится себестоимость. А мы предлагали еще снизить цену.
Может оказаться, что будем еще и доплачивать.
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30.11.2021 09:41 Ответить
Еще доплачивать нам нехватало .
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30.11.2021 09:58 Ответить
И это отлично.Чем быстрее отцепимся от ГТС рашки- этой гнилой пуповины построенной еще при СССР,тем лучше.
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30.11.2021 11:45 Ответить
Необходим волшебный пинок Джо
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30.11.2021 14:31 Ответить
 
 