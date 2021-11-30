Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.
В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.
В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.
Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Есть версии?
А вот объяснение стихами:
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки...
Ну заинтересовался подходит и говорит:
-Ну ничего себе, с собакой в шахматы играешь, какая она у тебя умная!
-Да какая же она умная! 2:1 в мою пользу!
В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.
Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор? Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. - Зеленский.
Москалям за кілька сот років таке не вдалося, а Тягнибок та Парасюк це зробили!
горіть у пеклі москалі (с)...гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!
Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать - артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!
Ведь все они, кто «деду за победу»
Крича «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали наш Донбасс…
Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про Сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни Путина с "Лайфньюз"
Ни старой булки с хлебною котлетой. …
Я не хочу прославленные даты -
7 ноября и Первомай…
Я не хочу, чтоб жирные буряты
На танки «переделали» трамвай.
Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал пули,
Возьмут котомку и один билет!
Я не забыла, как немытая рука
Срывала прапор со звериным воем,
Как за убийцами Володи Рыбака
Пошли вприпрыжку, добровольно, строем…
Я не хочу, не верю в эти вопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский Гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.
Я не хочу, чтоб старая с косой
Плащом своим накрыла Украину.
Вдруг завтра их поманят колбасой?
Я не люблю, когда стреляют в спину…
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!