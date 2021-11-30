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Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Два украинских воина и один гражданский ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 8 раз обстреляли позиции ВСУ, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 29 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

В районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В сторону Станицы Луганской враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта. Одно гражданское лицо получило ранение.

В направлении населенного пункта Старый Айдар российские наемники применяли минометы калибра 120 мм.

Вблизи Новолуганского противник дважды открывал огонь, используя ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станица Луганская и село Малиновое частично оказались без света в результате арт-обстрела войск РФ

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 30 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

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Топ комментарии
+7
Це - результат "провокації агресивної війни" з боку Бутусова! Не інакше!!!
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30.11.2021 07:26
+7
Одужуйте, рідненькі наші.
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30.11.2021 07:27
+3
Верховного главнокомандующего не интересует, что поранено каких то военнослужащих Украины, главный ворог это Бутусов, который посмел задать неугодные вопросы светлейшему из светлейших придурков которого избрало тупоголовое стадо баранов, заметьте их у Вас 73%
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30.11.2021 08:15
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Це - результат "провокації агресивної війни" з боку Бутусова! Не інакше!!!
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30.11.2021 07:26 Ответить
Верховного главнокомандующего не интересует, что поранено каких то военнослужащих Украины, главный ворог это Бутусов, который посмел задать неугодные вопросы светлейшему из светлейших придурков которого избрало тупоголовое стадо баранов, заметьте их у Вас 73%
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30.11.2021 08:15 Ответить
Как получилось, что "умнейшие из умнейших" не смогли выиграть выборы у тех, кого вы называете "тупоголовое стадо баранов".

Есть версии?
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30.11.2021 11:43 Ответить
Так выбирали Голобородька, а не ВАЗика заднеприводного, шестерку .. И бараны уже начинают прозревать ..
А вот объяснение стихами:
Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.

Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки...
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30.11.2021 12:26 Ответить
Выходит мужик из подъезда и видит, как другой мужик сидит и с собакой в шахматы играет.
Ну заинтересовался подходит и говорит:
-Ну ничего себе, с собакой в шахматы играешь, какая она у тебя умная!
-Да какая же она умная! 2:1 в мою пользу!

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30.11.2021 12:47 Ответить
Одужуйте, рідненькі наші.
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30.11.2021 07:27 Ответить
26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
В штабе отметили, что отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор? Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. - Зеленский.
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30.11.2021 08:17 Ответить
Предателя избирать могут только предатели, какая разница, кто главнокомандующий лишь бы жрать было в холодильнику и не Порошенко, нет у Вас проукраинских сил, вспомните произведение Крылова (Лебедь, Рак и Щука) - это проукраинские силы (Тягнибок-Фарион, Тимошенко-подхалим лишь бы дорваться до корыта, Ляшко-прислужник олигархов и т.д.)
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30.11.2021 08:24 Ответить
Есть в человеческой истории моменты, когда нужно действовать быстро и решительно чтобы наказать зло, иначе этот шанс уплывёт навсегда. Как сразу после Майдана. Спасибо ВО «Свобода» за прокурора-импотента который должен был это сделать, а сделал ноль.
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30.11.2021 08:47 Ответить
Свобода давно злилася. Їх заслуга величезна у обранні ВаЗеліна. Такі як Тягнибок та Парасюк втоптали в лайно національні ідеї.
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30.11.2021 10:10 Ответить
Ого, які могутні Тягнибок та Парасюк, якщо вони можуть таке зробити! 😮

Москалям за кілька сот років таке не вдалося, а Тягнибок та Парасюк це зробили!
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30.11.2021 11:47 Ответить
Згоден. Потім вони іншого чувака стали всюди висувати, Кошулинський. Але це не робить жодної різниці.
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30.11.2021 12:48 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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30.11.2021 10:26 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення нашим воїнам...
горіть у пеклі москалі (с)...гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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30.11.2021 12:32 Ответить
«Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор»…
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Поднявшие в Донбассе триколор!

Я не хочу, чтоб мне стреляли в спину!
Чтоб путать - артобстрелы и грозу!
Я не хочу, чтоб жили в Украине
Продавшие страну за колбасу!

Ведь все они, кто «деду за победу»
Крича «спасибо», убивали нас!
Бежали табуном на референдум
И за полушку продали наш Донбасс…

Я не хочу, чтоб снова про Союз,
Про Сталина и нужники с газетой…
Я не хочу ни Путина с "Лайфньюз"
Ни старой булки с хлебною котлетой. …

Я не хочу прославленные даты -
7 ноября и Первомай…
Я не хочу, чтоб жирные буряты
На танки «переделали» трамвай.

Я не хочу - «Не знали», «Обманули»,
«Попутал бес» или похожий бред…
Пусть те, кто нам накликал пули,
Возьмут котомку и один билет!

Я не забыла, как немытая рука
Срывала прапор со звериным воем,
Как за убийцами Володи Рыбака
Пошли вприпрыжку, добровольно, строем…

Я не хочу, не верю в эти вопли
Желающих вернуться из Читы.
Я не хочу, чтобы кремлевский Гоблин
Извел Карпаты на могильные кресты.

Я не хочу, чтоб старая с косой
Плащом своим накрыла Украину.
Вдруг завтра их поманят колбасой?
Я не люблю, когда стреляют в спину…

--
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30.11.2021 12:36 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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30.11.2021 21:57 Ответить
 
 